Toni Belloni, il braccio destro di Bernard Arnault lascia il cda di Lvmh. Al suo posto Stéphane Bianchi

Laureato in Economia presso l’Università di Pavia, Belloni entra in Procter & Gamble nel 1978 nel reparto marketing. Riveste diverse posizioni con crescenti responsabilità in Italia, negli Stati Uniti, in Grecia, in Belgio e in Svizzera, prima di essere nominato nel 1999 presidente di Procter & Gamble Europe.

Nel 2001, si unisce a Lvmh come direttore generale per dirigere strategicamente e operativamente le maison del gruppo.