Nvidia supera per la prima volta in assoluto i 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione

Nvidia è diventata la terza azienda americana nella storia a raggiungere una valutazione di 2.000 miliardi di dollari, sfruttando l’euforia post-trimestrale, mentre gli investitori adulano la storia di crescita dello sviluppatore di chip di intelligenza artificiale.

Fatti principali

Venerdì la capitalizzazione di mercato di Nvidia è aumentata di circa 50 miliardi di dollari arrivando a 2.010 miliardi di dollari, secondo i dati di Yahoo Finance, unendosi ad Apple e Microsoft nell’esclusivo club delle società che hanno superato i 2.000 miliardi di dollari.

e nell’esclusivo club delle società che hanno superato i 2.000 miliardi di dollari. Nvidia ha ora raggiunto una valutazione maggiore di Amazon di circa 190 miliardi di dollari e di Alphabet , società madre di Google, di 212 miliardi di dollari.

di circa 190 miliardi di dollari e di , società madre di Google, di 212 miliardi di dollari. Il traguardo di 2.000 miliardi di dollari di Nvdia arriva all’indomani della seduta migliore di qualsiasi altra azienda in termini di capitalizzazione, con un aumento di oltre 275 miliardi di dollari.

Di conseguenza, le azioni di Nvidia sono salite al massimo storico di 808 dollari. Il suo rally del 67% da inizio anno che ha contribuito a portare gli indici azionari S&P 500 e Nasdaq Composite ai livelli più alti di sempre.

Contrarian

La capitalizzazione di mercato di Nvidia (calcolata moltiplicando le azioni in circolazione di una società per il suo prezzo azionario) la colloca insieme ad Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta come le uniche aziende americane sopra i mille miliardi di dollari. Ma gli attuali dati finanziari di Nvidia sono inferiori rispetto alle altre. I 61 miliardi di dollari di vendite e i 30 miliardi di dollari di utile netto di Nvidia durante il suo ultimo anno fiscale sono i più bassi tra quelle società di queste sei società.

L’analista di Ubs Timothy Arcuri, che è stato uno dei pochi analisti a tagliare il target price per Nvidia dopo il report sugli utili di mercoledì, ha osservato che siamo ancora agli inizi dell’intelligenza artificiale e che le vendite di Nvidia potrebbero entrare in uno “stato stazionario” dopo che hanno più che raddoppiato lo scorso anno.

Sullo sfondo

Il consenso a Wall Street crede nella narrativa di un’ulteriore crescita per Nvidia, prevedendo che sia le vendite che i profitti raddoppieranno quest’anno. Nvidia, che progetta la tecnologia dei chip semiconduttori necessaria per l’intelligenza artificiale generativa, annovera tra i suoi principali clienti giganti della tecnologia come Microsoft e Alphabet. Nvidia ha effettivamente trasformato il suo modello di business negli ultimi anni.

La sua divisone per il gaming è passata dal 53% dei ricavi totali nell’anno fiscale 2019 a solo il 17% lo scorso anno, in concomitanza con il passaggio da una quota di ricavi del 25% al 78% della divisione data center incentrata sull’intelligenza artificiale. Il ceo e cofondatore di Nvidia, Jensen Huang, è diventato incredibilmente ricco con l’impennata della valutazione di Nvidia, con il suo patrimonio netto che è esploso da meno di 4 miliardi di dollari a circa 70 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni, secondo le stime di Forbes.

