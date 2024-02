Reddit sbarca finalmente in Borsa. E riserva delle azioni ai suoi utenti più attivi

articolo di James Farrell

Giovedì, la società di social media Reddit ha depositato il suo prospetto per un’offerta pubblica iniziale (ipo) presso la Securities and Exchange Commission (SEC), avviando il processo di quotazione presso la Borsa di New York, dove sbarcherà con il ticker “RDDT”, dopo aver rimandato per anni.

L’ipo di Reddit Secondo il documento depositato presso la SEC, l’anno scorso la società ha registrate 804 milioni di dollari di entrate, in crescita rispetto ai 666 milioni di dollari dell’anno precedente, ma ha riportato una perdita netta di 90,8 milioni di dollari, in calo rispetto ai 158,6 milioni di dollari dell’anno precedente.

In una nota riguardante la presentazione dell’ipo riportata in anteprima dal Wall Street Journal, la società ha anche confermato che sta riservando un numero non specificato delle sue azioni in vista della quotazione agli utenti e ai moderatori di Reddit in base ai loro contributi e alla partecipazione alla piattaforma.

L’azienda si sta rivolgendo ai membri della community, invitandoli a preregistrarsi per il “directed share program”, con un messaggio inviato solamente agli utenti idonei. “Poiché hai contribuito a rendere Reddit quello che è oggi, tu ora hai l’opportunità di diventare proprietario di Reddit allo stesso prezzo degli investitori istituzionali”, cita il messaggio.

L’azienda, fondata nel 2005, conta 73 milioni di utenti medi unici attivi giornalmente e oltre 100.000 comunnity attive.

Precedentemente, Reuters ha rivelato che la società avrebbe lanciato la sua ipo a marzo. Peraltro, aveva presentato la richiesta in via confidenziale a dicembre 2021. LEGGI ANCHE: “Non solo Shein: ecco le più grandi società che potrebbero quotarsi nel 2024”

Background Reddit è stata fondata dai compagni di stanza del college Steve Huffman e Alexis Ohanian nel 2005, è stata venduta a Condé Nast nel 2006 ed è diventata indipendente nel 2011, sebbene Advance Publications, proprietaria di Condé Nast, rimanga il suo maggiore azionista. Era da anni che si parlava di una possibile quotazione della società, come dimostrato anche dalla presentazione confidenziale proprio del 2021, tuttavia poi la società ha stoppato i piani a causa delle difficoltà emerse proprio nel mercato dell’ipo. A gennaio, Reuters ha rivelato che la società aveva intenzione di presentare il suo prospetto di quotazione alla fine di febbraio, concludendo così l’ipo già a marzo. La società è stata al centro di grandi storie del mercato azionario negli ultimi anni, in particolare guardando al caso Gamestop. Quando, diversi utenti di Reddit si sono uniti per acquistare le azioni del rivenditore di videogiochi, facendo impennare il suo valore e causando perdite milionari a diversi e importanti ricchi investitori che invece avevano scommesso contro la società. L’ultima società di social media a quotarsi in borsa è stata Pinterest nel 2019. A margine Il documento di giovedì ha anche rivelato che il ceo di OpenAI, Sam Altman, è il terzo maggiore azionista di Reddit. L’8,7% delle azioni della società appartengono infatti a “entità affiliate a Sam Altman”. Hanno più azioni di lui solo la società cinese Tencent e gli editori di Advance Magazine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .