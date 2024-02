Il bitcoin ha superato i 57mila dollari per la prima volta dal 2021

Il bitcoin ha superato i 57mila dollari per la prima volta in più di due anni, spinto dagli acquisti dei grandi investitori e dal boom della domanda attraverso i fondi negoziati in borsa (Etf). Tutto questo mentre il mercato si riprende dalle gravi difficoltà del 2022, causate dal crollo di importanti operatori come Ftx di Sam Bankman-Fried, Celsius e Three Arrows.

Aspetti principali

Il prezzo del bitcoin ha superato la soglia dei 57mila dollari per la prima volta dalla fine del 2021 durante la prima mattinata in Asia e la tarda serata negli Stati Uniti.

Lunedì il bitcoin ha superato la soglia dei 53mila dollari per la prima volta dal novembre 2021 e i prezzi sono cresciuti fino a 54mila dollari, prima di salire rapidamente a 57mila in pochi minuti martedì.

per la prima volta dal novembre 2021 e i prezzi sono cresciuti fino a 54mila dollari, prima di salire rapidamente a 57mila in pochi minuti martedì. L’asset digitale ha perso dei suoi guadagni ed è stato scambiato a circa 56.300 dollari alle 5 del mattino della costa orientale, con un balzo di quasi il 10% nelle ultime 24 ore.

alle 5 del mattino della costa orientale, con un balzo di quasi il 10% nelle ultime 24 ore. La crescita del bitcoin fa parte di un più ampio rally delle criptovalute, con il prezzo di ether che martedì ha raggiunto i 3.274 dollari.

Il prezzo segna un rialzo vicino al 7% nelle ultime 24 ore ed è il prezzo più alto di ether dall’aprile 2022.

La ripresa del mercato delle criptovalute

Il rialzo di bitcoin ed ether, le prime due criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato, dà continuità al più ampio rally degli ultimi mesi. Dall’inizio dell’anno il bitcoin è cresciuto di circa il 33%, mentre l’ether di oltre il 40%. L’aumento dell’entusiasmo degli investitori attraverso gli Etf sul bitcoin, che la Securities and Exchange Commission ha autorizzato per la prima volta a gennaio, e la divulgazione di importanti partecipazioni in bitcoin da parte di investitori come MicroStrategy, hanno alimentato l’interesse, così come la speranza che gli Etf su ether ottengano presto l’approvazione.

Il mercato non ha ancora raggiunto i massimi della fine del 2021, quando il valore complessivo ha brevemente superato i 3mila miliardi di dollari. Si sta ancora riprendendo da una serie di crolli dovuti a numerosi fallimenti e scandali iniziati verso la fine dello stesso anno, tra cui l’implosione dell’exchange Ftx di Bankman-Fried, il crollo di istituzioni di mercato come il prestatore Celsius e l’investitore Three Arrows Capital e di stablecoin come Tether e terraUSD (Ust).

Cosa aspettarsi

Anche l’imminente dimezzamento del bitcoin è un potenziale motore di crescita del mercato. L’evento, che dimezza la quantità di bitcoin versata quando si ‘estrae’ la criptovaluta, ha storicamente fatto impennare il prezzo.

Il dimezzamento avviene dopo l’estrazione di un determinato numero di blocchi, parte della blockchain distribuita di registri e dati su cui si basano le transazioni di criptovalute. Gli esperti prevedono che il prossimo dimezzamento avverrà intorno ad aprile 2024.

Le criptovalute in cifre

2.230 miliardi di dollari. È questo il valore stimato da Forbes per il mercato delle criptovalute, una cifra salita di quasi il 7% nelle ultime 24 ore. Il rialzo di bitcoin ed ether è responsabile di una parte significativa di questo boom, poiché le due criptovalute rappresentano, rispettivamente, il 44,5% e il 17,3% del mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .