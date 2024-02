Cortem Group: da piccola industria del Friuli Venezia Giulia a gruppo presente in tre continenti

Articolo tratto dal numero di febbraio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Da piccola realtà imprenditoriale a società leader a livello internazionale nella progettazione e nella produzione di apparecchiature elettriche per ambienti con pericolo di esplosione e incendio.

Cortem, fondata nel 1968 in Friuli Venezia Giulia dagli imprenditori Marco Rossi e Renato Gratton, oggi è un gruppo solido, costituito dai marchi Cortem, Elfit e Fondisonzo, e ha tre sister company tra Singapore, Dubai e Buenos Aires, dieci hub di distribuzione, 250 impiegati e un’ampia rete di vendita.

Il successo di Cortem Group con la serie Ewl

Il fatturato si aggira sui 50 milioni di euro. Nel tempo ha diversificato le produzioni per rispondere alle esigenze di mercati e clientela. Fondamentale il ruolo della ricerca per lo sviluppo di prodotti innovativi di qualità e, se necessario, di soluzioni personalizzate.

Tra le tappe fondamentali nella storia dell’azienda c’è il lancio, nel 2011, della prima lampada antideflagrante con tecnologia a led: la serie Ewl. Una scelta che si è rivelata strategica per lo sviluppo del gruppo: ha permesso a Cortem Group di consolidare la leadership in Italia e ha aperto le porte a nuovi mercati, come Medio Oriente, Asia, Est Europa e Sud America.

Gli apparecchi con tecnologia a led, ribattezzati high bay nei paesi anglosassoni, hanno progressivamente sostituito le tradizionali lampade a campana diffuse in fabbriche e capannoni industriali. La serie Ewl è giunta alla terza generazione, con il lancio nel 2021 del modello Flowex, dal design brevettato.

Riduzione dei consumi e minore inquinamento

In un’ottica di sostenibilità ambientale, il fiore all’occhiello del gruppo è LifEx, un prodotto lineare innovativo, nativo led. Per la progettazione ci si è ispirati alla foglia del Ginkgo Biloba. Non a caso il nome vuole richiamare il termine inglese ‘leaf’, cioè foglia.

Un modo per ribadire lo stretto legame tra il prodotto e la natura. LifEx è il frutto degli studi applicati di biomimetica, scienza a metà strada tra biologia e tecnologia che studia i processi biologici e biomeccanici della natura.

La tecnologia quindi si ispira alla natura per migliorare le condizioni umane. Con la serie LifEx il settore dell’illuminazione ha compiuto un passo decisivo nell’ottica di ridurre l’impronta ambientale: da qui la scelta di utilizzare la tecnologia led nativa e materiali riciclabili per poter contare su un’elevata efficienza energetica.

Il risultato finale: riduzione dei consumi e minore inquinamento grazie all’eliminazione di circa il 70% dei componenti di un’armatura illuminante tradizionale, a cui si accompagna il vantaggio di una ridotta manutenzione richiesta.

La ricerca di nuovi mercati internazionali

A completare la gamma delle apparecchiature con tecnologia a led di Cortem Group ci sono i proiettori Sled, che sposano l’efficienza luminosa a ridotti consumi. “La forza della nostra azienda consiste nel guardare al futuro, a nuovi mercati internazionali, puntando però sempre sul made in Italy, con prodotti che possano essere green anche nell’oil and gas”, dice Marianna Saragaglia, cco di Cortem Group e managing director di Cortem Gulf a Dubai.

“Siamo una multinazionale con radici ben salde in Italia, che ha dimostrato di saper fare imprenditoria di successo anche in paesi molto lontani. Con questa forza ci prepariamo alle nuove sfide del 2024”.

