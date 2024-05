I 20 eredi miliardari più ricchi del mondo nel 2024. C’è anche Giovanni Ferrero

Non è facile entrare nella lista dei miliardari di Forbes. Alcuni hanno spalato letame nelle fattorie dei vicini o dormito in auto per iniziare. Molti altri hanno ottenuto un vantaggio da genitori della classe media o alta. Ma molti dei super-ricchi del pianeta hanno preso la strada più breve per arrivare ai miliardi: ci sono nati.

Come si diventa super ricchi

Secondo i calcoli di Forbes, circa un terzo delle 2.781 persone che compongono la classifica dei miliardari del mondo del 2024 ha ereditato la propria ricchezza, o almeno una buona parte di essa. In totale, questi 934 eredi (che rappresentano il 33,6% dell’elenco) hanno un patrimonio collettivo di cinquemila miliardi di dollari. Queste cifre sono in crescita, rispetto agli 827 dell’anno scorso (pari al 31,3% della lista) che valevano 4.100 miliardi di dollari. Questo gruppo di fortunati deve la sua ricchezza a qualsiasi cosa, dal cemento alle barrette di cioccolato, e ha usato le sue risorse e le sue conoscenze per frequentare scuole d’élite, lanciare imprese proprie o semplicemente raccogliere i dividendi e i rendimenti degli investimenti che derivavano dall’aver ricevuto una fortuna a dieci cifre.

Chi ha iniziato con un’eredità di almeno 1 miliardo di dollari

La maggior parte delle persone più ricche del pianeta è classificata come “self-made”, cioè ha costruito la propria fortuna, anziché ereditarla da un coniuge o da un familiare. Ma 7 delle 25 persone più ricche del mondo hanno iniziato con un’eredità di almeno 1 miliardo di dollari, e in alcuni casi molto, molto di più.

Tra queste c’è la donna più ricca, Françoise Bettencourt Meyers (patrimonio netto stimato: 99,5 miliardi di dollari), che ha ereditato le quote del gigante dei cosmetici L’Oréal fondato da suo nonno, e la persona più ricca dell’Asia, Mukesh Ambani (116 miliardi di dollari), che ha ereditato parte dell’impero manifatturiero tessile fondato da suo padre. Ambani è una delle 572 persone che hanno fatto tesoro della loro fortuna e hanno lavorato duramente per ampliarla. Ha iniziato con una fortuna stimata in 2,9 miliardi di dollari dal defunto padre Dhirubhai Ambani (morto nel 2002) e ora fa parte del club dei 100 miliardi di dollari dopo aver fatto crescere la sua Reliance Industries fino a farla diventare un gigante da 110 miliardi di dollari (di fatturato) nei settori delle telecomunicazioni, della vendita al dettaglio, del petrolio e del gas e altro ancora.

E chi ha ricevuto un impero già pronto

Altri hanno ricevuto un impero già pronto e hanno lasciato che altri lo gestissero, come Mark Mateschitz, che a 30 anni è diventato la persona più ricca dell’Austria dopo che suo padre, il cofondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz, è morto nel 2022, lasciandogli la sua metà dell’azienda globale di bevande energetiche. Il giovane erede, il cui patrimonio netto è stimato in 39,6 miliardi di dollari, dopo la morte del padre ha dichiarato di non voler assumere alcun ruolo nell’azienda e di volersi “concentrare sul mio ruolo di azionista”.

Gli eredi sono in aumento. Come ha riportato Forbes, i miliardari della generazione dei baby boomer (i nati tra il 1946 e il 1964) stanno iniziando a cedere le loro ricchezze alla generazione successiva, creando una nuova schiera di giovani super ricchi. Quest’anno ci sono 107 nuovi eredi rispetto all’anno scorso. Questo è anche il primo anno dal 2009 in cui ogni miliardario sotto i 30 anni ha ereditato la propria fortuna.

La più giovane di tutte è l’ereditiera brasiliana Livia Voigt (1,1 miliardi di dollari), che a 19 anni è ora la più giovane miliardaria del mondo grazie alla sua partecipazione di minoranza in Weg, l’azienda produttrice di apparecchiature elettriche fondata da suo nonno nel 1961. Le sorelle svedesi Sofia e Marta Schörling Högberg, anch’esse nuove miliardarie, hanno un patrimonio stimato di 5,6 miliardi di dollari ciascuna dopo aver ereditato la maggioranza della Melker Schörling AB, la società di investimenti fondata dal loro defunto padre, Melker Schörling, morto l’anno scorso.

Chi sono i 20 eredi miliardari più ricchi del mondo

20. Stefan Quandt

Età: 57 anni | Cittadinanza: Germania | Fonte di ricchezza: Bmw| Patrimonio netto: 27,3 miliardi di dollari

Quandt possiede il 23,6% della casa automobilistica Bmw, ereditata dal padre Herbert Quandt (morto nel 1982), industriale tedesco controverso ma di grande successo. L’erede dell’automobile è vicepresidente del consiglio di vigilanza della Bmw. Anche sua sorella, Susanne Klatten, è miliardaria.

19. Germán Larrea Mota Velasco e famiglia

Età: 70 anni | Cittadinanza: Messico | Fonte di ricchezza: miniere | Patrimonio netto: 27,9 miliardi di dollari

Velasco e la sua famiglia possiedono circa il 60% del Grupo México, il conglomerato minerario fondato dal padre di Velasco, Jorge Larrea Ortega (morto nel 1999). In qualità di presidente e amministratore delegato, ha esteso l’azienda alle infrastrutture e al trasporto ferroviario. Oggi, l’azienda da 14,4 miliardi di dollari (fatturato 2023) è uno dei maggiori produttori di rame al mondo.

18. Lukas Walton

Età: 37 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 28 miliardi di dollari



Nipote di Sam Walton, ha ereditato la sua fortuna quando il padre, John Walton, è morto in un incidente aereo nel 2005. Investe in startup che si occupano di cause ambientali e cambiamenti sociali attraverso il suo ufficio di famiglia, Builders Vision.

17. Abigail Johnson

Età: 62 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Fidelity Investments | Patrimonio netto: 29 miliardi di dollari



Johnson è l’amministratore delegato di Fidelity, il gigante dei fondi comuni di investimento da 4.900 miliardi di dollari (patrimonio gestito) fondato da suo nonno nel 1946. Ha assunto l’incarico di vertice nel 2014, sostituendo il padre Edward “Ned” Johnson III (morto nel 2022), e possiede una quota stimata del 28,5% dell’azienda. Nel 2016 ne è diventata anche presidente.

16. Miriam Adelson

Età: 78 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: casinò | Patrimonio netto: 32 miliardi di dollari

Adelson è diventata l’azionista di maggioranza della Las Vegas Sands Corp., il più grande operatore di casinò al mondo, dopo la morte del marito Sheldon Adelson, fondatore e presidente della società, avvenuta nel 2021 all’età di 87 anni. Nel novembre 2023 ha venduto azioni di Las Vegas Sands per un valore di 2 miliardi di dollari e ha acquistato la maggioranza della squadra NBA Dallas Mavericks dal miliardario Mark Cuban. Come nel caso di Julia Koch, Miriam ha conosciuto il suo defunto marito, un prolifico donatore del Gop, a un appuntamento al buio.

15. Savitri Jindal e famiglia

Età: 74 anni | Cittadinanza: India | Fonte di ricchezza: acciaio | Patrimonio netto: 33,5 miliardi di dollari

È la presidente del gigante indiano dell’acciaio Jindal Group, che lei e la sua famiglia hanno ereditato dopo la morte del marito, il fondatore Om Prakash Jindal, avvenuta nel 2005. Ognuno dei suoi quattro figli gestisce una parte dell’azienda, che ha interessi nei settori dell’energia, del cemento e delle infrastrutture. Il patrimonio netto della famiglia è aumentato di 16 miliardi di dollari rispetto all’anno scorso, grazie anche al balzo del 14% delle azioni del suo asset principale, Jsw Steel, e all’Ipo del settembre 2023 dell’unità portuale Jsw infrastructure da parte del figlio di Savitri, Sajjan.

14. MacKenzie Scott

Età: 53 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Amazon| Patrimonio netto: 35,6 miliardi di dollari

Scott ha ricevuto una quota del 4% di Amazon quando lei e il fondatore di Amazon Jeff Bezos hanno divorziato nel 2019 dopo 25 anni di matrimonio. Una delle filantrope più generose degli Stati Uniti, ha già donato quasi la metà delle sue azioni. All’inizio di questo mese, ha assegnato 640 milioni di dollari a 361 organizzazioni dopo aver pubblicato un “bando aperto” per le richieste di sovvenzione; inizialmente aveva previsto di distribuire 250 milioni di dollari.

12. Alain Wertheimer

Età: 75 anni | Cittadinanza: Francia| Fonte di ricchezza: Chanel | Patrimonio netto: 36,8 miliardi di dollari

I fratelli Wertheimer, Alain e Gerard, si dividono la proprietà del marchio di beni di lusso Chanel che il loro nonno, Pierre, fondò insieme all’omonima Gabrielle (Coco) Chanel negli anni Venti. Il più anziano dei due, Alain, vive a New York e ricopre il ruolo di presidente di Chanel. Il duo ha aggiunto 5,2 miliardi di dollari di patrimonio netto rispetto all’anno scorso, dopo che il fatturato di Chanel è salito del 17% a 17,2 miliardi di dollari; hanno anche diviso un dividendo di 1,7 miliardi di dollari (al lordo delle imposte).

12. Gerard Wertheimer

Età: 73 anni | Cittadinanza: Francia | Fonte di ricchezza: Chanel | Patrimonio netto: 36,8 miliardi di dollari

Gerard, l’altro proprietario di Chanel, vive in Svizzera e dirige la divisione orologi dell’azienda. Oltre alla partecipazione in Chanel, i fratelli, estremamente riservati, si dividono la proprietà di una manciata di vigneti in Francia e nella Napa Valley. Possiedono anche un’azienda di corse e allevamento di cavalli purosangue, Wertheimer et Frère.

10. Jacqueline Mars

Età: 84 anni| Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: caramelle, cibo per animali | Patrimonio netto: 38,5 miliardi di dollari

Jacqueline e i suoi due fratelli, John e Forrest Jr. (morto nel 2016), hanno ereditato circa un terzo della Mars Inc. dopo la morte del padre Forrest Sr. nel 1999. Fu suo padre, Frank Mars, ad avviare nel 1911 l’azienda di caramelle che oggi è la quarta azienda privata americana. Jacqueline, che è un personaggio di spicco nel mondo dell’ippica, ha ricoperto posizioni in Mars per quasi 20 anni prima di andare in pensione nel 2016.

10. John Mars

Età: 88 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: caramelle, cibo per animali | Patrimonio netto: 38,5 miliardi di dollari

Anche il fratello di Jacqueline, John, che mantiene un profilo pubblico altrettanto basso, è stato coinvolto nell’azienda di famiglia per molti anni. Insieme al defunto fratello Forrest Jr. ha ricoperto il ruolo di co-presidente di Mars a partire dal 1975, supervisionandone l’espansione in un impero globale diversificato che comprende caramelle, cibo per animali e gomme da masticare. Un articolo del Washington Post del 1992 descriveva come i tre fratelli Mars lavorassero tutti nella stessa stanza e condividessero una segretaria.

9. Mark Mateschitz

Età: 31 anni | Cittadinanza: Austria| Fonte di ricchezza: Red Bull | Patrimonio netto: 39,6 miliardi di dollari

Il figlio unico del cofondatore di Red Bull è diventato miliardario dopo aver ereditato la quota del 49% del colosso delle bevande energetiche alla morte del padre, nell’ottobre 2022, oltre a una serie di contanti, immobili e una partecipazione nel Red Bull F1 Racing Team. Nell’ultimo anno ha guadagnato 630 milioni di dollari in dividendi Red Bull (al lordo delle imposte).

8. Giovanni Ferrero

Età: 59 anni | Cittadinanza: Italia | Fonte di ricchezza: Nutella, cioccolatini | Patrimonio netto: 43,8 miliardi di dollari

Ferrero ha ereditato una quota stimata del 75% dell’omonima azienda dolciaria di famiglia dopo la morte del padre, Michele Ferrero, nel 2015. Il Gruppo Ferrero fu fondato nel 1946 dopo che suo nonno, Pietro Ferrero, inventò la crema di nocciole che sarebbe diventata nota come Nutella. L’erede del cioccolato di seconda generazione è diventato co-CEO dell’azienda all’età di 32 anni insieme al defunto fratello Pietro (morto nel 2011) e l’ha guidata per due decenni prima di dimettersi nel 2017. È ancora presidente esecutivo del Gruppo Ferrero.

7. Julia Koch

Età: 61 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Industrie Koch | Patrimonio netto: 64,3 miliardi di dollari

Moglie del defunto David Koch, Julia Koch è diventata una delle persone più ricche del mondo quando lei e i suoi tre figli – David Jr., Mary Julia e John – hanno ereditato il 42% dell’azienda di David dopo la sua morte nel 2019. Julia siede nel consiglio di amministrazione di Koch Industries e ricopre il ruolo di presidente della David H. Koch Charitable Foundation. Si dice che sia in trattativa per l’acquisto di una quota del 10% della squadra NBA dei Brooklyn Nets.

6. David Thomson

Età: 66 anni | Cittadinanza: Canada | Fonte di ricchezza: media | Patrimonio netto: 67,8 miliardi di dollari

Thomson ha assunto la presidenza della Thomson Corporation, l’impero dei media con sede a Toronto fondato da suo nonno Roy Thomson, dopo la morte del padre nel 2006. Due anni dopo, ha guidato la fusione cruciale della Thomson Corporation di famiglia con l’agenzia di stampa Reuters nel 2008. Da allora, il patrimonio netto della famiglia è triplicato: da 22 miliardi di dollari a oltre 66 miliardi di dollari.

5. Alice Walton

Età: 74 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 72,3 miliardi di dollari

Definita la “disadattata” degli eredi Walton in un profilo di Forbes del 2013, l’unica figlia del fondatore di Walmart Sam Walton ha evitato per lo più di lavorare per l’azienda di famiglia. Ha invece dedicato il suo tempo a passioni come l’allevamento di cavalli e il collezionismo d’arte, aprendo nel 2011 il Crystal Bridges Museum of American Art nella sua città natale, Bentonville, Arkansas.

4. Rob Walton

Età: 79 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 77,4 miliardi di dollari

Il più anziano degli eredi Walton siede ancora nel consiglio di amministrazione dell’azienda. È anche il maggior proprietario individuale dei Denver Broncos della Nfl, che un gruppo da lui guidato ha acquistato nel giugno 2022 per la cifra record di 4,7 miliardi di dollari. La squadra ha ora un valore stimato di 5,1 miliardi di dollari.

3. Jim Walton

Età: 75 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 78,4 miliardi di dollari

Il figlio minore di Sam Walton possiede circa il 12% del mega-rivenditore fondato dal padre nel 1962. Lui e i suoi due fratelli, Rob e Alice, che possiedono la stessa quota, hanno aggiunto complessivamente 58 miliardi di dollari alle loro fortune nell’ultimo anno, quando le azioni di Walmart sono balzate di quasi il 20%. Dopo oltre un decennio nel consiglio di amministrazione di Walmart, Jim ha ceduto il suo posto al figlio Steuart nel 2016 e ora si concentra sulla gestione della Arvest Bank di famiglia.

2. Françoise Bettencourt Meyers e famiglia

Età: 70 anni | Cittadinanza: Francia | Fonte di ricchezza: L’Oréal | Patrimonio netto: 99,5 miliardi di dollari

Bettencourt Meyers è la donna più ricca del mondo per il quarto anno consecutivo grazie alla sua partecipazione del 33% in L’Oréal, il colosso dei cosmetici e della bellezza fondato dal nonno chimico Eugène Paul Louis Schueller nel 1909. L’ereditiera miliardaria è vicepresidente del consiglio di amministrazione di L’Oréal e presidente della società di investimento di famiglia, Téthys Invest. È apparsa per la prima volta nella lista dei miliardari di Forbes nel 2018, un anno dopo la morte della madre, Liliane Bettencourt.

1. Mukesh Ambani

Età: 66 anni | Cittadinanza: India | Fonte di ricchezza: diversificato | Patrimonio netto: 116 miliardi di dollari

Mukesh e suo fratello Anil hanno ereditato la più grande fortuna dell’India dal padre Dhirubhai Ambani (morto nel 2002). Una brutta battaglia per il controllo dell’azienda ha portato a una divisione tra i fratelli. Mentre Anil è uscito dalla classifica dei miliardari dopo che molte delle sue aziende sono fallite, Mukesh, il cui impero comprende prodotti petrolchimici, petrolio e gas, telecomunicazioni e vendita al dettaglio, è ora la persona più ricca dell’Asia.

