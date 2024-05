Melinda French Gates lascia la Fondazione Gates dopo più di 20 anni

Melinda French Gates ha annunciato che lascerà la Bill & Melinda Gates Foundation il mese prossimo, dopo oltre due decenni in cui ha ricoperto il ruolo di co-presidente, tre anni dopo aver divorziato dal co-fondatore Bill Gates in seguito alle notizie sulla sua infedeltà e sugli incontri con Jeffrey Epstein.

Aspetti principali

In una dichiarazione pubblicata su X, precedentemente noto come Twitter, French Gates ha affermato di non essere giunta a questa decisione “a cuor leggero” e di essere “immensamente orgogliosa della fondazione (che lei e Bill) hanno costruito insieme e dello straordinario lavoro che sta svolgendo per affrontare le disuguaglianze in tutto il mondo”.

French Gates ha dichiarato che, secondo i termini del suo accordo con l’ex marito per lasciare la fondazione, avrà “altri 12,5 miliardi di dollari” da utilizzare per il suo “lavoro a favore delle donne e delle famiglie”, possibile attraverso la sua organizzazione Pivotal Ventures , che ha fondato per promuovere il progresso sociale per le donne e le famiglie.

, che ha fondato per promuovere il progresso sociale per le donne e le famiglie. Un portavoce della Fondazione Gates ha dichiarato a Forbes che i 12,5 miliardi di dollari non proverranno dal fondo della fondazione, ma sono “oggetto di un accordo personale che Bill e Melinda hanno stipulato” e proverranno dal conto personale di Bill.

non proverranno dal fondo della fondazione, ma sono “oggetto di un accordo personale che Bill e Melinda hanno stipulato” e proverranno dal conto personale di Bill. La coppia ha annunciato il divorzio nel 2021, ma in quell’occasione si è deciso che Melinda French Gates, una delle donne più potenti nel campo della filantropia, sarebbe rimasta come co-presidente.

Il suo ultimo giorno alla fondazione sarà il 7 giugno.

Citazioni importanti

In una dichiarazione pubblicata su X, Bill Gates ha ringraziato l’ex moglie per il suo lavoro con la fondazione, dicendo: “Melinda è stata determinante nel dare forma alle nostre strategie e iniziative, con un impatto significativo sulla salute globale e sull’uguaglianza di genere”. Ha inoltre ribadito di essere ancora “pienamente impegnato nel lavoro della Fondazione in tutte le nostre strategie”.

Fatti sorprendenti

La Bill & Melinda Gates Foundation cambierà nome in Gates Foundation dopo la partenza di French Gates, per “onorare l’eredità di Bill Senior e i contributi di Melinda”, ha dichiarato l’ad Mark Suzman in una comunicazione ai dipendenti condivisa con Forbes. In futuro, Bill Gates sarà l’unico presidente.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, French Gates ha un patrimonio netto di circa 11,3 miliardi di dollari, che la rende la 182esima persona più ricca del mondo.

Sullo sfondo

La BIll & Melinda Gates Foundation è stata fondata dalla coppia nel 2000 con la convinzione “che ogni vita ha lo stesso valore”. Negli ultimi vent’anni, la fondazione ha concesso sovvenzioni per lavori sull’uguaglianza di genere, la salute globale e la politica globale, e French Gates si è concentrata su “pianificazione familiare, salute materna e infantile”, secondo il suo profilo LinkedIn.

Alla fine del 2022 – che è l’ultima informazione finanziaria disponibile – la fondazione aveva un patrimonio di circa 68 miliardi di dollari e altri 68 miliardi di dollari nel Gates Foundation Trust. Nel 2021, la coppia ha divorziato dopo 27 anni a causa di voci sulla promiscuità di Bill Gates e sulla sua relazione con Epstein, che Gates conosceva dal 2011 e continuava a frequentare nonostante l’ex moglie avesse espresso il suo disappunto, come riporta il New York Times.

Il Wall Street Journal ha riportato che French Gates aveva preso in considerazione l’idea di divorziare già nel 2019 dopo aver scoperto i continui incontri di Gates con Epstein. Dopo il divorzio, la coppia ha dichiarato che si sarebbe concessa un periodo di prova di due anni per determinare se avessero potuto continuare a guidare la fondazione insieme e, in caso contrario, French Gates si sarebbe dimesso.

