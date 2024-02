Empowerment femminile, innovazione e impresa familiare: Forbes Small Giants fa tappa al Bluenergy Stadium di Udine

Forbes Italia ha scelto come tappa inaugurale del 2024 di Forbes Small Giants il Bluenergy Stadium di Udine. Un gioiello architettonico ma soprattutto una struttura CO2 free, grazie alle opere di efficientamento energetico e alle forniture green garantite da Bluenergy. Non a caso l’Udinese oggi è il club più sostenibile della serie A e il quarto a livello mondiale secondo il Brand Finance Football Sustainability Index. A spiegarlo proprio Madga Pozzo, chief commercial officer dell’Udinese Calcio: “Lo stadio di Udine vedrà presto sorgere un parco solare unico in Italia grazie agli oltre 2.400 pannelli solari di ultima generazione che renderanno la struttura parzialmente autosufficiente in termini energetici”, ha affermato in apertura.

Forbes Small Giants: il progetto dedicato alle Pmi italiane

Ospite d’eccezione il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, che ha dato inizio alla serata sottolineando l’importanza del progetto Forbes Small Giants, dedicato alle Pmi italiane: “Il 95% del Pil del nostro Paese è prodotto dalle piccole e medie imprese. Noi con Forbes raccontiamo le storie di questi piccoli giganti di Udine e del Friuli, con l’aiuto di alcune grandi aziende che ci racconteranno invece la loro attività di sostegno e accompagnamento alle Pmi”.

L’evento è stato moderato da Edoardo Prallini, giornalista di Forbes ed executive editor del progetto Forbes Small Giants, che ha aperto la serata chiamando sul palco Massimiliano Zamò, vicepresidente e delegato Piccola Industria, Confindustria Udine. “Abbiamo la fortuna di vivere un territorio in cui la cultura del lavoro è radicata da sempre”, ha affermato. “Storicamente questo è legato anche al dna, nella volontà di fare impresa che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari. La sfida è riuscire a trasmetterlo anche alle prossime generazioni.”

Imprenditoria femminile, innovazione e impresa familiare: tutti i panel della serata

La serata si è articolata in tre panel: il fondatore di Leanbet, Andrea Bet, il ceo di Hpg, Indira Fabbro, la presidente di Friuli Coram, Alessia Rampino e la chief marketing officer e membro del board di The Adecco Group, Virginia Stagni, hanno partecipato alla tavola dal titolo “Donne al potere”.

Nel secondo panel dedicato all’Innovazione sono intervenuti Alessandro Englaro, cofondatore e ceo Akuis, Tomasz Slowinski, sales manager data, AI & automation for banking, insurance & utilities customers di Ibm, Alex Lessio, fondatore di Bayamo e Marco Agosto, chief marketing & business strategy officier Banca Ifis.

Nel panel di chiusura dedicato all’Impresa in famiglia hanno parlato Andrea Costantini, presidente Smart Capital, Giacomo Pittini, ceo Midolini F.lli Spa, Damir Eskerica, ceo Moroso Spa e Fabrizio Molinari, ceo di Achillea.

Al termine della serata il consueto momento di networking, un’occasione per dare modo agli imprenditori locali di scambiarsi idee e confrontarsi con le grandi aziende per acquisire gli strumenti che consentano di sfruttare al meglio il proprio potenziale e le grandi opportunità presenti nel nostro paese. Prossima tappa di Forbes Small Giants a marzo a Viareggio.

