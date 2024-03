The Brandformance Society: la nuova business unit di Celeste che unisce branding e performance

THE BRANDFORMANCE SOCIETY– Insights | Paid Program

Grazie all’idea vincente di Celeste Commerce Hub è nata una nuova business unit: The Brandformance Society. Si tratta della prima agenzia italiana in grado di unire branding e performance, due ambiti delicatissimi per ogni azienda, che molto spesso non dialogano tra loro in modo efficace.

L’agency è formata da un team di oltre 60 esperti di marketing, comunicazione e design che consentono ai brand clienti di avere un unico interlocutore a cui affidare in modo strategico e trasversale la content production, la gestione dei touchpoint di comunicazione, fino all’analisi dei dati e dei risultati di business.

L’approccio seguito dalla business unit di Celeste

Dopo un anno di analisi nel corso del 2022, già dopo i primi mesi dal lancio della nuova agenzia i risultati sono stati tangibili. “Questa visione trasversale funziona, dà i suoi frutti e l’abbiamo testato”, ha spiegato Davide Anali, cmo di The Brandformance Society.

“Nel contesto attuale, in cui la complessità digitale è ancor più ampia, è fondamentale una comunicazione coerente ma che porti risultati concreti in termini di vendite, anche a medio e lungo termine. I primi riscontri sono andati ben oltre le nostre aspettative e abbiamo chiuso l’ultimo trimestre del 2023 con un +100% di progetti avviati. Da tantissimi clienti e da nuovi interlocutori ci vengono chiesti speech dedicati e formazione interna nell’ottica di ‘brandformance’, con cui suggeriamo di superare il modello ormai desueto delle agenzie di digital marketing, basato su una separazione netta tra chi si occupa di branding e chi segue invece la parte di performance. Il nostro obiettivo è in primis divulgare questo approccio, e poi supportare i processi strategici attraverso un team che sappia creare e valorizzare i contenuti, rendendoli uno degli asset fondamentali nella crescita di qualsiasi business digitale”.

Comunicare la propria brand identity

Proprio tale visione innovativa consente alle aziende di beneficiare di azioni strategiche incisive per accelerare il proprio business online e, al contempo, mettere in atto un percorso di definizione, comunicazione e valorizzazione della propria brand identity, rendendo sempre armonica e coerente la customer journey grazie ai saperi condivisi e ai talenti presenti nella Commerce Hub. “Tra le novità per il 2024 di Celeste spicca la volontà di acquisire un’agenzia internazionale di marketing digitale”, ha concluso Anali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .