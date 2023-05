Dalle biciclette in carbotitanio a un impianto di stabilizzazione degli scarti organici: tutti i progetti premiati agli Assolombarda Awards

Sostenibilità, digitalizzazione, design, performance, responsabilità e cultura. Temi centrali per l’industria di oggi e di domani , protagonisti dei premi assegnati agli Assolombarda Awards.

I vincitori sono stati selezionati tra oltre 100 candidati da un comitato scientifico presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Mirja Cartia d’Asero (amministratore delegato del gruppo 24 Ore), Giuseppe De Bellis (direttore di Sky Tg24), Claudia Parzani (presidente di Borsa italiana) e Ferruccio Resta (fino allo scorso dicembre presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane).

Premio Giorgio Squinzi

Performance Grandi Aziende

Eurofins Biolab

Parte del gruppo multinazionale Eurofins, specializzato in servizi analitici conto terzi e presente in tutto il mondo con circa 900 laboratori, Eurofins Biolab è un’azienda presente da oltre 50 anni nell’ambito del testing farmaceutico e biomedicale. “Cresciamo costantemente da 15 anni, ma il 2021 e il 2022 sono stati anni di sviluppo davvero importante. Grazie agli investimenti fatti abbiamo potuto supportare i nostri clienti del settore farmaceutico e medicale anche durante la complessa fase pandemica, implementando rapidamente linee e laboratori dedicati al test di mascherine, disinfettanti e poi vaccini”, spiega Annalisa Maguolo, hr director & business unit manager di Eurofins Biolab. “Siamo un’azienda molto giovane e dinamica, con una grande presenza femminile: il 65% dei nostri dipendenti sono donne e anche il nostro team di direzione è al 50% femminile”.

Premio Giorgio Squinzi

Performance Pmi

Veralab

Fondato nel 2015 dall’imprenditrice Cristina Fogazzi, conosciuta sui social network come L’Estetista Cinica con oltre un milione di follower, il beauty brand VeraLab conta oggi un fatturato di oltre 63 milioni di euro. “Il nostro punto di forza sono la flessibilità e la rapidità. Riusciamo ad anticipare i trend di mercato senza perdere qualità nella comunicazione e nel prodotto. Questo premio è fonte di grande orgoglio e soddisfazione. Giorgio Squinzi è stato un imprenditore illuminato, molto attento all’impresa intesa come insieme di persone, ma anche sinonimo di avanguardia e lungimiranza nel mercato. Di sicuro è un esempio da seguire per le straordinarie capacità umane e professionali”.

Premio Steno Marcegaglia

Design

Passoni Titanio

Azienda fondata nel 1989 da Luciano Passoni, produce biciclette su misura. Il suo particolare telaio realizzato metà in titanio e metà in carbo-titanio conferisce alla bicicletta leggerezza, rigidità e reattività, ma anche resistenza, confort e durabilità. “Per noi il design è capacità di trasmettere emozioni”, ha commentato Pietro Aldeghi, cfo dell’azienda. “Dedichiamo molte ore di sviluppo alla progettazione dei telai e alla scelta di colori, materiali e dettagli grafici. La passione per il proprio lavoro, lo spirito di collaborazione con i dipendenti, la volontà di apportare continue innovazioni e la voglia di raggiungere l’eccellenza hanno contraddistinto Steno Marcegaglia come uomo e imprenditore e Passoni, proprio su questi ideali, ha sempre basato la propria cultura aziendale”.

Premio Speciale Responsabilità e Cultura dedicato a Fabio Lattanzio

Way2Global

Way2Global offre servizi di traduzione in tutte le lingue alle aziende, aiutandole a valorizzare comunicazione, contenuti e brand all’estero. Dal 2017 è una società benefit, costituita per l’89% da donne, e porta avanti un innovativo paradigma di business che concilia profitto e impatto sociale. “La nostra è un’azienda di donne per le donne”, spiega la ceo di Way2Global Laura Gori. “Abbiamo costruito un sistema di welfare d’impresa avanzato, siamo tra le prime aziende a livello nazionale ad aver ottenuto la certificazione sulla parità di genere Uni Pdr125 e abbiamo l’empowerment femminile tra le finalità di beneficio comune in statuto”.

Premio Leopoldo Pirelli

Digitalizzazione

Datwyler Pharma Packaging Italy

Fondato nel 1915 in Svizzera, il gruppo Datwyler fornisce alle industrie elastomeri in gomma per diversi settori. Nello specifico, la divisione italiana si occupa della produzione di articoli di gomma e di alluminio per uso farmaceutico. Grazie alla digitalizzazione, l’azienda è riuscita a coinvolgere attivamente il personale e i collaboratori, consolidando il metodo di partecipazione nella gestione degli investimenti e nei processi di cambiamento. “Aver ricevuto il premio dedicato a Leopoldo Pirelli, che rappresenta l’impresa italiana più famosa al mondo per la produzione di articoli in gomma, è una celebrazione che va oltre il premio stesso”, ha commentato Livio Beghini, managing director di Datwyler. “La digitalizzazione è una delle priorità strategiche del gruppo, ha l’obiettivo di evolvere dal concetto di forza lavoro al valore superiore di forza intellettuale, facilitando la vita dei lavoratori, aumentando la qualità del prodotto e la produttività”.

Premio Fulvio Bracco

Sostenibilità

Acqua & Sole

Fondata nel 2007 da Giuseppe Natta, figlio del premio Nobel Giulio Natta, Acqua & Sole è un’azienda innovativa che fonda sulla ricerca applicata le propria attività. Nel 2016 ha avviato nel comune di Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia, un impianto unico in Europa che consente l’igienizzazione e la stabilizzazione di scarti organici e genera sia un digestato organico, utilizzato dalle aziende agricole per sostituire i fertilizzanti chimici, sia biogas, impiegabile per fornire energia elettrica, combustibili e calore all’impianto stesso e al territorio circostante. “Il progetto – spiega Francesco Natta, amministratore di Acqua & Sole – intende dimostrare come un impianto di economia circolare, rispettoso e in costante dialogo con la comunità in cui si inserisce, possa rappresentare un prezioso strumento di sostenibilità per il territorio”.

