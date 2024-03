Immobili di lusso, Monaco è la più cara: per 16 mq serve un miliardo di dollari. In Italia i ricchi guardano a Milano

Continua a correre il mercato residenziale di lusso. Secondo l’ultima ricerca di Knight Frank, The Wealth Report 2024, i costanti aumenti dei tassi di interesse non hanno difatti impattato sugli immobili di lusso che, durante il 2023, hanno o registrato prezzi costanti o, nella maggior parte dei casi, dei rialzi. Non è un caso, infatti, se tra le 100 città monitorate dal Prime International Residential Index, 80 hanno registrato un incremento dei prezzi delle abitazioni di lusso, con una media annuale del 3,1%. In questa direzione, volano in particolare 5 città, con Manila che si piazza in testa con una variazione positiva del 26%. Seguono poi Dubai (+15,9%), Bahamas (+15%), Algarve (+12,3%) e Cape Town (12%). Bene anche Atene e Ibiza che registrano entrambi una crescita del 12%, Mumbai (+10%) e Shangai (+8,6%.)

“All’inizio del 2023, gli esperti si aspettavano performance peggiori per gli immobili residenziali. I mercati azionari sembravano ancora in sofferenza, l’inflazione fuori controllo e il boom di richieste, in aumento dopo la pandemia, destinato a fallire, con mutui ai massimi livelli rispetto agli ultimi 15 anni. Tuttavia, tutto questo è come se non fosse mai accaduto: il mercato si è dimostrato resiliente alla crisi”, dichiara Kate Everett-Allen, responsabile del dipartimento di ricerca di Knight Frank per il mercato immobiliare residenziale.

Immobili di lusso, calano le vendite nelle big: da New York a Londra

Guardando invece alle vendite di immobili di lusso, i numeri cambiano. Con le big come New York, Londra, Dubai, Singapore, Hong Kong e Sydney che fanno registrare una diminuzione in media del 37% rispetto all’anno precedente. Peraltro, guardando proprio a New York e Londra, i prezzi sono scesi circa del 2%. “La ripresa dei patrimoni nel 2023 ha comportato un incremento della domanda da parte di potenziali acquirenti facoltosi. Mentre il 24% degli UHNWI (ultra – high net worth individuals – individui con patrimonio netto elevato) si è rivelato attivo sul mercato, lo stock immobiliare è calato di quasi un terzo, aggiungendo pressione al rialzo dei prezzi”, evidenzia Liam Bailey, capo del dipartimento di ricerca di Knight Frank.

Per 16 mq nel Principato di Monaco serve un milione di dollari Entrando nel merito delle città più costose al mondo dal punto di vista immobiliare, il primato va al Principato di Monaco, dove con un milione di dollari si possono acquistare al massimo 16 metri quadrati. A seguire troviamo le orientali Hong Kong e Singapore, dove lo spazio ‘aumenta’ fino a 22 e 32 metri quadrati. Fuori dal podio Londra, Ginevra e New York, che si piazzano immediatamente alle spalle. La top 10 Metri quadri acquistabili con un milione di dollari Monaco 16 Hong Kong 22 Singapore 32 Londra 33 Ginevra e New York 34 Los Angeles 38 Parigi 40 Shanghai 42 Sydney 43 Miami 60 L’Italia: in testa Milano Guardando al mercato immobiliare italiano, nell’ultimo trimestre del 2023, la ricchezza netta individuale necessaria in Italia per accedere alla cerchia delle persone più ricche al mondo equivaleva a 2.548.000 dollari. Peraltro, la ricerca evidenzia che sono sempre di più gli UNHWI che acquistano attici a Milano – che risulta il principale polo di ricchezza del paese – da utilizzare come prima casa, attratti da generosi incentivi fiscali come la flat tax. Ma occhio alla carenza di alloggi adeguati. Anche considerando che la popolazione di Milano è aumentata del 10% nell’ultimo decennio, i prezzi medi delle abitazioni sono passati dai 3.883 euro al metro quadro di cinque anni fa a un massimo di 5.345 euro a novembre 2023. Raggiungendo picchi, come evidenzia anche Idealista, di 10.466 euro al metro quadro. In termini di cifre, in Italia nel 2023 gli investitori privati hanno destinato 0,7 miliardi di dollari agli immobili commerciali, dato in diminuzione del 58% rispetto al 2022. Inoltre, sono stati registrati 15.952 individui con patrimonio netto elevato di più di 30 milioni di dollari rispetto ai 15.364 del 2022. Si tratta di una crescita del 3,8%, che arriverà al 18,7%, con un numero previsto di 18.929 “paperoni” nel 2028. Infine, secondo il Prime International Residential Index, i prezzi degli immobili di lusso sono aumentati in alcune località italiane: +6,2% sul Lago di Como, +5,5% a Firenze, +4,5% a Roma, +3,5% a Milano, +2,5% a Venezia e +2% a Lucca. LEGGI ANCHE: L’Oxfam: “L’1% più ricco possiede il 43% della ricchezza globale”. Quasi raddoppiato il numero dei miliardari italiani: ora sono 68″

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .