In America General Motors sta sperimentando i pick-up a idrogeno verde

La divisione Hydrotec di GM ha dichiarato che i pickup Chevrolet Silverado 5500 del 2024 equipaggiati con il suo sistema a celle a combustibile verranno utilizzati per applicazioni commerciali entro la fine dell’anno dalla Southern Company. I veicoli saranno progettati per percorrere oltre 300 miglia con un rifornimento e potranno essere utilizzari anche come sistema di alimentazione elettrica.

Si riforniranno in una stazione sviluppata con Southern Company e Nel, un produttore norvegese di elettrolizzatori, dove l’idrogeno sarà generato da un sistema di alimentazione rinnovabile dedicato.

La potenza dell’idrogeno

Il programma di test è finanziato in parte da una sovvenzione di 26 milioni di dollari del Dipartimento dell’Energia che GM ha ricevuto nel 2021. L’azienda non ha specificato quanti dei camion a celle a combustibile, che pesano 8.000 chili, verranno costruiti per lo sviluppo del programma e se intende poi commercializzarli.

Secondo Jacob Lozier, responsabile del programma di Hydrotec, il sistema a celle a combustibile ad alta potenza sui camion “può produrre più di 300 kilowatt di picco di potenza” e servire come generatore mobile per “alimentare i luoghi di lavoro o fornire ricariche ai veicoli elettrici in aree dove la ricarica tradizionale non è disponibile”. Inoltre, “ha abbastanza potenza ed energia per fornire energia a fino a 250 case americane” per un giorno.

I progetti di Nikola

Le sfide tecniche e i problemi di costo hanno accantonato l’idea di utilizzare le celle a idrogeno per i veicoli più piccoli, ma la tecnologia sembra promettente per i camion e i furgoni commerciali. Nikola ha iniziato a vendere semirimorchi a idrogeno ai clienti in California l’anno scorso, e i produttori di camion, tra cui Daimler, Volvo e Hyundai, si stanno preparando a fare altrettanto.

Le celle a combustibile, dispositivi elettrochimici che trasformano gli elettroni dall’idrogeno in elettricità, possono fornire autonomia e potenza in grado di superare i sistemi a batteria, funzionare in modo efficiente in condizioni climatiche calde o fredde e possono essere riforniti in una frazione del tempo necessario per ricaricare un veicolo elettrico. Ma le difficoltà nel trasportare e conservare l’idrogeno hanno rallentato il suo utilizzo nelle applicazioni non prettamente industriali.

Ci sono meno di 60 stazioni di rifornimento negli Stati Uniti, quasi tutte in California, e addebitano fino a 36 dollari per chilogrammo per distribuire il carburante. Lo stato ha oltre 18.000 veicoli passeggeri a idrogeno, principalmente berline Toyota Mirai e crossover Hyundai Nexo. Honda, che collabora con GM sulla tecnologia delle celle a combustibile, ha in programma di offrire un crossover CR-V a idrogeno che funziona anche come veicolo elettrico plug-in in California.

Gli altri progetti di GM

Nel 2020, GM aveva pianificato di collaborare con Nikola per la progettazione di un pickup a idrogeno poco prima che Trevor Milton, fondatore della startup, fosse accusato di frode. GM si è ritirata dall’accordo e Nikola ha cancellato il programma per il pickup, concentrando l’attenzione solo su semirimorchi a batteria e a idrogeno. Milton è stato poi condannato per frode finanziaria.

Il nuovo progetto di GM sui pickup a idrogeno per Hydrotec segue gli ultimi sforzii per fornire celle a combustibile a Autocar Industries per betoniere e altri veicoli commerciali specializzati e a Komatsu per un camion da miniera alimentato a idrogeno. GM fornisce anche tecnologia a celle a combustibile al produttore di camion Navistar e a Wabtec, che costruisce locomotive merci e per il trasporto pubblico.

“Consideriamo le celle a combustibile come la soluzione ideale per elettrificare i veicoli più grandi”, ha dichiarato Charlie Freese, direttore esecutivo di Hydrotec. “Sono un pezzo chiave di questo puzzle.”