Chi sono le 10 donne più ricche del mondo: Françoise Bettencourt Meyers batte le eredi degli imperi americani

Presto potrebbe diventare la prima donna della storia a mettere insieme un patrimonio di 100 miliardi di dollari. Françoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore di L’Oréal, è la donna più ricca del mondo, con un patrimonio di 96,5 miliardi di dollari. Presidente della holding di famiglia e membro del consiglio di amministrazione dal 1997, deve la sua fortuna alla quota del 33% del gruppo.

In tutto, le dieci miliardarie più ricche mettono insieme patrimoni per 458,9 miliardi. Un numero che testimonia come il mondo dei super ricchi sia ancora soprattutto maschile: la somma dei patrimoni dei dieci uomini più ricchi è di 1543,2 miliardi.

Le dinastie americane

Alle spalle di Bettencourt Meyers si piazzano tre eredi di grandi dinastie industriali americane. Al secondo posto, con un patrimonio di 72,5 miliardi, c’è Alice Walton, una dei tre figli del fondatore di Walmart. A differenza dei fratelli Rob e Jim, Alice si è dedicata più all’arte che all’azienda di famiglia. Nel 2011 ha aperto a Bentonville, la sua città natale nell’Arkansas, un museo che contiene opere di artisti come Andy Warhol, Norman Rockwell e Mark Rothko.

Alle spalle di Walton, con 61,5 miliardi, c’è Julia Koch, vedova di David Koch, erede dell’impero delle Koch Industries. Sbarcata a New York negli anni ’80 per lavorare nella moda, conobbe il marito nel 1991, in un appuntamento al buio, e lo sposò cinque anni dopo. Alla sua morte ha ereditato il 42% delle Koch Industries assieme ai tre figli.

Al quarto posto, con 38,5 miliardi, si colloca Jacqueline Mars, nipote del fondatore del colosso delle merendine e del cibo per animali. Ha lavorato nell’azienda di famiglia per 20 anni e ne possiede un terzo.

La top ten

Completa le prime cinque posizioni MacKenzie Scott, che ha un patrimonio di 35,4 miliardi. Scott è l’ex moglie di Jeff Bezos e nell’accordo di divorzio del 2019 ha ricevuto il 4% di Amazon. È una delle più grandi filantrope del mondo: in meno di cinque anni ha donato oltre 16 miliardi di dollari.

La sesta in classifica è Miriam Adelson, vedova del re dei casinò Sheldon Adelson, con 34,6 miliardi. Buona parte del suo patrimonio è legata a Las Vegas Sands, società quotata con una capitalizzazione di mercato di oltre 38 miliardi.

La prima donna asiatica in classifica è Savitri Jindal, che presiede Jindal Group e ha una fortuna di 31 miliardi. Il colosso indiano si occupa di acciaio, energia, cemento e infrastrutture ed è stato fondato da Om Prakash Jindal, morto in un incidente d’elicottero nel 2005. Le società che ne fanno parte sono gestite dai quattro figli della coppia.

All’ottavo posto c’è Gina Rinehart, la persona più ricca dell’Australia, con 30,3 miliardi di dollari. Rinehart, figlia di un esploratore, ha ereditato l’azienda del padre, ne è diventata presidente nel 1992 e l’ha resa una delle più grandi compagnie minerarie del mondo.

È invece un’imprenditrice di terza generazione Abigail Johnson, nipote del fondatore della società di servizi finanziari Fidelity Investments. A settembre 2023 l’azienda gestiva asset per 4.500 miliardi di dollari. Johnson ne possiede il 28,5% e ha un patrimonio di 30 miliardi.

A chiudere la top ten, con 28,6 miliardi, è Rafaela Aponte-Diamant, la donna ‘self made’ più ricca del mondo. Figlia di un banchiere svizzero, Aponte-Diamant ha sposato l’italiano Gianluigi Aponte. I due possiedono il 50% ciascuno di Msc, la più grande compagnia di navigazione del mondo.

La classifica delle dieci donne più ricche del mondo

Di seguito la classifica delle dieci donne più ricche del mondo. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alle 20 di mercoledì 6 marzo.

1 | Françoise Bettencourt Meyers e famiglia

Patrimonio: 96,5 miliardi

2 | Alice Walton

Patrimonio: 72,5 miliardi

3 | Julia Koch e famiglia

Patrimonio: 61,5 miliardi

4 | Jacqueline Mars

Patrimonio: 38,5 miliardi

5 | MacKenzie Scott

Patrimonio: 35,4 miliardi

6 | Miriam Adelson e famiglia

Patrimonio: 34,6 miliardi

7 | Savitri Jindal e famiglia

Patrimonio: 31 miliardi

8 | Gina Rinehart

Patrimonio: 30,3 miliardi

9 | Abigail Johnson

Patrimonio: 30 miliardi

10 | Rafaela Aponte Diamant

Patrimonio: 28,6 miliardi

