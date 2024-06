La classifica dei 10 golfisti più pagati del mondo

Nel 2022, quando Scottie Scheffler concluse il suo giro finale al Bmw Championship di Wilmington, nel Delaware, realizzò qualcosa che nessun giocatore del Pga Tour aveva mai fatto prima. Il golfista numero 1 al mondo ha raggiunto il record di 14 milioni di dollari di guadagni nella stagione regolare.

Un anno prima, Jon Rahm era in cima alla money list ufficiale del Pga Tour con poco più della metà della cifra, 7,7 milioni di dollari. Scheffler ha seguito quella campagna con un’altra stagione straordinaria, cancellando il suo stesso record e guadagnando più di 21 milioni di dollari l’anno scorso.

Per quanto impressionante, il ventisettenne ha già superato il suo record: ha vinto più di 24 milioni di dollari a circa un terzo della stagione golfistica 2024. Scheffler è stato dominante sul campo, vincendo per la seconda volta il Masters e altri quattro tornei. Ma è stato anche colui che ha beneficiato dell’aumento delle finanze in questo sport.

Il Pga Tour assegnerà 402,4 milioni di dollari di montepremi solo nella stagione regolare 2024, con circa altri 340 milioni di dollari in palio se si considerano i quattro Majors, una serie di eventi autunnali ancora da programmare e i bonus della FedEx Cup, della Comcast Business Tour Top 10 e del Player Impact Program.

Ciò equivale a più di 740 milioni di dollari erogati ai giocatori quest’anno, circa il 9% in più rispetto ai 680 milioni di dollari della stagione 2022-23. Nel 2024 la Pga ha previsto un bonus per i giocatori di tutto il mondo. Quest’anno, il tour tornerà al formato dell’anno solare rispetto al programma pluriennale utilizzato dal 2013.

Un lucroso pacchetto di diritti mediatici distribuito tra Cbs, Nbc, Espn e Warner Bros. Discovery, che secondo quanto riferito paga al Pga Tour quasi 900 milioni di dollari all’anno, ha contribuito alla crescita finanziaria di questo sport. Nonostante i progressi del Pga Tour, è un giocatore del Liv Golf, Jon Rahm, a essere il golfista più pagato per il 2024.

Il tour indipendente, sostenuto dal Fondo Pubblico d’Investimento (Pif) dell’Arabia Saudita per 925 miliardi di dollari (in attivo), ha modificato in modo permanente l’economia del golf con il suo formato insolito e i suoi pagamenti astronomici. Quando la Liv completerà la sua terza stagione nel 2024, avrà assegnato quasi 1,1 miliardi di dollari in premi, oltre a impegnare almeno 1 miliardo di dollari in garanzie per attirare le defezioni dei golfisti più famosi verso la lega emergente.

“È semplice economia”, afferma Tim Derdenger, professore associato presso la Tepper School of Business della Carnegie Mellon. “La concorrenza fa bene ai giocatori”.

Chi sono i golfisti più pagati del mondo secondo Forbes

I 10 golfisti più pagati al mondo hanno guadagnato complessivamente 678 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, al lordo delle tasse e delle commissioni degli agenti, con un calo del 10% rispetto ai 752 milioni di dollari del 2023. Questo è dovuto principalmente al fatto che la Liv ha rallentato le sue spese nell’ultimo anno, con Rahm che è stato l’unico grande nome ad abbandonare.

Il 29enne spagnolo si è unito al tour sostenuto dai sauditi per una garanzia di 350 milioni di dollari, metà dei quali secondo Forbes ricevuti in anticipo. Con un guadagno totale di 218 milioni di dollari, è il terzo golfista Liv a occupare il primo posto della speciale classifica negli ultimi tre anni, anche se non ha ancora vinto un evento nel suo nuovo tour.

Rory McIlroy, uno strenuo giocatore del Pga Tour, quest’anno è lontano, con 83 milioni di dollari di guadagni totali, nonostante le vittorie al Genesis Open, allo Zurich Classic e al Wells Fargo Championship negli ultimi 12 mesi. Il 35enne McIlroy rimane il pitchman di maggior successo di questo sport che non si chiama Tiger Woods, collaborando, tra gli altri, con Nike, Optum e Workday.

Woods, che ha incassato una cifra stimata di 67 milioni di dollari e ha lasciato Nike a gennaio dopo 27 anni per lanciare una joint venture di abbigliamento con TaylorMade chiamata Sun Day Red, si è classificato al terzo posto, appena davanti al quarto classificato Scheffler con 61 milioni di dollari.

L’impatto a lungo termine della frattura del panorama golfistico, tuttavia, rimane poco chiaro. Se da un lato i tour hanno aumentato i guadagni dei giocatori negli ultimi anni, dall’altro la divisione dei migliori golfisti del mondo ha lasciato i fan e gli sponsor di lunga data di questo sport con un prodotto meno convincente.

Una soluzione sembrava essere all’orizzonte lo scorso giugno, quando il Pga Tour, il DP World Tour e il Saudi Public Investment Fund hanno deciso di unire le forze per formare una nuova entità commerciale a scopo di lucro chiamata Pga Tour Enterprises. La mossa, che ha posto fine a una serie di aspre battaglie legali tra i tour, ha anche attirato le preoccupazioni dell’antitrust da parte del Congresso e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Le trattative si sono arenate e, nel frattempo, il Pga Tour ha trovato un altro investitore in un consorzio di miliardari americani. Strategic Sports Group, che è sostenuto dai comproprietari dei Boston Red Sox John Henry e Tom Werner, dal proprietario degli Atlanta Falcons Arthur Blank, dal proprietario dei New York Mets Steve Cohen e dal proprietario dei Boston Celtics Wyc Grousbeck, oltre che da altri investitori, ha conferito alla nascente impresa 3 miliardi di dollari a gennaio.

Nei mesi successivi, il commissario della Pga Jay Monahan ha delineato un programma di partecipazione di 1,5 miliardi di dollari destinato ai giocatori del tour e Woods è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Pga Tour Enterprises, composto da 13 membri.

Mentre le recenti dimissioni di Jimmy Dunne, membro della politica del Pga Tour e uno degli artefici dell’accordo iniziale con il Pif, non hanno fatto sperare in una revisione dell’accordo in tempi brevi, il 7 giugno il Pga Tour ha rilasciato una dichiarazione citando i progressi compiuti in un recente incontro a New York: “Sicuramente le cose stanno andando nella giusta direzione”, ha dichiarato McIlroy ai giornalisti presenti al Memorial Tournament durante il fine settimana. “Sono stati fatti molti progressi. Non posso dire molto di più, ma è stato molto positivo”.

La classifica dei golfisti più pagati del 2024

1. Jon Rahm – 218 milioni di dollari

In campo: 198 milioni di dollari

Fuori dal campo: 20 milioni di dollari

Età: 29 anni

Tour: Liv

2. Rory McIlroy – 83 milioni di dollari

Sul campo: 38 milioni di dollari

Fuori dal campo: 45 milioni di dollari

Età: 35 anni

Tour: Pga

3. Tiger Woods – 67 milioni di dollari

Sul campo: 12 milioni di dollari

Fuori dal campo: 55 milioni di dollari

Età: 48

Tour: Pga

4. Scottie Scheffler – 61 milioni di dollari

Sul campo: 41 milioni di dollari

Fuori dal campo: 20 milioni di dollari

Età: 27 anni

Tour: Pga

5. Cameron Smith – 47 milioni di dollari

In campo: 43 milioni di dollari

Fuori dal campo: 4 milioni di dollari

Età: 30 anni

Tour: Liv

6. Bryson DeChambeau – 44 milioni di dollari

In campo: 43 milioni di dollari

Fuori dal campo: 1 milione di dollari

Età: 30 anni

Tour: Liv

7. Brooks Koepka – 43 milioni di dollari

Sul campo: 35 milioni di dollari

Fuori dal campo: 8 milioni di dollari

Età: 34 anni

Tour: Liv

8. Viktor Hovland – 40 milioni di dollari

In campo: 33 milioni di dollari

Fuori dal campo: 7 milioni di dollari

Età: 26 anni

Tour: Pga

9. Phil Mickelson – 38 milioni di dollari

In campo: 36 milioni di dollari

Fuori dal campo: 2 milioni di dollari

Età: 53 anni

Tour: Liv

10. Dustin Johnson – 37 milioni di dollari

In campo: 32 milioni di dollari

Fuori campo: 5 milioni di dollari

Età: 39

Tour: Liv

