Chi sono i 25 miliardari più generosi d’America

I 25 filantropi d’America più generosi nell’ultimo anno hanno donato miliardi di dollari per sostenere diverse cause: dalla ricerca medica e scientifica, alla sostenibilità ambientale, ai servizi legali per gli americani con un basso reddito. E in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, diversi di questi filantropi hanno concentrato le loro donazioni su associazioni che tutelano la democrazia.