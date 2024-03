Forbes di marzo in edicola con i 100 under 30 e l’allegato Small Giants

BFC Media ha presentato il numero di marzo di Forbes Italia disponibile in edicola con allegato in omaggio Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle pmi.

La cover di Forbes scelta dal direttore, Alessandro Mauro Rossi, è dedicata a un duo di successo, saliti di recente alla ribalta per le loro straordinarie vittorie: Angelina Mango e Jannik Sinner. “Quest’anno, oltre a guardare avanti con i nuovi talenti scelti da Forbes, ci siamo divertiti anche a guardare indietro, un po’ per compiacerci delle scoperte fatte in questi anni (dai Maneskin a Beatrice Venezi, da Davide Dattoli a Jannik Sinner, in lista già tre anni fa, quando era ancora lontano dagli ultimi successi stratosferici), ma anche per fare un bilancio di quanto potenziale ci sia negli under 30, soprattutto in termini di imprenditorialità, professionalità, innovazione, ricerca del successo” spiega Rossi.

Quest’anno ci sono alcune novità, come il numero delle categorie che è sceso da 20 a 10, ma i giovani selezionati dal team di giornalisti di Forbes Italia, guidato da Daniel Settembre, sono ancora 100.

I temi

Oltre all’attesissima classifica degli Under30, nel numero 77 di Forbes Italia si parla di Gianluigi Buffon che, dopo aver chiuso la carriera da portiere, ora si divide tra il ruolo di capo delegazione della Nazionale di calcio e quello di imprenditore e investitore. “Ero stanco di non capire i discorsi dei consulenti“, ricorda. “Ho iniziato a studiare e ho raggiunto una conoscenza tale da poter gestire il mio portafoglio“.

Un occhio va anche alla popolazione mondiale che invecchia e a un modello obsoleto che spinge i giovani a mandare avanti l’economia e pagare i conti degli anziani. Peraltro, sono sono sempre di più le persone anche sopra i 65 anni che hanno ancora un impiego. Si tratta del 7% della forza lavoro negli Stati Uniti e addirittura il 13% in Giappone.

Concentrandoci invece sull’Italia, l’attenzione è rivolta al cambio di passo avviato nella maggior parte delle strade di Bologna, dove le auto viaggiano a 30 all’ora. Un esperimento, che all’estero ha già avuto effetti positivi sulla sicurezza, e che presto potrebbe riguardare anche Milano e Torino.

Il numero di Small Giants

In allegato a Forbes Italia, c’è Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle pmi italiane che rappresentano il vero motore dell’economia. In questo numero è il focus è sull’industria della plastica, analizzata attraverso il racconto di pmi che lavorano per trasformarla da problema a risorsa. La cover è per Rinaldo Piva, presidente di Pegaso Industries che attraverso Pet Solution, un’azienda del gruppo, progetta e costruisce macchine per il trattamento delle materie plastiche.

Spazio anche ai racconti Massimiliano Pani, figlio di Mina, e alla sua casa discografica Pdu, che sta avvicinando i giovani alla musica di qualità; e di a Valeria Mangani, fondatrice Sustainable Fashion Innovation Society, che sta guidando il cambiamento verso un pianeta migliore e più sostenibile. Interessante, inoltre, il focus sul distretto di Lucca, che continua a crescere grazie alle sue eccellenze, tra lapideo, nautica e cartario.

Ma Forbes non si limita a parlare di pmi, ma le incontra sul territorio tramite il raodshow partito da Udine e che, anche quest’anno, prevede dieci tappe in altrettante città italiane, per raccontare le gesta dei Piccoli Giganti, facendoli incontrare con grandi aziende nazionali che forniscano loro i servizi più innovativi.

