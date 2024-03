Dal migliore per famiglie al più romantico, i 10 indirizzi alberghieri più lussuosi di Parigi

Considerata una delle città più riconoscibili al mondo, Parigi non manca mai di visitatori. Ogni anno i francofili scendono nella Ville Lumière, ammirando i suoi impareggiabili musei, la vita notturna, la scena culinaria e i quartieri storici (noti come “arrondissements”).

La scena alberghiera, in particolare, è in continua evoluzione, con proprietà storiche in costante stato di rinnovamento e nuove boutique che apronp ogni mese. I migliori hotel di Parigi riflettono l’esperienza parigina stessa, mettendo in mostra il dna creativo della città nelle loro offerte di arredamento, architettura, cibo e benessere.

Ci sono opzioni per ogni tipo di viaggiatore, sia che tu stia cercando un incontro con la storia nelle proprietà più rinomate della città, come Ritz Paris, o speri di dare una sbirciatina all’evoluzione della scena alberghiera parigina presso i nuovi arrivati come Maison Proust e Hôtel Dame Des Arts. Con così tante opzioni tra cui scegliere, abbiamo ristretto il meglio del meglio, in base a più viaggi e soggiorni.

Che tu stia pianificando un viaggio a Parigi quest’anno per le Olimpiadi del 2024 o semplicemente per piacere, continua a leggere per scoprire le proprietà imperdibili che renderanno la tua vacanza davvero magnifica.

Miglior hotel di fascia alta: Le Bristol Paris, Oetker Collection

Chi lo adorerà: viaggiatori in cerca di lusso tranquillo in un ambiente esclusivo ma comunque sobrio

Servizi All-Star: “Colazione con Picasso”, che include un pasto curato dallo chef Eric Frechon servito nella suite di fronte al capolavoro di Picasso Maison à Juan-Les-Pins; un laboratorio di pasta in loco, Il Pastificio; un balcone con vista sulla Torre Eiffel

Da non perdere: Cena al ristorante Epicure, tre stelle Michelin; un trattamento spa con prodotti La Prairie

Ubicazione: 8° arrondissement (Faubourg Saint-Honore)

Punto di riferimento dell’ospitalità parigina, Le Bristol è stata una destinazione imperdibile per i viaggiatori più esigenti sin dalla sua apertura nel 1925. Figure note, celebrità, politici e persino reali hanno soggiornato qui, approfittando della posizione ideale della struttura nel cuore storico di Parigi, proprio vicino all’Arco di Trionfo e agli Champs-Élysée.

Decorati con lampadari di cristallo, pavimenti in marmo, mobili in stile Versailles e arazzi antichi del XVII secolo, gli ospiti che soggiornano a Le Bristol dovrebbero prepararsi per un assaggio della vera grandezza francese. Eppure, nonostante la sua opulenza, l’hotel emana ancora un’aria di moderna eleganza, con 190 camere e suite unite da una sala soppalcata in vetro e separate da un classico giardino in stile francese.

Alcuni dei ristoranti più acclamati della città si trovano a Le Bristol, tra cui Epicure dello chef Eric Frechon, che vanta tre stelle Michelin, e il più casual 114 Faubourg, che ha ricevuto una stella Michelin. Se le tue papille gustative chiedono di più, c’è anche un mulino e una panetteria in loco, una fabbrica di cioccolato, una grotta di formaggio, una cantina e il laboratorio di pasta recentemente introdotto, Il Pastificio, dove ogni giorno viene prodotta pasta fatta a mano in otto dimensioni e forme tradizionali.

Assicurati di rilassarti nella spa recentemente ridisegnata, Le Spa Le Bristol, che offre trattamenti utilizzando gli amati marchi di bellezza La Prairie, Tata Harper, KOS e Bonpoint (per bambini), e assicurati di richiedere le quattordici Signature Suite, tutte recentemente ridisegnate da cima a fondo.

Miglior hotel per famiglie: Four Seasons Hotel George V

Chi lo adorerà: famiglie con bambini piccoli

Servizi All-Star: 3 ristoranti stellati Michelin sotto lo stesso tetto, con bambini benvenuti in tutti i ristoranti; servizi di babysitter

Cosa non perdere: Pacchetto “Piccoli Momenti Preziosi” per bambini, che comprende personalizzazioni speciali per bambini di tutte le età oltre a un tè pomeridiano per tutta la famiglia

Ubicazione: 8° arrondissement (Eliseo)

Con il suo servizio impeccabile e il suo ingresso imponente, non sorprende che il Four Seasons Hotel George V sia ampiamente considerato uno degli hotel più iconici della città.

A parte la terrazza, che offre una vista sulla Torre Eiffel, e i suoi opulenti arredi in stile Luigi XV, detiene il primato di essere il primo hotel europeo ad avere cinque stelle Michelin sotto lo stesso tetto. I tavoli dei suoi tre ristoranti, tra cui il preferito dalla cucina raffinata Le Cinq, sono costantemente richiesti sia dalla gente del posto sia dai visitatori.

Nonostante i suoi riconoscimenti, questa gran dama degli Champs-Élysée è piacevolmente con i piedi per terra e stende davvero il tappeto rosso per le famiglie con bambini. L’accurato pacchetto “Piccoli Momenti Preziosi” dell’hotel garantisce ai bambini un soggiorno completamente personalizzato fin dal momento del check-in. Le delizie includono un tè pomeridiano per famiglie, biancheria da letto Tartine et Chocolat e un peluche di Little George, la mascotte dell’hotel.

Per i genitori che desiderano trascorrere una serata in città, il servizio di babysitting è disponibile con un preavviso di 24 ore, e anche i più piccoli sono graditi ospiti in uno dei ristoranti in loco.

Hotel con il miglior rapporto qualità-prezzo: Hotel Rochechouart

Chi lo adorerà: Il pubblico creativo giovane e ben vestito; coloro che desiderano un’autentica esperienza parigina senza spendere una fortuna

Servizi All-Star: architettura Art Déco restaurata, compresi specchi invecchiati, ascensore in vetro e pavimenti a mosaico blu nella brasserie; viste del Sacré Coeur dal bar sul tetto

Cosa non perdere: un pasto alla brasserie al piano terra, un vero ritrovo per la gente del posto

Ubicazione: 9° arrondissement (Pigalle)

A pochi passi dall’iconico Moulin Rouge, Pigalle era un tempo un quartiere noto soprattutto per la sua dissolutezza notturna. Oggi, quella stessa allegra malizia e allegria è viva e vegeta all’Hotel Rochechouart, la reincarnazione alla moda di un hotel che era uno dei ritrovi di quartiere più popolari dei ruggenti anni ’20. 106 camere evidenziano lo storico passato art déco di questa struttura, con lampade a sospensione e bagni piastrellati. Alcune camere esposte a nord vantano anche una vista sul Sacré Coeur (ma puoi anche goderti una splendida vista dal bar sul tetto).

C’è sempre molta azione qui, il che lo rende un’ottima scelta per i viaggiatori più giovani a cui non importa un po’ di rumore a tarda notte. La brasserie al piano terra dell’hotel è da non perdere, con la gente del posto che la affolla ogni sera alla ricerca di classici parigini come il paté di fegatini di pollo e l’amata torta crêpe per dessert.

La struttura è anche a pochi passi da numerosi bar e negozi, nonché da luoghi di spettacolo come La Cigale e Le Trianon. E con tariffe delle camere che arrivano a meno di 200 dollari a notte durante la bassa stagione, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per una vera esperienza parigina.

Il miglior hotel vicino allo shopping: Hôtel Plaza Athénée

Chi lo adorerà: acquirenti; cercatori di vita notturna; appassionati di art déco

Servizi All-Star: pista di pattinaggio in loco; Biancheria Beltrami; spa interna del Dior Institute

Da non perdere: pasti presso l’acclamato ristorante in loco Alain Ducasse e al Le Renais Plaza, una delle ultime sale art déco rimaste a Parigi

Ubicazione: 8° arrondissement (Eliseo)

Gli amanti della moda vorranno fare il check-in all’Hotel Plaza Athénée, che vanta uno dei migliori indirizzi per lo shopping a Parigi sulla prestigiosa Avenue Montaigne, sede delle Gallerie Lafayette e di numerosi importanti marchi di alta moda, tra cui l’ammiraglia Dior, partner dell’albergo. I fan di Il diavolo veste Prada e Sex and the City si sentiranno come a casa qui: l’hotel è apparso nel popolare film del 2006 con Anne Hathaway e Meryl Streep, e le camere con balcone nella parte anteriore dell’hotel sono state rese famose da Carrie Bradshaw in una scena della sesta stagione del famigerato show della HBO.

Dopo una giornata di shopping fino allo sfinimento, rilassatevi in una delle camere in stile Luigi XVI e art déco della struttura, quindi gustate un pasto presso il ristorante in loco a 3 stelle Michelin, Alain Ducasse au Plaza Athénée.

Non perdere l’occasione di rilassarti nelle vasche straordinariamente profonde in marmo chiaro della struttura e, per un tocco speciale, assicurati di prenotare un trattamento viso presso la spa Dior Institute in loco dell’hotel. All’arrivo, agli ospiti viene chiesto di scegliere un profumo Dior da diffondere nella loro sala trattamenti, facendoti sentire come se vivessi in una pubblicità di profumi.

Miglior hotel vicino al Louvre: Le Meurice, Dorchester Collection

Chi lo adorerà: amanti dell’arte; viaggiatori in cerca di una posizione privilegiata

Servizi All-Star: bagni in marmo italiano; articoli da toeletta Maison Francis Kurkdjian; spa con prodotti Valmont; posizione proprio vicino al Louvre e ai Giardini delle Tuileries

Da non perdere: Cioccolatini Alain Ducasse in omaggio per ogni ospite

Ubicazione: 1° Arrondissement (Le Premier)

Tutti vengono a Parigi per sperimentare la bellezza, ma anche l’esteta più esigente rimarrà sicuramente stupito da un soggiorno a Le Meurice. Notoriamente Pablo Picasso ospitò qui il suo banchetto di nozze, mentre Salvador Dalí era un ospite frequente; tra i frequentatori moderni dai nomi audaci figurano Beyoncé e Justin Bieber. Situata proprio accanto ai Giardini delle Tuileries e a pochi passi dal Louvre, questa struttura iconica offre una posizione privilegiata vicino a uno dei musei più belli del mondo ed è anche una destinazione imperdibile per gli amanti dell’arte e del design.

Progettato da Philippe e Ara Starck, gli ospiti possono deliziarsi gli occhi con specchi bordati in rame, originali sedie Tulip di Eero Saarinen e sontuose sete e velluti. Su ogni letto si trovano lenzuola Garnier Thiebaut, mentre i bagni includono pavimenti in marmo italiano e, nelle suite, vasche da bagno a immersione totale. La sera, prendi un tavolo al ristorante stellato Michelin Le Meurice Alain Ducasse (o goditi alcuni dei suoi cioccolatini in camera), poi rilassati su una poltrona di pelle con un cocktail e uno spettacolo jazz dal vivo al leggendario Bar 228.

Miglior hotel storico: Ritz Paris

Chi lo adorerà: appassionati di storia; amanti del lusso; vacanzieri alla ricerca di un’esperienza irripetibile nella lista dei desideri

Servizi All-Star: caminetti in marmo; un Club & Spa recentemente rinnovato; L’Espadon, di prossima riapertura, già stellato Michelin

Da non perdere: Un cocktail al leggendario Bar Hemingway, conosciuto come uno dei bar letterari più storici del mondo

Ubicazione: 1° Arrondissement (Le Premier)

Uno dei nomi più rinomati sulla scena alberghiera parigina, il Ritz Paris è stato il fiore all’occhiello degli hotel cittadini sin dalla sua apertura nel 1898. La grande dame ha ospitato numerosi nomi audaci nel corso della storia, da F. Scott Fitzgerald ad Audrey Hepburn, e un tempo era la residenza di Coco Chanel, che visse nella Suite n. 307 dal 1937 fino alla sua morte nel 1971.

Coloro che effettuano il check-in al Ritz saranno accolti da un sontuoso splendore proprio in una delle piazze più famose della città, Place Vendôme, con un servizio raffinato uscito direttamente dall’età dell’oro e il tipo di clientela dalle tasche profonde che preferisce vedere piuttosto che essere vista.

Con arredi che spaziano dal barocco alla belle époque, ogni piano di questa struttura sembra di tornare indietro nel tempo e ogni camera è decorata con tocchi sontuosi, dalle tende di velluto ai bagni in marmo e alle cornici dorate. Ma gli interni eleganti e la lista degli ospiti leggendari non sono l’unica cosa che rende il Ritz un soggiorno imperdibile per gli appassionati di storia: un drink all’iconico Bar Hemingway in loco, considerato uno dei migliori bar del mondo e da cui prende il nome una volta ospite abituale Ernest, non è negoziabile.

Miglior hotel per romanticismo: Maison Souquet

Chi lo adorerà: Coppie; viaggi di nozze; amanti che cercano il luogo perfetto per incontrarsi

Servizi All-Star: bagni in marmo provvisti di articoli Hermés; servizio maggiordomo personalizzato; accesso privato a piscina, hammam e sala trattamenti

Cosa non perdere: un cocktail nella lounge Mille et Une Nuits in loco

Ubicazione: 9° arrondissement (Pigalle)

Parigi può avere una reputazione di romanticismo, ma un hotel si distingue dagli altri quando si tratta di ambientare la scena per l’amour. La sensuale Maison Souquet è destinata a sedurre qualsiasi coppia di innamorati con i suoi lussuosi interni in velluto, la tavolozza di malva e prugna e gli aromi inebrianti di rosa, gelsomino e tabacco. Traendo ispirazione dalla sua vita precedente come maison (bordello di lusso), la proprietà, a pochi passi dall’iconico Moulin Rouge, si è reincarnata come uno dei rifugi più sensuali della città. Il suo design arabo e napoleonico solletica i sensi con piastrelle moresche, mosaici turchesi e, sì, tanti ritratti di nudo.

Composto da sole 20 camere, la tua esperienza qui sarà silenziosa e intima, lasciandoti il tempo di rilassarti nella tua stanza, completa di biancheria da letto morbida, luci soffuse e pareti goffrate in seta importata. Il massimo del relax richiede un bagno rilassante nel vostro bagno in marmo, utilizzando i prodotti Hermés di alta gamma. Quando arriva il mattino, allontanati dalla tua dolce metà giusto il tempo necessario per invitare il sole a entrare dalle tue porte-finestre. Nessuna richiesta è troppo laboriosa per essere gestita dal servizio concierge, e il servizio in camera può essere utilizzato sia in camera sia presso il bar in loco.

Il miglior hotel con vista sulla Torre Eiffel: Shangri-La Paris

Chi lo adorerà: viaggiatori che danno priorità al risveglio con una vista perfetta sopra ogni altra cosa; amanti dei musei

Servizi All-Star: bagni in marmo con prodotti Guerlain; Servizio in camera 24 ore su 24; pasti in loco allo Shang Palace, il primo ristorante cinese stellato Michelin del Paese

Cosa non perdere: una notte nella Eiffel View Room o nella Terrace Eiffel View Room, entrambe con la migliore vista della città sulla torre

Ubicazione: 16° arrondissement (Quartier de Passy)

Questa lussuosa villa arroccata vicino alla Senna era un tempo la casa del principe Rolando Bonaparte, nipote di Napoleone, e ospitava numerosi incontri di artisti, accademici e altri amici dei reali francesi. Oggi è uno degli hotel più raffinati di Parigi, con una posizione superba a pochi isolati da Place du Tocadero, Avenue Montaigne e gli Champs-Elysées, per non parlare della posizione direttamente dall’altra parte del fiume rispetto alla Torre Eiffel.

Se la vista dell’iconica torre è ciò per cui sei qui, non c’è niente di più bello di così: il 40% delle camere e il 60% delle suite della struttura offrono viste su The Iron Lady, con molte delle 36 suite dotate di balcone privato che ti consente di svegliarti con un panorama parigino da cartolina.

In tutto l’hotel, gli arredi ricercati si fondono sottilmente con l’influenza asiatica del gruppo alberghiero. La grande scalinata della lobby fa una prima impressione pesante, e la facciata dell’edificio, realizzata dagli stessi scultori che modellarono il Louvre, è progettata in stile Luigi XIV, chiudendo il cerchio del tema sontuoso. Rilassati al Chi, la lussuosa spa dell’hotel che offre trattamenti olistici di ispirazione asiatica, e non perderti la possibilità di cenare presso lo Shang Palace, un’istituzione di alta cucina che ha la particolarità di essere la prima cucina raffinata cinese con stella Michelin ristorante in Francia.

Miglior hotel spa e benessere: Maison Proust

Chi lo adorerà: topi di biblioteca; amanti delle terme

Servizi All-Star: biblioteca rotonda in loco piena di libri antichi; bar a tema letterario con cocktail ispirati a Marcel Proust preparati con liquori francesi

Da non perdere: l’hammam spa sotterraneo di ispirazione marocchina, uno dei più opulenti di Parigi

Ubicazione: 3° Arrondissement (Le Marais)

Situata a Le Marais, un quartiere cosparso di strade acciottolate e accoglienti caffetterie, questa intima boutique di 23 camere è un assaggio della vie Bohème, la vita bohémien, in un quartiere noto per la sua storia letteraria. Le sue camere e suite si trovano su sei piani a tema, tutti ispirati a Claude Monet, Émile Zola e altri autori e artisti dal nome audace dell’Età dell’Oro. I paralumi in ogni stanza sono, letteralmente, libri aperti, progettati per far brillare la luce dai passaggi dell’omonimo autore dell’hotel, Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto.

Nessun dettaglio viene lasciato al caso, dalla carta da parati dai motivi audaci ai divanetti in velluto e alle lussuose camere da letto evidenziate con legno lucido. Dopo una giornata di esplorazione, il bar privato nel salone al piano terra propone cocktail che prendono il nome dalle opere più famose di Proust.

Mentre l’hotel stesso può trasportarti ai giorni della belle époque, scendi le scale per vedere la vera star dello spettacolo: una spa moresca completa di hammam in marmo, piscina blu zaffiro e tre suite per trattamenti. Maestose colonne ricoperte di tradizionali piastrelle geometriche ti accoglieranno mentre percorri un sentiero colorato coronato da lanterne decorate, con fragranze ispirate all’Oriente che si diffondono nello spazio. Come se la decorazione sontuosa non fosse abbastanza opulenta, il Salon d’Eau presenta prodotti della linea di prodotti per la cura della pelle di lusso La Mer. Poiché un’esperienza come questa richiede vera indulgenza, gli high rollers possono prenotare l’intera spa per uso privato.

Miglior Hotel Nel Quartiere Latino: Hôtel Dame Des Arts

Chi lo adorerà: Giovani creativi; gruppi di amici; principianti che cercano di essere nel centro artistico di tutto

Servizi All-Star: articoli Diptyque; bici elettriche disponibili a noleggio; sala fitness; sauna; concetto di ristorazione in loco che serve cucina messicana

Cosa non perdere: Una serata al bar sul tetto, che offre viste panoramiche a 360 gradi della città

Ubicazione: 6° Arrondissement (Quartiere Latino)

Nuovo arrivato sulla scena alberghiera parigina, l’Hotel Dames Des Arts è stato inaugurato all’inizio di quest’anno proprio nel cuore del Quartiere Latino della città, uno dei cuori artistici della città e antico luogo di calpestio di leggende come Pablo Picasso e Henry Miller. In un’ode all’ambiente circostante, la struttura incorpora l’energia artistica della zona nelle sue 109 camere, tutte dotate di pezzi originali di artisti locali, per non parlare di un carattere tipografico su misura utilizzato in tutti i menu e nella merce e che prende il nome dall’amato regista Jean-Luc Godard, un originario della Rive Gauche.

In effetti, chi fa il check-in qui si sentirà come se fossi entrato direttamente in un film della celebre nouvelle vague francese. Tessuti dai toni della terra, stampe strabilianti e scaffali pieni di libri di film creano un’atmosfera alla moda ma accogliente che sembra trendy ma premurosa. Le camere sono compatte, cosa prevedibile in una posizione così centrale, ma offrono comunque luce naturale, letti lussuosi e una scrivania a forma di finestra nel caso ti senti ispirato a scrivere il prossimo grande romanzo.

Da non perdere una serata sorseggiando un cocktail sul famoso tetto dell’hotel, che vanta viste panoramiche del Sacro Cuore e della Défense in lontananza; le liste possono diventare lunghe, ma gli ospiti dell’hotel hanno la priorità.

