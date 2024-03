La nuova utilitaria di Citroën vuole offrire a tutti la sua ricetta per una mobilità pulita 

Articolo di Serena Cappelletti tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Le auto elettriche costano troppo e sono accessibili a pochi fortunati? Allora Citroën, che nei suoi 100 anni si è dimostrato un brand attento all’accessibilità, propone la sua ricetta per una mobilità pulita a portata di tutti: la nuova Citroën ë-C3, un’utilitaria full electric proposta nei due allestimenti You da 23.900 euro e Max da 28.400 euro.

La formula Elettrico Sociale Citroën

Inoltre c’è la formula Elettrico Sociale Citroën, grazie agli incentivi statali di recente approvazione e prossima applicazione, che abbassa ulteriormente il prezzo finale. Un leasing (il cliente guida una vettura per poi poterla restituire o riscattare al termine del contratto), usando la stazione domestica di ricarica per ovviare al numero non sempre adeguato di colonnine pubbliche, e per risparmiare sul ‘rifornimento’.

Parliamo di una versione elettrica che inaugura la quarta generazione della vettura più popolare di Citroën, venduta in più di 5,6 milioni di unità dal lancio nel 2002. La nuova ë-C3 propone per la prima volta sul segmento delle piccole cittadine le sospensioni Advanced comfort abbinate a nuovi sedili, per ottenere l’effetto tappeto volante, grazie a due fine corsa idraulici: si ha l’impressione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale. In caso di sollecitazioni forti, molle e ammortizzatori lavorano insieme agli smorzatori idraulici per rallentare in modo progressivo il movimento.

La ricarica

Il veicolo utilizza un pacco batterie Lfp (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo Wltp e fino a 440 km in ciclo urbano. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW permette di salire dal 20 all’80% della capacità in 26 minuti. Invece, la ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all’80%, richiede 4 ore e 10 minuti utilizzando una potenza di 7 kW (che scendono a due ore e 50 a 11 kW).

Il pieno a casa e fuori è facilitato dal cavo Mode 3 in dotazione. Consente una ricarica da una wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW: il caricatore da 11 kW è disponibile su entrambe le versioni al prezzo di 400 euro. Motore da 83 kW (113 CV) e cambio automatico, accelera da 0 a 100 km/h in 11 secondi arrivando a 135 km/h.

Il design

Dal punto di vista del design, ecco il nuovo logo ovale e uno stile caratterizzato da linee verticali e orizzontali contrastanti, più evidente nel frontale verticale con le griglie nere lucide, così come nei proiettori anteriori e posteriori a tre livelli. Di profilo, linee scolpite, mentre il posteriore presenta una scultura tecnica con un logo ovale e gruppi ottici che richiamano l’anteriore. Un veicolo di 4,01 metri di lunghezza e 1,76 m di larghezza, facile da parcheggiare e sgusciante nel traffico.

“La transizione verso una mobilità pulita è segnata e condivisa”, dice Alessandro Musumeci, direttore marketing Citroën. “Quello che ancora manca è una forte accelerazione verso questo cambiamento. Per questo Citroën ha dimistrato ancora una volta la capacità di osare. La nuova ë-C3 è rivoluzionaria, dimenticando le linee rotonde delle precedenti versioni e inaugurando un nuovo stile orientato alle forme squadrate e spigolose tipiche dei suv. Ma la vera rivoluzione risiede nell’aver progettato un veicolo 100% elettrico, full optional, costruito in Europa e che – grazie agli incentivi statali che ci hanno permesso di lanciare Elettrico Sociale Citroën – può dare a tutti, e non solo ai più ricchi, la possibilità di guidare finalmente in maniera sostenibile”.

