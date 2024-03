Marcolin è vicina alla vendita? La società di occhialeria nel mirino di Kering ed EssilorLuxottica

La notizia secondo cui Marcolin è in vendita non è una novità: da tempo, infatti, il fondo di private equity francese Pai partners, che ne detiene l’83%, sta studiando la cessione della quota di maggioranza dell’azienda che produce occhiali. Ma stando a un approfondimento del Financial Times, tra i pretendenti pronti a farsi carico del player italiano ci sarebbero, in pole position, Kering ed EssilorLuxottica.

LEGGI ANCHE: “Cresce la ricchezza degli eredi di Del Vecchio: EssilorLuxottica sfonda i 90 miliardi di capitalizzazione”

Cosa è emerso sulla vendita di Marcolin

Ci sarebbe, stando a quanto riporta il quotidiano economico-finanziario britannico, un solo seme della discordia ovvero il prezzo: Marcolin, messa sul piatto con una valutazione di 1,3 miliardi di euro, sarebbe apparsa troppo cara ai potenziali acquirenti. Pai partners ha investito per la prima volta nell’azienda a conduzione familiare nel 2012, e per l’operazione ha assunto Goldman Sachs in qualità di consulenti.

Ma Kering ed EssilorLuxottica non stati gli unici a farsi avanti: l’azienda veneta nata nel 1961, che oggi detiene licenze con marchi quali Pucci, Zegna e Max&Co, ha avuto colloqui preliminari anche con la rivale Safilo e Marchon, con sede a Melville (New York).

Anche se i diretti interessati non hanno voluto commentare, il FT sostiene che Marchon e Safilo sono considerati gli acquirenti meno probabili, con Marchon oggettivamente ‘più piccola’ rispetto alle altre società e Safilo che ha recentemente registrato una performance finanziaria più debole.

LEGGI ANCHE: “Tutti i progetti di sostenibilità del prodotto e d’impresa della bellunese Marcolin”

Le ultime notizie su Marcolin

Marcolin ha sede nella città nord-orientale di Longarone, nel cuore del distretto produttivo italiano degli occhiali. Nel 2023, l’azienda ha firmato un accordo di licenza perpetua per Tom Ford Eyewear per produrre gli occhiali del marchio per 250 milioni di euro. Proprio questo brand, secondo il Financial Times farebbe gola nelle trattative di vendita. Risale invece a quest’anno l’accordo di licenza in esclusiva mondiale con Christian Louboutin, valido fino al 2029, per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista.

Nei primi nove mesi del 2023 i ricavi di Marcolin sono cresciuti del 3% a 421,6 milioni di euro e il suo utile core rettificato è aumentato del 28% a 64,6 milioni di euro. Per i risultati dell’intero anno, invece, bisognerà aspettare alla fine del mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .