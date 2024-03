Chi sono i 10 registi che hanno incassato di più nella storia

Con gli oltre 950 milioni di Oppenheimer, i film di Christopher Nolan hanno incassato più di 6 miliardi di dollari. Ma c’è chi ha fatto meglio. Secondo i calcoli del sito specializzato The Numbers, in testa alla classifica dei registi che hanno incassato di più c’è Steven Spielberg, con 10,697 miliardi, accumulati con 36 film.

Spielberg ha detenuto per 15 anni il record per il film di maggiore incasso nella storia: lo ha stabilito con E. T. l’extraterrestre nel 1982 (797,3 milioni) e lo ha migliorato nel 1993 con Jurassic Park (1,058 miliardi). A strappargli il primato è stato James Cameron, che è secondo nella classifica complessiva con 8,703 miliardi, distribuiti su 14 titoli.

Il testa a testa tra Steven Spielberg e James Cameron

Cameron detiene il record per il film di maggiore incasso dal 1997 e anche lui lo ha stabilito due volte: prima con Titanic (2,223 miliardi, se si considerano anche i ritorni in sala dal 2012 in avanti), poi con Avatar (2,924 miliardi). Ha diretto tre dei sei film capaci di superare i 2 miliardi, incluso Avatar – La via dell’acqua del 2022.

Spielberg, che ha un patrimonio di 4,8 miliardi di dollari, conserva ancora il record per il maggior numero di film vincitori della classifica degli incassi nel loro anno d’uscita, con sei: Lo squalo (1975), I predatori dell’arca perduta (1981), E. T. l’extraterrestre (1982), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) e Jurassic Park (1993).

Gli Avengers battono Il Signore degli Anelli

Il podio è completato dai fratelli Joe e Anthony Russo, con 6,834 miliardi. I Russo devono la loro posizione soprattutto a quattro film della Marvel: Capitan America: The Winter Soldier, Capitan America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il primo ha incassato oltre 700 milioni, il secondo più di 1 miliardo, il terzo e il quarto più di 2 miliardi. Avengers: Endgame è il secondo film di sempre per incasso, Avengers: Infinity War il sesto.

Al quinto posto c’è Peter Jackson, con 6,538 miliardi. Nel suo caso la cifra viene in gran parte dagli adattamenti dei romanzi di J. R. R. Tolkien. Tra il 2001 e il 2003 Jackson ha portato al cinema Il Signore degli Anelli con tre film che hanno incassato 891,2 milioni (La Compagnia dell’Anello), 919,1 milioni (Le due torri) e 1,121 miliardi (Il ritorno del re). Tra il 2012 e il 2014 è toccato allo Hobbit: Un viaggio inaspettato ha incassato 1,015 miliardi, La desolazione di Smaug 959,4 milioni, La battaglia delle cinque armate 940,3 milioni. Per il piazzamento in classifica di Jackson, che ha un patrimonio di 1,5 miliardi, è decisivo anche il remake di King Kong del 2005, che ha incassato 550,5 milioni.

Il resto della top ten

Al sesto posto c’è Michael Bay, il regista meno apprezzato dalla critica fra i primi dieci in classifica, con 6,496 miliardi. Anche qui c’è di mezzo una saga: quella di Transformers, con cinque capitoli che hanno incassato tra 602,9 milioni e 1,124 miliardi.

Nel caso di David Yates, settimo con 6,347 miliardi, il merito è in gran parte di Harry Potter. Yates ha diretto gli ultimi quattro capitoli della saga e i tre prequel (Animali fantastici).

Ottavo in classifica è Christopher Nolan, con 6,002 miliardi. Anche Nolan deve la sua presenza a una saga, quella di Batman: i suoi film di maggiore incasso sono Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno, secondo e terzo capitolo della trilogia con protagonista Christian Bale. A differenza di altri registi in classifica, però, ha ottenuto grandi successi anche con altri titoli, come Oppenheimer (960,7 milioni), Inception (825,8), Insterstellar (647,1) e Dunkirk (512,4).

Alle spalle di Nolan c’è J. J. Abrams, con 4,649 miliardi. Abrams ha avuto bisogno di soli sei film per entrare tra i primi dieci. Il suoi maggiori successi sono due capitoli di Star Wars: Il risveglio della forza (2,065 miliardi) e L’ascesa di Skywalker (1,073 miliardi).

Chiude la top ten Ridley Scott, l’unico tra i primi dieci a non avere mai superato il miliardo di incasso. Il suo più grande successo di pubblico è stato The Martian, con 653,6 milioni di dollari, seguito da Il gladiatore (451,7) e Prometheus (402,4).

La classifica dei registi che hanno incassato di più

Di seguito la classifica dei registi che hanno incassato di più con i loro film. Le cifre sono espresse in dollari e sono tratte dal sito specializzato The Numbers.

1 | Steven Spielberg

Totale incassi: 10,697 miliardi

Film di maggiore incasso: Jurassic Park

2 | James Cameron

Totale incassi: 8,703 miliardi

Film di maggiore incasso: Avatar

3 | Joe Russo

Totale incassi: 6,834 miliardi

Film di maggiore incasso: Avengers: Endgame

3 | Anthony Russo

Totale incassi: 6,834 miliardi

Film di maggiore incasso: Avengers: Endgame

5 | Peter Jackson

Totale incassi: 6,538 miliardi

Film di maggiore incasso: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re

6 | Michael Bay

Totale incassi: 6,496 miliardi

Film di maggiore incasso: Transformers 3

7 | David Yates

Totale incassi: 6,347 miliardi

Film di maggiore incasso: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

8 | Christopher Nolan

Totale incassi: 6,002 miliardi

Film di maggiore incasso: Il cavaliere oscuro – Il ritorno

9 | J.J. Abrams

Totale incassi: 4,649 miliardi

Film di maggiore incasso: Star Wars: Il risveglio della forza

10 | Ridley Scott

Totale incassi: 4,580 miliardi

Film di maggiore incasso: The Martian

