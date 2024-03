5 titoli dell’Asia-Pacifico per cavalcare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale

a cura di Jason Pidcock e Sam Konrad, gestori del fondo Asia Equity Income di Jupiter AM

Nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso) si trovano numerose aziende leader a livello mondiale nel settore tecnologico. Alla luce dei recenti progressi tecnologici, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale, riteniamo che diverse società beneficeranno di questo trend di lungo periodo e la nostra convinzione su questi titoli si è rafforzata.

Il ciclo di sostituzione più grande di sempre

L’ultimo picco nel ciclo di sostituzione della tecnologia è stato registrato nel 2020, quando sono stati imposti lockdown a livello globale in seguito allo scoppio della pandemia Covid, con conseguente enorme aumento della spesa tecnologica. Questi nuovi acquisti sono stati effettuati a causa della situazione in cui si sono trovati i consumatori, piuttosto che per i significativi progressi compiuti nella sofisticazione della tecnologia stessa.

Ora, a quattro anni dall’inizio della pandemia, ci stiamo avvicinando al momento in cui solitamente ci aspetteremmo di assistere a un altro ciclo di sostituzione della tecnologia, indipendentemente dagli sviluppi tecnologici. Visti gli enormi progressi nell’IA, crediamo che questo ciclo di sostituzione sarà il più grande di sempre e durerà più a lungo del normale. Prevediamo che i nuovi investimenti tecnologici saranno lanciati a un ritmo accelerato. Nei prossimi anni, molte persone a livello globale si renderanno conto che le loro attuali risorse tecnologiche sono diventate obsolete.

Le aziende che beneficeranno dell’intelligenza artificiale

Riteniamo che diverse aziende di hardware della regione siano pronte a trarre grandi benefici dalla diffusione globale dell’IA. A Taiwan e in Corea del Sud, in particolare, ci sono alcune delle migliori aziende tech del mondo. Riteniamo che sia possibile individuare diverse società tecnologiche con sede nella regione che presentano valutazioni interessanti, non solo su base assoluta, ma anche su base relativa rispetto a molti titoli tecnologici statunitensi a grande capitalizzazione.

Abbiamo un’esposizione a cinque società tecnologiche (su un totale di 30 titoli in portafoglio), quattro società di hardware e una di servizi, che consideriamo abilitatori dell’IA. Per questo, dall’inizio di gennaio abbiamo deciso di aumentare la ponderazione della strategia Asian Equity Income nel settore tecnologico, che ora rappresenta la maggiore allocazione settoriale della strategia.

Riteniamo che le società tecnologiche che deteniamo siano le migliori, o tra le migliori, in ciò che fanno; pertanto, fanno tutte parte delle prime 10 posizioni della nostra strategia. Queste società hanno un bilancio in positivo e offrono interessanti rendimenti da dividendi. Inoltre, invece che essere in competizione, riteniamo che queste aziende si completino a vicenda.

I 5 titoli azionari dell’Asia Pacifico per cavalcare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): TSMC è il più grande produttore di semiconduttori al mondo, con un quasi monopolio nei semiconduttori di punta. Produce il 100% delle GPU di fascia alta di Nvidia. TSMC prevede una crescita del fatturato dal 20% al 25% su base annua nel 2024. MediaTek: MediaTek è un’azienda di semiconduttori “fabless” che progetta chip che alimentano più di 2 miliardi di dispositivi all’anno, compresi gli smartphone, rendendo l’azienda il primo fornitore di chip per smartphone a livello globale. MediaTek ha recentemente registrato risultati migliori del previsto nel quarto trimestre del 2023. Samsung Electronics: Samsung è il più grande produttore di memory al mondo ed è anche uno dei principali produttori di smartphone, TV e PC. Samsung ha già lanciato un telefono cellulare con intelligenza artificiale, il Galaxy S24, prima dei suoi competitor. Hon Hai Precision: Hon Hai (Foxconn) è il più grande produttore di elettronica al mondo e produce dagli smartphone (assembla circa due terzi di tutti gli iPhone) ai centri dati IA. HCL Technologies: I servizi informatici sono probabilmente il settore di esportazione di maggior successo dell’India. HCL Tech è la terza più grande azienda indiana di servizi IT e di recente ha registrato performance superiori a quelle dei suoi competitor più grandi. HCL Tech sta supportando i suoi clienti in tutto il mondo a utilizzare l’IA nelle loro attività.

