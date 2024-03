Più sportiva e anche nella versione elettrica: ecco la nuova Bmw X2

Articolo di Serena Cappelletti apparso sul numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Arriva alla seconda generazione la Bmw X2, la suv-coupé che adesso si differenzia ancor più dalla sorella X1, crescendo nelle dimensioni e diventando più sportiva. È lunga quattro metri e 55 centimetri (+19 cm), ma sono aumentate anche altezza (+6 cm) e larghezza (+2 cm) per un totale rispettivamente di 159 cm e 185 cm. L’incremento del passo (la distanza fra ruote davanti e dietro) e le carreggiate più larghe favoriscono lo spazio sia nei cinque posti sia nel bagagliaio: la capacità di carico massima varia da 560 a 1.470 litri, in base alla variante del modello. Ora è disponibile pure elettrica, non solo diesel, benzina mild hybrid, e sportiva M. Di notevole presenza il frontale eretto, con fari a led e griglia a doppio rene quasi esagonale: questa, per la prima volta nel segmento delle compatte premium, optional con l’illuminazione Iconic Glow.

Cattura lo sguardo la linea del tetto, che scorre fino alla parte posteriore, creando una silhouette snella da coupé. Dietro, passaruota svasati e spalle muscolose, mentre i contorni orizzontali del design delle luci posteriori la rendono grintosa, così come lo spoiler in stile Gurney. Più aggressive le M, come le due coppie di terminali di scarico integrate nella grembialatura. Passando all’anima della X2, al momento del lancio sono previsti tre propulsori termici, con cambio automatico Dct sette marce. Le due trazioni anteriori sDrive18d 2.0 diesel da 150 CV consumano 5,1-5,6 litri/100 km e hanno emissioni fra 133 e 147 g/km. Quindi, la sDrive20i 2.0 benzina mild hybrid 48V da 156 CV (6,0-6,6 l/100 km e 136-150 g/km). E l’integrale M35i con il 2.0 turbobenzina da 300 CV, che schizza da zero a 100 all’ora in 5,4 secondi, toccando i 250 km/h di velocità massima. Occhi puntati sull’elettrico, ossia sulla prima Bmw iX2: c’è xDrive30 bimotore a trazione integrale da 313 CV e autonomia tra 417 e 449 km. Gareggia con la M35i in fatto di accelerazione (5,6 secondi), anche se si ‘ferma’ a 180 km/h di punta. La batteria da 64,7 kWh può essere caricata dalle colonnine rapide a 130 kW per passare dal 10 all’80% in 29 minuti; in alternativa, incamera 120 km di percorrenza in 10 minuti. Nell’abitacolo, un mix di qualità premium e sportività.

Il sottile quadro strumenti ospita il curved display ed è affiancato da un bracciolo ‘fluttuante’ con pannello di controllo integrato per ragioni estetiche e di praticità. Nella parte anteriore della console centrale, due portabicchieri e un vassoio per smartphone con illuminazione indiretta e ricarica wireless. Grazie al sistema operativo Os 9, si interagisce attraverso i comandi presenti nel tunnel centrale. Ricchissima la dotazione base, con climatizzatore automatico a due zone, sistema di navigazione Maps e volante in pelle sport. Anche il numero di sistemi di assistenza alla guida e di servizi digitali è lievitato. Tre gli allestimenti: base, quello denominato MSport e la versione M Performance M35i, mentre è vasta la possibilità di personalizzazione, con pacchetti su misura. In vendita da marzo 2024, la Bmw X2, in base ai vari modelli, avrà un prezzo a partire da 44.800 euro.

