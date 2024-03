Le azioni di Trump Media volano di oltre al 30% al suo debutto in Borsa

Trump Media & Technology Group vola in Borsa. A poche ore dall’inizio delle negoziazioni, il titolo della società sta facendo registrare un’impennata del 39,5%, scambiando a 69,7 dollari per azione. Peraltro, all’apertura delle contrattazioni il titolo era schizzato di oltre il 50%. Un debutto da urlo che, come evidenziato da Forbes, sta accrescendo il patrimonio di Donald Trump che possiede più della metà delle azioni della società. Quota che, grazie all’attuale rally, vale circa 6 miliardi di dollari. Attenzione però: Trump è legato da un’opzione di lock up della durata di sei mesi. Ciò significa che durante questo arco temporale non può vendere le azioni in suo possesso.

Il fatto sorprendente

Pari a circa 9 miliardi di dollari, la capitalizzazione di mercato di Trump Media è superiore a quella di diverse società quotate sull’S&P 500, tra cui la società madre della CBS Paramount Global e il colosso dei giocattoli Hasbro. Questo nonostante il fatto che i 4,6 milioni di dollari ricavi registrati negli ultimi 12 mesi dalla società siano stati inferiori allo 0,1% dei 5 miliardi di dollari incassati da Paramount e Hasbro nei rispettivi ultimi quattro trimestri.

Background

Digital World e Trump Media hanno annunciato per la prima volta la loro intenzione di fondersi nell’ottobre 2021, circa nove mesi dopo che Trump aveva lasciato lo Studio Ovale. Digital World è una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC), il cui scopo quindi è trovare una società privata da quotare in Borsa, consentendo così a Trump Media di scavalcare gli ostacoli legati a un’offerta pubblica tradizionale.

Il patrimonio di Donald Trump

Secondo le precedenti stime di Forbes, Donald Trump possedeva un patrimonio 2,6 miliardi di dollari. Al momento di quella stima però il valore della sua partecipazione in Trump Media era di 410 milioni di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .