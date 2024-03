Il patrimonio di Donald Trump è più che raddoppiato in un solo giorno

Aggiornamento: ieri le azioni di Trump Media & Technology Group hanno chiuso le contrattazioni a 57,99 dollari. Prezzo che ha fatto schizzare il valore della società a quasi 8 miliardi di dollari e la partecipazione di Donald Trump a oltre 4,5 miliardi di dollari. I numeri in questo articolo sono stati aggiornati per riflettere il prezzo di chiusura di martedì.

Donald Trump ha guadagnato oltre 4 miliardi di dollari in un solo giorno dopo che le azioni di Trump Media & Technology Group, che gestisce la piattaforma Truth Social, hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq. Forbes ora stima che Trump, che aveva un patrimonio di circa 2,3 miliardi di dollari prima del voto della scorsa settimana degli azionisti per approvare il piano (più volte rimandato) di quotare la società in Borsa, abbia ora un patrimonio netto di 6,4 miliardi di dollari. Cifra che rende l’ex presidente degli Usa una delle 450 persone più ricche del mondo, secondo la classifica in tempo reale di Forbes.

Il patrimonio aggiornato di Trump

Si tratta di un grande ribaltamento per il patrimonio di Trump, dato che negli ultimi anni era diminuito per la svalutazione dei suoi beni, tra cui spazi per uffici e immobili commerciali. L’ex presidente Usa dovrà anche pagare 540 milioni di dollari di multa in virtù di quanto deciso da due sentenze legali nello stato di New York. Multe che Forbes, in attesa dell’appello di Trump, ha comunque già detratto dalla stima del suo patrimonio netto. La sua partecipazione in Trump Media & Technology Group, pari a quasi 79 milioni di azioni, è ora in assoluto il suo asset più grande. Vale infatti quasi il doppio di tutte le sue altre partecipazioni immobiliari, resort e liquidità messe insieme.

Resta però da vedere quanta parte di questa ritrovata ricchezza Trump potrà effettivamente utilizzare. Sebbene le sue azioni valgano miliardi sulla carta, a Trump attualmente è vietato vendere qualsiasi azione o impegnarla come garanzia per prestiti per sei mesi a causa di un accordo di lock-up. Non è possibile prevedere dove verranno scambiate le azioni al momento della scadenza dell’accordo.

Il titolo ha oscillato da quando TMTG ha originariamente accettato di quotarsi in borsa, tramite una fusione con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) nell’ottobre 2021. Le azioni della Spac sono salite a 94,20 dollari alla notizia, poi sono aumentate e diminuite drasticamente in base all’andamento di sempre. Lunedì, prima della fusione della spac con TMTG, le azioni sono balzate di oltre il 40%.

Se il mercato nei prossimi sei mesi dovesse ancora credere nelle azioni della società (e mantenerle così ai livelli attuali), Donald Trump potrebbe essere in grado di incassare alcune o tutte le sue azioni per miliardi di dollari, abbastanza per alleviare gli oneri finanziari dettati dalla sue numerose battaglie legali. Attenzione però: le società che sbarcano in Borsa tramite spac tendono a vedere scendere i prezzi delle loro azioni dopo l’inizio delle negoziazioni.

Peraltro, anche se martedì gli investitori abbiano valutato la società quasi 8 miliardi di dollari, sono meno di 9 milioni le persone che si sono iscritte al suo prodotto di punta, ossia Truth Social, la piattaforma che ha come concorrenti il mondo Facebook e X di Elon Musk (ex Twitter). La piattaforma ha perso 40 milioni di dollari negli ultimi quattro trimestri generando entrate irrisorie di 4,6 milioni di dollari, meno della metà di quelle di un ristorante di Cheesecake Factory.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .