Esperienza, confronto e passione: Giovanni e Giacomo Fanin raccontano i segreti della crescita di Cereal Docks

A cura di Luca Brambilla, direttore Accademia Comunicazione Strategica

Cereal Docks è stata fondata nel 1983 da Mauro Fanin e il cugino Paolo, a Camisano Vicentino, come piccola azienda operante nella raccolta e nell’essiccazione del mais. Grazie ad una crescita continua basata su valori saldi, oggi Cereal Docks è un gruppo industriale da un miliardo e mezzo di fatturato attivo nel settore della prima trasformazione agro-alimentare per la produzione di ingredienti destinati all’industria alimentare, farmaceutica, cosmetica, nutrizionale animale, tecnica ed energetica. A parlare sono Giacomo e Giovanni Fanin, rappresentanti della seconda generazione della famiglia a capo di Cereal Docks.

Come siete diventati protagonisti della storia aziendale?

Giovanni: Mio padre è ceo di Cereal Docks, mentre noi dal 2019 siamo nel board dell’azienda. A dicembre 2023 sono diventato chief corporate officer e Giacomo chief business officer, plasmando così il nostro cursus honorum per avere sempre più responsabilità con l’obiettivo di far crescere l’organizzazione.

Giacomo: Fin da ragazzi nostro padre ci raccontava aneddoti sull’azienda. Questo ha fatto sì che ci sentissimo partecipi delle vicende aziendali e familiari e, al tempo stesso, ha favorito il nostro naturale ingresso in azienda. Un ricordo a cui sono affezionato risale al 2016: gestendo un centro di raccolta ho avuto l’opportunità di toccare con mano il processo produttivo.

Come avete preso coscienza che entrare nell’azienda di famiglia fosse la vostra strada?

Giovanni: Probabilmente l’abbiamo sempre saputo. Tuttavia, prima di arrivare a questa consapevolezza ho lavorato per un periodo altrove, così da formarmi su alcuni aspetti finanziari e strategici, che in azienda non erano presenti, e introdurli in Cereal Docks.

Giacomo: Un passaggio essenziale per me è stata la nascita di Cereal Docks International, attiva nel trading di materie prime agricole, che ha richiesto il mio trasferimento per gestire l’ufficio di Milano. Ho avviato poi un progetto di open innovation e costruito un team di ricerca e sviluppo formato oggi da sette persone.

Come gestite i possibili conflitti?

Giacomo: Il confronto è fondamentale per capire qual è il bene dell’azienda, che viene prima di ogni altra cosa, in modo tale da produrre valore per tutti. Lo abbiamo imparato da nostro padre, persona seria e umile al punto da aprire, nel 2016, il CdA a tre membri esterni rimanendo in minoranza.

Giovanni: Aggiungo che ogni 15 giorni facciamo una riunione dedicata in cui ci confrontiamo, insieme a nostro padre, su temi strategici e operativi che potrebbero essere rimasti in sospeso, così da sciogliere eventuali nodi e prevenire incomprensioni.

Quali sono i vostri futuri obiettivi?

Giacomo e Giovanni. L’obiettivo è far crescere Cereal Docks e farla diventare sempre più leader nel settore. Su questo siamo perfettamente allineati e daremo il nostro meglio. Vogliamo partire da noi stessi per fare la differenza. Vogliamo essere gli ingredienti del cambiamento.

