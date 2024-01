Così questa azienda lavora per creare prodotti di IA ispirati ai principi di trasparenza, inclusione e sostenibilità

Articolo di di Primo Marzoratti tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Un team multidisciplinare con competenze tecnologiche, creative e di design, funzionali e di processo, che lavora per creare prodotti di IA ispirati ai principi di trasparenza, inclusione e sostenibilità. L’impegno? Costruire la fiducia delle persone e assicurarsi che la tecnologia agisca a beneficio di tutti.

Sono questi i valori su cui il team innovation di Datlas Group basa il suo lavoro quotidiano. L’azienda è specializzata nell’outsourcing dei processi di data validation e multichannel communication e offre competenze e soluzioni tecnologiche a supporto dei processi di evoluzione digitale delle informazioni da e verso il consumatore.

Il team di lavoro integra competenze trasversali – dall’archivistica, all’intelligenza artificiale, passando per l’interpretazione semantica – per accompagnare i clienti in un percorso di evoluzione digitale. Attualmente può contare su più di mille collaboratori, dieci sedi in Italia e all’estero e più di 400 clienti.

La relazione di fiducia tra l’utente e il servizio

Datlas Group nasce nell’ottobre 2022 con l’acquisizione da parte di Kyip Capital di due aziende di riferimento nel mercato dell’outsourcing di processo nei mercati banking, insurance e telco. L’obiettivo è rivoluzionare il settore dei servizi di outsourcing con una filosofia tanto semplice quanto innovativa: l’economia circolare applicata al dato.

La mission del team innovation è costruire un’IA inclusiva, sostenibile, trasparente e che sappia gestire i dati. “La trasparenza”, ha dichiarato Ludovico Diaz, line of business digital director di Datlas Group, “è un must per garantire che le persone comprendano come l’IA elabora e fornisce le informazioni. Per questo motivo stiamo investendo per accompagnare le risposte dell’IA con il set di informazioni necessarie a creare una relazione di fiducia tra l’utente e il servizio”.

Oltre alla fiducia, è centrale anche il tema dell’accessibilità. “Ci impegniamo per creare servizi accessibili a tutti, rispettando la diversità e le necessità individuali. L’inclusività è un fattore determinante per il successo, perché non c’è arricchimento senza confronto con tutte le realtà che ci circondano”.

Non ultimo c’è anche il tema della sostenibilità. “Per noi significa disegnare le nostre soluzioni applicando i principi del design sostenibile, per minimizzare l’impatto ambientale e ottimizzare l’efficienza delle soluzioni che proponiamo”.

Lo sviluppo dei chatbot prodotti da IA generativa

Tra le soluzioni sviluppate dal team innovation che perseguono questi obiettivi ci sono chatbot, prodotti di IA generativa in ambito esg, data analytics, document intelligence e prodotti di voice analytics.

“I nostri chatbot”, continua Diaz, “sono progettati per spiegare le loro azioni e decisioni. Ogni risposta fornita è accompagnata da una chiara indicazione delle fonti, permettendo alle persone di tracciare l’origine delle informazioni ricevute con link a documenti, pagine e paragrafi specifici”.

Datlas Group punta anche sull’accuratezza delle informazioni. “Per garantire che le informazioni fornite dai nostri servizi siano accurate e attuali implementiamo sistemi di revisione e aggiornamento continuo delle fonti grazie all’utilizzo di database vettoriali di ultima generazione. Questo assicura che siano sempre accurate e attuali senza avere la continua necessità di allenare nuovi modelli, con conseguenti costi, ritardi e impatti energetici e ambientali”.

IA: dal supporto nelle decisioni aziendali alla sostenibilità

Oltre ai chatbot, le funzioni dell’IA vengono utilizzate da Datlas “per fornire insight approfonditi e predizioni precise, migliorando le decisioni aziendali”.

Come? “Effettuiamo un’analisi preliminare dei database per identificare e correggere eventuali bias, assicurando che i dati su cui si basano i nostri algoritmi siano equilibrati e non discriminatori. Riteniamo quindi fondamentale un’accurata analisi dei dataset per individuare i bias e guidare le aziende in scelte eque e inclusive”, ha spiegato Diaz.

L’IA è anche utilizzata in ambito esg. “Guidiamo le aziende nell’individuazione dei documenti necessari per la stesura del bilancio di sostenibilità, semplificando il lavoro di estrazione dati e generando i testi rispettando gli standard Gri. Inoltre, evidenziamo all’utente la presenza di eventuali azioni di greenwashing, per dare coerenza a ogni aspetto del bilancio di sostenibilità prodotto”.

A completare il pacchetto dei servizi offerti da Datlas ci sono gli strumenti di voice analytics che, combinati con l’analisi del sentiment, offrono un quadro completo del tono e dell’intenzione dietro le comunicazioni vocali. “Per finire, integriamo l’analisi audio avanzata per rilevare eventi specifici come urla, silenzi o cross-talk nelle registrazioni vocali in near-realtime, permettendo alle aziende di intercettare emergenze e opportunità”.

Principi etici e responsabili

L’IA infatti può aiutare a trasformare le conversazioni dei clienti in miniere d’oro di informazioni. Le conversazioni sono un insieme di dati che non solo rivela le preferenze individuali, ma può aiutare a identificare fenomeni più ampi.

La visione di Datlas Group si caratterizza quindi per l’integrazione di principi etici e responsabili nello sviluppo di tecnologie IA. “Guardando al futuro”, ha concluso Diaz, “ci impegniamo a continuare la ricerca e l’innovazione per sviluppare soluzioni che rispettino i principi di esg e promuovano un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Vogliamo realizzare prodotti IA che guardino all’essere umano, alle sue diversità e alla sua immensa ricchezza”.

