Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica. Obiettivo 150 milioni di ricavi in 3 anni

Dopo l’acquisizione di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro, Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica con Fastweb Energia, l’offerta per l’energia elettrica certificata attraverso le Garanzie d’Origine 100% da fonti rinnovabili: “l’unica a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo”. L’obiettivo è quello di raggiungere in tre anni 150 milioni di ricavi, attorno al 15% del giro d’affari del segmento consumer.

Come si legge nella nota, “Con la stessa semplicità e immediatezza delle offerte a prezzo fisso e consumi inclusi del servizio di connettività fisso e mobile, Fastweb Energia cambia il paradigma del mercato perché è l’unica offerta a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscrivere l’offerta, un prezzo comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, iva), sempre uguale”.

Le caratteristiche dell’offerta

Per i nuovi clienti Fastweb Energia è disponibile in tre profili sulla base dei consumi annui con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’offerta: “Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all’anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno”.

“Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti” ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “La qualità del servizio e l’innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze”.

La fusione con Vodafone Italia

Il 15 marzo scorso, Fastweb, la controllata italiana del gruppo Swisscom, ha comprato Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Come si legge nel comunicato stampa, Swisscom intende integrare le due aziende e potrà usare il marchio Vodafone nel nostro Paese per un massimo di cinque anni. Gli 8 miliardi saranno in contanti e finanziati a debito. L’accordo dovrebbe essere finalizzato nei primi mesi del 2025 ed è soggetto all’approvazione delle autorità, in particolare dell’antitrust.

Swisscom afferma di volere combinare “i punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili”. Promette un miglioramento della connettività e della qualità del servizio per i clienti mobile e dei servizi a banda larga. Ha affermato che la nuova società aiuterà a “colmare il digital divide e ad accelerare la trasformazione digitale del Paese” e avrà “dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .