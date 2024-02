Tutti gli assaggi più interessanti al Salone del Vermouth di Torino, evento dedicato al vino fortificato

Dal 19 al 25 febbraio, Torino ospita il primo Salone del Vermouth, un evento dedicato al celeberrimo vino fortificato e aromatizzato nato nella città nel 1786. Il salone è stata un’occasione unica per scoprire le referenze di 21 produttori di vermouth, sia in purezza sia in miscelazione.

La kermesse, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino e ideata dal progetto in ambito mixology MT Magazine in collaborazione con l’associazione di promozione sociale no profit Eat Bin e l’agenzia di organizzazione eventi To Be, ha visto l’alternarsi di incontri con esperti del settore, laboratori interattivi e degustazioni, esplorando il mondo del vermouth attraverso temi come il rito dell’aperitivo, le diverse declinazioni e l’abbinamento con il cibo.

Oltre alla manifestazione fisica grande successo lo ha riscosso anche il Fuori Salone del Vermouth che ha avuto luogo nei migliori ristoranti e cocktail bar di Torino, offrendo drink list a tema e menu appositamente studiati per abbinarsi alle diverse referenze di vermouth.

Tra i luoghi rappresentativi coinvolti ci sono stati anche il Museo Carpano all’interno di Eataly Lingotto e il Museo Lavazza, dove è stato possibile degustare vermouth in purezza e in miscelazione con il caffè, con la manifestazione che si è conclusa con il Vermouth Contest Special Edition presso La Centrale, dove i migliori bartender della città si sono sfidati davanti a una giuria d’eccezione.

Vermouth Antica Formula 1l 4730 Aula della Camera del parlamento subalpino ALTA RIS Vermouth GranTorino Vermouth Museo Nazionale del Risorgimento Italiano Museo Risorgimento Punt e Mes Vermouth Vermouth VillaM Entrambi Vermouth

Ecco tutti gli assaggi più interessanti:

Vermouth di Torino Superiore Nonis Februaris

L’azienda astigiana Franco Cavallero Spiriti si distingue nell’utilizzo esclusivo di botaniche fresche piemontesi. Il Vermouth di Torino Superiore Nonis Februariis, ispirato ai prodotti degli anni ‘900, offre un profumo intenso di tanaceto, artemisia, salvia sclarea, timo cedrato, arancia e cannella, grazie al suo processo di maturazione in piccole botti per due anni.

Bordiga

La distilleria Bordiga, fondata nel 1888 a Cuneo dal Cavalier Pietro Bordiga, ha le sue radici nella creazione di una ricetta originale di Vermouth di Torino. L’apprezzamento immediato ricevuto dal primo prodotto ha spinto il Cavalier Bordiga a intraprendere l’attività di produttore di Vermouth.

Il successo è stato fulmineo, e la qualità eccellente del suo prodotto ha attirato richieste da locali importanti, tra cui lo storico Caffè Mulassano di Torino, uno dei più antichi d’Italia, che ancora oggi produce il suo Vermouth secondo l’esclusiva ricetta Bordiga.

In occasione del 130esimo anniversario dalla fondazione, Bordiga presenta nuovamente lo storico Vermouth Excelsior, prodotto secondo la tradizionale ricetta artigianale, utilizzando Nebbiolo da Barolo invecchiato per tre anni in botti di rovere. Un omaggio alla storia della distilleria e alla sua costante ricerca della perfezione nel mondo dei liquori.

Alpestre

Nato in Francia nel lontano 1857, nei pressi dell’Hermitage sul fiume Gier, Alpestre vede la luce grazie a frate Emanuele, che voleva curare i confratelli.

Usato successivamente anche dal governo francese per curare i soldati al fronte per scopi terapeutici, attraverso i decenni, è arrivato in Piemonte quando i frati maristi hanno spostato la loro attività a Carmagnola, provincia di Torino, portando con sé la tradizione. La particolarità di questo vermouth risiede nella presenza di 34 erbe benefiche che arricchiscono l’aromatizzazione del vino, tra cui la Mentha piperita e la Salvia officinalis.

Vermouth Gran Torino 1861

Nato in concomitanza dell’Unità d’Italia, il Vermouth Gran Torino 1861 è il risultato del genio imprenditoriale di Riccardo Ferrero. In breve tempo, è diventato il fornitore ufficiale dei Savoia, Casa Reale d’Italia. Questo vermouth vanta una ricetta segreta e unica, con un aroma inconfondibile.

Realizzato con vino bianco piemontese, spezie, erbe e radici di montagna selezionate con maestria, si presta a essere gustato liscio o ad arricchire i classici della miscelazione.

Antica Formula

Antica Formula, vermouth per eccellenza, è l’opera del biellese Antonio Benedetto Carpano, nata nel 1786 a Torino e tramandata attraverso i secoli grazie alla competenza della milanese Fratelli Branca Distillerie.

Questo distillato si distingue per le sue inconfondibili note di vaniglia e l’uso di pregiato zafferano iraniano. La sua eccellenza si manifesta nel consumo puro, ma è altrettanto adatto a diventare il cuore pulsante di cocktail raffinati ed esclusivi.

Mu Vermouth

Di colore ambrato con riflessi aranciati, al naso presenta un profumo intenso e complesso, con note di cannella, arancio amaro e genziana.

Al palato risulta corposo e con un buon estratto, si contraddistingue da un ingresso elegante e floreale, in cui le note del caramello si mescolano con quelle della cannella e della vaniglia, mentre in uscita prevale la componente amara data da sentori di china, rabarbaro e artemisia, conferendo un retrogusto amaricante e persistente che risulta piacevole e mai stucchevole.

Villa M Vermouth di Torino Rosso Superiore

Nell’ampia selezione di prodotti enoici offerti da Poderi Gianni Gagliardo, rinomata azienda langarola, spicca il Vermouth che si distingue per la sua originale miscela di Artemisia, spezie, erbe, fiori, alcol e zucchero.

Il Villa M Vermouth di Torino Rosso Superiore esprime un bouquet aromatico complesso con note di china, artemisia, liquirizia, frutta rossa sotto spirito, erbe aromatiche, scorza d’arancia, cannella, anice e caramello. In bocca, il sorso si presenta pieno e morbido, con un allungo balsamico che rinfresca il lungo finale, caratterizzato da un distintivo timbro dolce.

Mancino Vermouth

Mancino Vermouth è il pioniere dell’innovazione nel mondo del vermouth. Presentati al BCB – Bar Convent Berlin nel 2012, i prodotti di Mancino hanno conquistato gli appassionati grazie all’alta qualità delle materie prime e alla creatività delle ricette.

Tra le sue creazioni sorprendenti spiccano il Kopi, con estratto di caffè indonesiano, il Sakura, con boccioli di ciliegio di Kyoto e petali di viola toscana, e il Marino, il primo vermouth raffinato sott’acqua. Dal 2018, Mancino Vermouth è un partner ufficiale della classifica The World’s 50 Best Bars.

Punt e Mes

Vera e propria leggenda, “Punt e Mes”, un punto di dolce e mezzo di amaro, è un’espressione dialettale nata nella bottega Carpano a Torino nel 1870.

Questo vermouth, nato da una richiesta specifica di un cliente, divenne rapidamente uno dei prodotti di punta del portafoglio Carpano. Apprezzato anche da Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, è ancor oggi ricordato per la campagna pubblicitaria di Armando Testa, con un’opera d’arte installata di fronte all’ex stazione di Torino Porta Susa.

Gamoldi

Proveniente da un’antica ricetta dell’erborista Carlo Gamondi, questo vermouth ha tra le sue botaniche fresche scorze di arance amare e fiori di artemisia, che vengono sapientemente trasformati in infusi e uniti a una selezione di erbe e spezie, e mescolati con un melange di vini piemontesi.

Si presenta come un aperitivo tradizionale piemontese, realizzato secondo l’antica ricetta di famiglia. Il suo colore ambrato introduce a un profumo aromatico e intenso, caratterizzato da note di china, coriandolo e arancia amara. Il sapore si distingue per la sua intensità e persistenza, lasciando in bocca un piacevole retrogusto amaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .