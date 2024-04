Google lancia IA per made in Italy, un progetto per supportare le pmi nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Google ha lanciato ‘Ia per il made in Italy’: l’iniziativa che accompagna le pmi versoun’integrazione efficace dell’Ia nelle proprie attività. I settori maggiormente coinvolti saranno il metalmeccanico, l’abbigliamento, l’arredamento e l’agroalimentare.

Il progetto si articola in diversi step e offre alle imprese consulenze e corsi di formazione gratuiti, sia online sia sul territorio. Il primo passo è l’analisi della maturità digitale del business, che si può realizzare con Ai smart report, lo strumento che individua le tecnologie più utili in base al tipo di azienda. Nei settori analizzati, l’introduzione di soluzioni basate sull’Ia “può garantire significativi miglioramenti nell’efficienza, che in alcuni casi possono portare a una riduzione anche del 10% di specifiche voci di costo”, si legge nella nota stampa.

Melissa Ferretti Peretti, country manager e vice president di Google in Italia ha commentato: “L’Ia rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane, in modo particolare per le pmi che storicamente nel nostro paese soffrono di un gap di produttività. Per poter indirizzare questa opportunità, servono in primis una visione strategica su come applicare l’Ia al proprio business, e poi le competenze necessarie per implementarla. E proprio per rispondere a questi due bisogni abbiamo realizzato il progetto”.

Formazione e consulenza

Il progetto vuole contribuire a colmare il gap di competenze. I corsi di formazioni sono ideali anche per gli studenti e si adattano a diversi livelli di conoscenza: da un’introduzione al Cloud ai fondamenti del machine learning, fino all’utilizzo dell’Ia generativa nel lavoro quotidiano. Inoltre, è possibile prenotare delle consulenze sia online, sia di persona negli spazi interattivi di Google.

1 milione di euro da Google per l’Ia in Italia

Nell’ambito dell’Ai Opportunity Initiative for Europe annunciata lo scorso febbraio, il Google.org Ai opportunity fund: Europe, in collaborazione con Center for Public Impact, sosterrà i lavoratori di tutta Europa che sono maggiormente impattati dalle evoluzioni del lavoro portate dall’Ia: destinati all’Italia fino a 1 milione di euro. Sempre sostenuto da un finanziamento oltre 2 milioni di euro di Google, parte dell’Ai Social Innovation Fund, è anche “crescerAi”, il bando di fondo per la repubblica digitale con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di soluzioni di Ai a sostegno delle pmi del made in Italy.

