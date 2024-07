Tutti i progetti di Crocco per rendere il packaging più sostenibile

Brandvoice tratto dal numero di giugno 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Nell’ambito dell’industria legata al raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità, Crocco si distingue come avanguardia tecnologica nella produzione di imballaggi flessibili per l’industria e il mondo alimentare, grazie al suo progetto Greenside. Questo programma pionieristico implementa un modello che porta alla riduzione dell’impatto climatico dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita, fino anche alla neutralizzazione carbonica.

“Attraverso Greenside, trasformiamo il concetto di packaging, facendolo diventare uno strumento per un futuro più sostenibile”, ha dichiarato Renato Zelcher, ceo di Crocco. “Un elemento chiave del processo di innovazione in Greenside è la misurazione e la certificazione delle emissioni di gas serra di tutto il ciclo di vita del packaging, dalla produzione alla distribuzione e allo smaltimento”, ha proseguito Zelcher. “Questo approccio permette non solo di ridurre l’impronta carbonica ma anche di informare i clienti in modo trasparente sull’impatto climatico dei prodotti che acquistano. Inoltre, Greenside incoraggia il miglioramento continuo attraverso l’eco-design collaborativo”.

Ciò significa che Crocco permette di ridefinire il packaging in base ai dati raccolti, riducendo al minimo l’impatto ecologico. Questo processo include la riduzione dello spessore del packaging, l’uso di materiali riciclati o biobased, e la produzione di un imballaggio che, pur mantenendo le qualità di robustezza e salubrità necessarie, soprattutto per il contatto con gli alimenti, abbia un impatto ambientale notevolmente ridotto. “Oltre alla massimizzazione della riduzione della CO2 equivalente prodotta, possiamo arrivare anche a neutralizzare questo valore attraverso l’acquisto di crediti di carbonio, supportando così progetti ambientali che contribuiscono a compensare le nostre emissioni”, ha sottolineato il ceo.

I risultati raggiunti

La scelta e la capacità di ridurre l’impatto mantenendo le prestazioni dell’imballaggio è stata vincente e ha portato a un incremento significativo dell’uso di materiale riciclato post-consumo come materia prima-seconda, in un solo anno, raggiungendo circa 2.000 tonnellate. Mole a cui vanno aggiunte le 1.500 tonnellate annue di materiale riciclato proveniente dalla controllata T&T, che recupera proprio i rifiuti produttivi di Crocco.

Ma l’effetto più evidente di questo approccio scientifico-tecnologico alla sostenibilità del packaging si concretizza in Leaf. Si tratta di un film per l’imballaggio alimentare utilizzabile sia per il confezionamento manuale, tipico delle cucine domestiche e dei negozi di vicinato, ma anche e soprattutto per il confezionamento automatico necessario nelle produzioni industriali. Lanciato sul mercato con le mele Melinda Bio, è il primo imballaggio per alimenti prodotto da filiera al 100% made in Italy completamente compostabile. Ovvero un film in bioplastica che, pur mantenendo le caratteristiche utili a mantenere la freschezza e la shelf-life del prodotto, permette di smaltire il film plastico, una volta utilizzato, nella frazione organica dei rifiuti domestici. Questa innovazione, secondo il ceo di Crocco, “cambia radicalmente l’impatto ambientale di un materiale quotidiano, migliorando notevolmente le pratiche di conservazione alimentare attraverso una soluzione trasparente, biodegradabile e derivante parzialmente da fonti rinnovabili.”

Un impegno riconosciuto

L’innovazione di Crocco nel campo del packaging sostenibile si manifesta anche nel riconoscimento ricevuto attraverso il premio Conai per l’Ecodesign, che celebra l’efficacia del design nella riduzione dell’impatto ambientale. “I premi sono per noi uno sprone”, ha commentato Zelcher. “Questo perché da una parte valida il nostro approccio e riconosce l’avanzamento che stiamo promuovendo. Prodotti come l’imballo stretch hood con il 30% di materiale riciclato post-consumo dimostrano che è possibile coniugare alta performance con responsabilità ambientale. Dall’altra parte ci costringe ad alzare l’asticella. Vuol dire alzare il nostro grado di responsabilità collettiva, motivo per cui abbiamo intrapreso la strada della società benefit”, trasformazione societaria che è avvenuta sul finire del 2023. “Costituirci società benefit marca un’epoca nuova per Crocco e per tutte le persone che ci lavorano, poiché rafforza il nostro impegno a favore della sostenibilità a lungo termine e a 360 gradi “, ha spiegato Zelcher. “La società benefit non è solo una struttura aziendale, ma un’impronta etica che permea ogni aspetto della strategia, dalla produzione alla commercializzazione”.

La collaborazione con il ministero

Inoltre, Crocco ha consolidato il suo impegno verso la sostenibilità attraverso una partnership strategica con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Questo accordo si concentra su iniziative congiunte per ridurre l’impatto ambientale del settore dell’imballaggio per cui Crocco diviene non solo caso studio, ma benchmark. “Questa collaborazione pluriennale con il ministero non solo evidenzia il nostro ruolo di leader in pratiche di business sostenibili, ma anche il nostro impegno ad aiutare tutto il sistema dell’imballaggio italiano a migliorare continuamente le proprie prestazioni in termini di minor impatto, grazie alla ricerca e sviluppo, la tecnologia, la misurazione rigorosa dei risultati”, ha concluso Zelcher. Con iniziative come Greenside e collaborazioni istituzionali, Crocco non solo si afferma come pioniere della sostenibilità nel settore del packaging, ma anche come un’azienda che guida il cambiamento verso pratiche industriali più responsabili. L’impegno di Crocco per la sostenibilità e l’innovazione continua a ispirare politiche ambientali più ampie, spingendo il settore verso un futuro ecologicamente sostenibile ed eticamente responsabile.

