Cos’è zondacrypto, la piattaforma di criptovalute sponsor della Juventus e del Giro d’Italia

Brandvoice – zondacrypto | PAID PROGRAM

Nel 2024 il mercato delle criptovalute è sotto la luce dei riflettori. Sia le persone fisiche che soggetti giuridici mostrano interesse, riconoscendolo come un valido asset di investimento e un efficace metodo di pagamento, specialmente per transazioni online o movimenti transfrontalieri.

Le criptovalute, basate sulla tecnologia blockchain, sono anche alla base del Web3, la nuova era di Internet. Con oltre 420 milioni di utenti di criptovalute in tutto il mondo, di cui un milione possiedono più di un BTC nei loro portafogli, la capitalizzazione di mercato dell’intero settore delle criptovalute si avvicina ora ai 2.500 miliardi di dollari. In Italia, secondo le stime di mercato, circa 1,33 milioni di persone possiedono criptovalute. Dieci anni fa, il valore di un Bitcoin era equivalente a circa 300 dollari. Oggi, al momento della redazione di questo articolo, è stimato a 66.000 dollari. Questa rapida crescita dimostra quanto il mondo delle criptovalute si sia sviluppato.

Nel 2014 è nata anche zondacrypto, uno degli exchange di criptovalute più longevi che non solo si mantiene solido nel mercato, ma prospera in un ambiente competitivo attraverso la realizzazione di nuove partnership in Italia e all’estero.

Cos’è zondacrypto?

Zondacrypto è nata agli albori delle criptovalute – nel 2014. Questo significa undici anni di presenza ininterrotta sul mercato. Fin dall’inizio, la missione di zondacrypto è stata quella di rendere il mondo delle criptovalute accessibile a chiunque fosse interessato, fornendo una piattaforma di trading semplice e sicura. Dieci anni dopo, nonostante le criptovalute siano diventate più popolari che mai, rimangono ancora difficili da comprendere, a causa dei vari exchange che offrono interfacce ancora poco efficienti.

La missione di zondacrypto non è quindi cambiata: il brand continua a educare e semplificare l’accesso al mondo delle criptovalute, offrendo anche un’ampia scelta con oltre 70 criptovalute e oltre 300 mercati su cui negoziare. Oltre 1,2 milioni di utenti possono beneficiare delle lezioni nella zondacrypto Academy, dove possono apprendere tutti gli aspetti della blockchain. Possono quindi mettere in pratica queste lezioni ricaricando il loro account zondacrypto con una valuta fiat (euro, dollaro o zloty polacco) e immergendosi nel mondo del trading.

Il brand si è inoltre evoluto da un exchange di criptovalute in un complesso ecosistema di soluzioni basate su blockchain: dallo zondacrypto pay – un gateway di pagamento per le aziende che consente ai loro clienti di pagare gli acquisti con criptovalute – alla piattaforma ZND, la quale offrirà la possibilità di guadagnare ricompense passive, acquistare e vendere vari asset, fare ricerca su progetti crypto e potenzialmente offrire anche prestiti in criptovalute.

Zondacrypto è legale e sicura?

zondacrypto ha ottenuto la licenza per operare sul mercato italiano nel luglio 2022 dall’Organismo Agenti e Mediatori. È stata anche autorizzata in Estonia dal 2019, e in seguito ha ottenuto licenze anche in: Canada, Lituania, Slovacchia, Polonia e Svizzera, confermando ulteriormente la sua conformità normativa.

All’inizio del 2025, entra in vigore una nuova direttiva europea – il regolamento Market in Crypto-Assets (MiCA), che vieterà tutte le entità di criptovalute non autorizzate. zondacrypto rimane uno degli exchange di criptovalute più regolamentati, autorizzati e legali, ed è quindi pronto per questa direttiva.

L’attività di Zondacrypto in Italia

Quest’anno, l’azienda è diventata l’exchange ufficiale della Juventus e il suo primo sponsor ad utilizzare lo spazio sulla manica delle maglie indossate dai giocatori. Questa partnership evidenzia pertanto il desiderio di zondacrypto di marcare una presenza ancora più forte sul mercato in Italia, garantendo anche la sua affidabilità e sicurezza. Questo non è il primo accordo sportivo di zondacrypto, in quanto in precedenza ha stretto una partnership anche con il Raków Częstochowa (attuale campione di calcio della Polonia) e il Tour de Pologne.

Recetentemente è stato annunciato anche l’ultimo accordo di zondacyrpto in Italia, una partnership che vede il marchio collaborare con il Giro d’Italia. L’exchange di criptovalute diventerà infatti lo sponsor dell’edizione di quest’anno sia del tradizionale Giro d’Italia che del Giro d’Italia Women. Zondacrypto è ha anche apertao a nuove partnership in Italia e sta cercando anche di espandersi in più mercati sia a livello europeo che globale.

Registrati su zondacrypto.com ed esplora il mondo del trading di criptovalute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .