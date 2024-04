Forbes di aprile in edicola con i 100 Professionals della consulenza

Forbes Italia di aprile è in edicola. La cover di questo numero è dedicata a Nicoletta Luppi, presidente e ad di Msd, colosso farmaceutico italiano, che nel corso degli anni, grazie alla sua caparbia, esperienza e professionalità, è riuscita a farsi largo in un’azienda e in un settore ancora per lo più composto da uomini.

I temi del nuovo numero

Diversi i temi trattati sul magazine: da un ampio servizio dedicato al nuovo tour di Forbes, ‘Forbes Italian Excellence‘, che, partito da Firenze, andrà in giro per l’Italia per scoprire e premiare le migliori realtà imprenditoriali, raccontando storie, personaggi e confrontandosi con le istituzioni locali e nazionali, fino ad arrivare alla crescita, nel 2023, del mercato azionario, spinto soprattutto dalle sette maggiori aziende tecnologiche al mondo, e all’attenzione al distretto dei comuni della provincia di Modena. Zona, in cui, tra Sassuolo, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano si produce la ceramica più pregiata al mondo, con decine di migliaia di addetti e un fatturato complessivo miliardario.

Focus anche sul settore della difesa. In virtù della guerra in Ucraina, alcune aziende del settore, tra cui l’italiana Leonardo, hanno visto triplicare o quadruplicare il valore delle loro azioni. L’aumento della domanda, però, ha anche evidenziato le lacune di un’industria impreparata a un conflitto di terra ad alta intensità. Ora i governi devono trovare un modo per risolvere l’emergenza. Tra le opzioni c’è anche il debito comune, la strada suggerita da Mario Draghi.

100 professionals

In allegato al numero, lo speciale 100 Professionals 2024, la sesta edizione della selezione di avvocati, commercialisti e consulenti del settore legale e fiscale che rappresentano il top della professione presente in Italia e che ormai non si fermano più all’Italia ma vanno alla conquista di tutto il mondo. In copertina Alberto Ferlin che, con il suo studio Ferlin Tiozzo e Associati, concentra la propria attività soprattutto sul tema della crisi d’impresa e del passaggio generazionale delle aziende del tessuto produttivo italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .