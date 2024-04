Forbes premia al Principe di Savoia i 100 professionisti del 2024

BFC Media ha premiato al Principe di Savoia i 100 migliori professionisti selezionati da Forbes per il 2024, la sesta edizione della selezione di avvocati, commercialisti e consulenti del settore legale e fiscale che rappresentano il top della professione presente in Italia e che ormai non si fermano più all’Italia ma vanno alla conquista di tutto il mondo. Cento professionisti divisi nelle categorie Consulting, Foreign Law Firm, Italian Boutique, Italian Law Firm e Tax&Legal.

L’evento, moderato dal giornalista di Forbes, Massimiliano Carrà è iniziato con i saluti del direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi, che ha dichiarato che “il mondo dei Professionisti sta cambiando ma noi siamo sempre attenti ai cambiamenti e pronti a raccontare le vostre storie di successo e per questo abbiamo lanciato proprio in questi giorni sul nostro sito una nuova sezione dedicata ai professionisti con notizie e aggiornamenti quotidiani”, e quelli dell’amministratore delegato di BFC Media, Nicola Formichella, che ha voluto ringraziare tutti i presenti “perché sappiamo che ognuno di voi da un supporto importante alle aziende del nostro paese perché senza i professionisti l’economia non funziona” e ha continuato “e siamo orgogliosi di avervi qui e di potervi far entrare nel grande network di Forbes che noi già da qualche tempo stiamo costruendo, un network di eccellenze per non precederci, per restare in comunicazione e per crescere insieme”.

I primi chiamati sul palco per essere premiati sono stati Alberto Ferlin, titolare dello studio Ferlin Tiozzo & associati, scelto dal direttore come uomo di copertina per il suo importante lavoro sulle operazioni legate alla crisi d’impresa e Orlando Santaniello, dello studio Santaniello e associati.

Due i panel della serata, il primo incentrato sull’internazionalizzazione con relatori Alessandro Necchio, fondatore dello Studio Necchio, Marina Rosito, equity partner di LCA studio legale, Rossana Bettini, responsabile marketing e comunicazione di Mazzalùa e Gianbattista Sassera, GSA Milan office director de La Compagnie.

Il secondo panel dedicato all’innovazione con relatori Enrico Marcon, marketing manager di Maserati Rossocorsa, Manuel Verde, fondatore e presidente dello Studio Legale Integrato, Antonio Chiarello, amministratore delegato di Clubdeal e Ivan Gasco, partner dello Studio Andersen.

Al termine il momento di networking che consente ai partecipanti di entrare nel mondo Forbes e condividere informazioni, esperienze e risorse con altri professionisti, aprendo nuove prospettive e soluzioni.

