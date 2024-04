Forbes Iconic Wine & Wineries: al via il progetto per celebrare le eccellenze del settore enoico italiano

Forbes ha dato il via a un nuovo progetto per raccontare le storie delle eccellenze italiane del settore enoico italiano. L’amabile iniziativa Forbes Iconic Wines & Wineries vuole mettere in luce e premiare le aziende, spesso a conduzione familiare, che hanno tramandato il loro patrimonio attraverso le generazioni. Il progetto non si limita alle aziende ma vuole premiare anche le persone, che con passione, sacrificio e competenza rappresentano il meglio del settore e ovviamente i loro prodotti, quei vini iconici che hanno acquisito un elevato riconoscimento a livello mondiale per la loro qualità eccezionale, la storia, la tradizione e l’impatto culturale che hanno avuto nel mondo del vino.

Un progetto che non poteva che partire dal Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, che si svolge ogni anno a Verona. Secondo una ricerca, commissionata proprio del Vinitaly, la filiera del vino, occupa più di 300mila persone ed è in grado di generare una produzione annua di 45,2 miliardi di euro e un valore aggiunto di 17,4 miliardi di euro. “La mission di Forbes è quella di celebrare e raccontare le eccellenze italiane”, spiega Nicola Formichella, amministratore delegato di BFC Media che continua: “per sviluppare questo progetto dopo aver analizzato i punti di forza del settore vitivinicolo italiano abbiamo scelto come punto di partenza l’evento di maggiore prestigio in Italia sul vino e di valorizzare l’imprenditoria femminile che, con il loro contributo effervescente e innovativo, stanno rivoluzionando questo mercato. Un ringraziamento particolare va al Masaf che ha sposato il nostro progetto ospitando la premiazione nel loro stand e a Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare che ci ha supportato per la realizzazione di questo evento”.

“Il turismo oggi è legato al vino e ai prodotti di eccellenza del territorio”, ha sentenziato il Ministro Francesco Lollobrigida che ha continuato “ed è diventato, quanto i nostri beni culturali, un attrattore che noi abbiamo il dovere di promuovere, proteggere e tutelare”.

L’ambito riconoscimento è andato a 7 donne eccezionali. “Forbes è costantemente attento alle eccellenze e al mondo dell’impresa al femminile.” sottolinea Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, che continua “Con questi premi che abbiamo consegnato in occasione di Vinitaly, uno dei più grandi appuntamenti del made in Italy, vogliamo riconoscere i valori della cultura, della famiglia, della tradizione e della qualità che fanno grande il nostro Paese”,

La premiazione, moderata dal giornalista di Forbes, Massimiliano Carrà, costituisce l’inizio di un lungo e complesso progetto che porterà a valorizzare sui canali stampa e digital di Forbes le eccellenze italiane di questo settore che vedrà una coordinatrice d’eccezione, Cristina Mercuri, wine educator che sta portando a termine il percorso per ottenere il titolo di master of wine, il massimo riconoscimento in ambito enoico. “Forbes Iconic Wine & Wineries è un progetto ambizioso ma che si sposa perfettamente con la filosofia di Forbes che tende a premiare l’eccellenza italiana.” dice la Mercuri che spiega “I punti fondamentali di questo progetto sono raccogliere cantine virtuose per vari aspetti, non soltanto il prezzo medio del vino e la qualità ma anche per la cura per la sostenibilità ambientale, la cura per la diversity e il prestigio che ha reso il marchio famoso nel mondo”.

Qui di seguito i vincitori del premio Forbes Italian Excellence:

premio TRAGUARDI ENOICI va Francesca Moretti vicepresidente holding Terra Moretti ed enologo di Bellavista per aver scelto di perseguire il proprio sogno di bambina di fare l'enologa, in un mondo ancora prettamente maschile e di scegliere ogni giorno di difendere la natura, il lavoro della campagna, la scelta di essere sostenibili.

premio LA STORIA SIAMO NOI lo vince Albiera Antinori , presidente della Marchesi Antinori , per aver sempre gestito direttamente le attività durante 26 generazioni con scelte innovative e talvolta coraggiose ma sempre mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e per il territorio.

premio LA FORZA DELLA FAMIGLIA va a Dominga Cotarella, amministratrice delegata di Famiglia Cotarella per aver saputo creare prodotti di alta qualità dall'intreccio di elementi straordinari come famiglia, forza, amore, tradizione e futuro.

Premio VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO lo vince Marina Cvetic Masciarelli , ceo e presidente di Tenute Masciarelli , per aver creato una linea di prodotti di alta qualità che porta il suo nome che offrono una visuale inaspettata sul panorama enologico abruzzese.

Premio GIOVANI IN CANTINA ⁠ va a Federica Boffa , quinta generazione e proprietaria di Pio Cesare per essere riuscita, nonostante la giovanissima età, a portare avanti l'azienda nel solco dello stile unico, rigoroso e inconfondibile dell'azienda che l'ha sempre caratterizzata nei suoi 140 anni di storia.

Premio L'ARTE DEL VINO ⁠va a José Rallo , amministratore delegato di Donnafugata per una carriera all'insegna dell'indipendenza e del coraggio di scelte anche controcorrente, insieme alla passione per le arti e per la musica

Premio ORIGINALITÀ va a ⁠Carlotta Fittipaldi Menarini, direttore commerciale di Donne Fittipaldi società agricola per aver creato la prima vigna urbana moderna a Firenze recuperando storia e cultura della città.

Infine, un riconoscimento speciale al Consorzio Chianti Classico per i suoi 100 anni all’insegna della tradizione e della capacità di sapersi affermare in tutto il mondo sempre con grandissima attenzione ai legami con il suo territorio. Il premio è stato consegnato al presidente del Consorzio Giovanni Manetti.

