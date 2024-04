Al via la terza edizione dei Made in Italy Days: l’iniziativa di Amazon in collaborazione con Agenzia Ice

Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il ministro Adolfo Urso, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida, il direttore generale del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci). E ancora Mauro Battocchi, il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas e il vp e country manager di Amazon Italia e Spagna, Mariangela Marseglia, hanno annunciato l’impegno congiunto per la promozione e la protezione del marchio made in Italy nel mondo.

In particolare, Amazon e Agenzia Ice hanno annunciato la terza edizione dei Made in Italy Days, un’iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti made in Italy in Italia e nel mondo.

Dal 27 maggio al 2 giugno 2024, una speciale finestra promozionale sarà dedicata su Amazon ai prodotti made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all’Italia, in cui i clienti dei negozi online della piattaforma potranno acquistare un’ampia selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di piccole e medie imprese (Pmi) che, attraverso Amazon, li possono raggiungere in tutto il mondo.

Sensibilizzare aziende e consumatori sui rischi della contraffazione

In aggiunta, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e Amazon per promuovere e tutelare l’autenticità dei prodotti Made in Italy, contrastando fenomeni di contraffazione a danno delle aziende italiane e dei consumatori.

Il protocollo prevede una stretta collaborazione tra le parti per sensibilizzare le aziende e i consumatori sui rischi della contraffazione e sugli strumenti di tutela disponibili, oltre a iniziative congiunte di formazione e supporto alle Pmi italiane per l’internazionalizzazione attraverso il canale e-commerce.

4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025

Agenzia Ice e Amazon si impegnano inoltre a rinnovare l’accordo che permetterà a ulteriori 300 aziende di aprire il proprio account sulle vetrine Amazon internazionali dedicate al made in Italy e targate Ice, ricevendo una consulenza strategica dedicata. Le vetrine target dell’accordo sono quelle di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Stati Uniti.

Per l’occasione, Amazon ha rinnovato il suo impegno nel sostenere l’export delle imprese italiane che vendono sul suo negozio online. La società ha annunciato di avere già superato l’iniziale impegno assunto nel 2022 di supportare le piccole e medie imprese italiane che vendono sul suo negozio digitale con l’obiettivo di aiutarle a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025.

Ad oggi, infatti, le vendite all’estero di tutti i partner di vendita sono pari a oltre 3 miliardi di euro e l’azienda ha annunciato l’ambiziosa sfida di supportare le realtà italiane che hanno scelto Amazon come finestra verso il mondo aiutandole a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero, sempre entro il 2025.

“Oggi, ribadiamo la nostra volontà di rafforzare il nostro ruolo di catalizzatori del cambiamento e di innovatori al fianco di questo Paese. Lo facciamo con consapevolezza definendo obiettivi ben chiari, soprattutto quando parliamo di impulso all’export delle aziende italiane e tutela del made in Italy nel mondo”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, vp e country manager di Amazon Italia e Spagna.

“Tra questi, l’ambizioso impegno di supportare le aziende italiane che hanno scelto Amazon come finestra verso il mondo aiutandole a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025. Sono certa che la tecnologia e il digitale, messi a disposizione del sistema Paese, possano sostenere ulteriormente il successo del suo tessuto imprenditoriale”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Licia Chiminazzo, sales manager di Lucchetta 1953, e Filippo Ciocca, presidente di Ciocca, rappresentanti di due piccole e medie imprese che vendono con successo attraverso Amazon, che hanno testimoniato la loro esperienza con il canale digitale e i risultati ottenuti all’estero.

Le iniziative di Amazon in occasione della prima Giornata nazionale del made in Italy

In occasione della prima edizione della Giornata Nazionale del made in Italy indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che quest’anno ha coinciso con la giornata inaugurale della Design Week, Amazon ha reso disponibile una categoria dedicata al design italiano: Design Made in Italy.

Durante il FuoriSalone 2024, inoltre, nell’ambito della mostra-evento Interni Cross Vision, Amazon ha presentato “The Amazing Walk”, un’installazione ideata dallo studio Mad Architects.

Inoltre, l’azienda mette a disposizione delle imprenditrici e degli imprenditori italiani un evento gratuito di formazione dal titolo “Accademia Virtuale Accelera con Amazon, Come vendere su Amazon e Vetrina Made in Italy”, che si terrà online il 23 aprile 2024. Durante il webinar, gli esperti di Amazon spiegheranno come vendere sullo store digitale in pochi passaggi e come utilizzare al meglio gli strumenti offerti, come ad esempio la vetrina made in Italy.

“I Made in Italy Days sono tra le nostre più importanti iniziative di promozione dell’eccellenza italiana in tutto il mondo: oltre il 50% delle vendite dell’edizione dell’anno scorso sono derivate dall’estero, e auspichiamo risultati positivi anche quest’anno”, ha commentato Anna Bortolussi, general manager brand owner and seller success, Amazon Eu.

“Strumenti come la vetrina made in Italy, che oggi conta più di 2 milioni di prodotti a livello internazionale, e il percorso formativo gratuito Accelera con Amazon, aiutano le aziende a sviluppare il loro business in un’ottica di digitalizzazione e internazionalizzazione”.

