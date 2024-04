Cosmico ha chiuso un round da 4 milioni per connettere i talenti alle aziende

Cosmico, startup che connette i talenti del mondo digitale e le aziende, ha chiuso un round da 4 milioni di euro. Il risultato arriva dopo il round seed di 1,8 milioni di euro concluso nel 2023 e in seguito all’acquisizione di Bioss, per rafforzare la community di professionisti nei segmenti cybersecurity e embedded.

Gli obiettivi del round e il progetto di crescita

Il nuovo round è parte della strategia di crescita del progetto, nato nel 2020 da un’idea del ceo, Francesco Marino, e dei co-founder Matteo Roversi e Simone Tornabene che in soli quattro anni hanno portato il giro d’affari della startup da 2,2 milioni di euro nel 2022 a 4,5 milioni nel 2023, raddoppiando la crescita per il terzo anno di fila fin dalla sua costituzione. Con oltre 3 milioni di euro di venduto nel primo trimestre del 2024, punta a chiudere l’anno con 10 milioni di fatturato di gruppo. “Nonostante C osmico sia ebitda-positive dal primo anno, abbiamo deciso di proseguire con una strategia di funding che ha aperto il capitale sociale a soggetti sinergici al nostro business, non soltanto ai loro capitali”, ha commentato il ceo e co-founder di Cosmico, Francesco Marino.

La community

Cosmico è stata fondata nel 2020 da Francesco Marino, Matteo Roversi e Simone Tornabene. Connette talenti alle grandi realtà che possono valorizzarli e accrescerli, attraverso la filosofia del Talent-as-a-Service. E’ in contatto con aziende, startup, grandi realtà di consulenza e agenzie. Oggi conta una community di oltre 16 mila professionisti in ambito coding, design, marketing, cybersecurity, data & Ai e oltre 80 clienti tra cui Ntt Data, Sketchin, Fjord, Capgemini, Huawei, Dude, Akqa, Alkemy, Facile.it, Publicis Sapient, Ogilvy, Hibo.

I fondi del round andranno ad accelerare la crescita internazionale dopo la recente apertura della sede spagnola di Madrid. Lead investor nell’operazione è PranaVentures, fondo di venture capital specializzato in investimenti seed e post-seed. L’operazione vede anche la partecipazione di alcuni business angel quali Roberto Marsella, Fabio Troiani, i family office di 40Jemz ed Intesa Sanpaolo.

