Questa startup ha raccolto 1,2 milioni di euro per semplificare la burocrazia di partite Iva e imprenditori

FidoCommercialista, startup che semplifica la burocrazia e la fiscalità delle partite Iva e degli imprenditori, ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro. “Questo ci permette di avere le risorse per scalare il mercato Italiano dei servizi fiscali online”, ha commentato Nicola Primieri, co-founder e cmo di FidoCommercialista.

Il nuovo capitale servirà anche ad incrementare attività di marketing ed allargare il team, puntando ad assumere nuove risorse. “Investiremo molto nell’automazione dei processi in modo tale da ridurre al minimo le attività a basso valore aggiunto svolte dai commercialisti per permettergli di concentrarsi sulla consulenza e sulle attività ad alto valore aggiunto” ha aggiunto Filippo Primieri, cto di FidoCommercialista.

“La nostra missione continuerà sempre ad essere quella di semplificare la burocrazia per aprire e gestire un’attività in Italia, aiutare gli imprenditori nella fiscalità quotidiana così da rendere veloce e trasparente la relazione con il commercialista” – ha detto Luca Primieri, co-founder e ceo.

Come la startup semplifica la burocrazia e supporta gli imprenditori

È stata fondata nel 2020 da Nicola e Filippo Primieri, di 29 e 27 anni, per trasformare lo studio del padre commercialista Luca Primieri in chiave digitale. In questi anni si è affermata sviluppando una soluzione completamente digitale per aprire e gestire un’attività in Italia a prescindere dal regime fiscale. Infatti, oggi è l’unica piattaforma che eroga servizi fiscali online per soggetti in qualsiasi regime fiscale, dai piccoli imprenditori in regime forfettario fino alle start-up, società di capitali e associazioni no-profit.

Al round hanno partecipato diversi fondi di investimento e angel investors strategici per lo sviluppo della startup, nello specifico 40Jemz Ventures, X-Equity Venture Club e i3Charter, entrambi sotto la Strategic Advisory di Fndx, infine Alecla7 e Vesper. Oltre ad un importante aumento di capitale sociale da parte dei fondi sopracitati, FidoCommercialista ha raccolto somme aggiuntive da Invitalia attraverso il bando Smart & Start. Al round ha partecipato anche Fabio Nalucci, fondatore di Gellify e Fndx.

