Michelin introduce il “salario dignitoso” per tutti i suoi dipendenti

Novità in casa Michelin. In un comunicato ufficiale, il gruppo ha rivelato un’importante rivoluzione dal carattere socio-economico: l’introduzione a livello mondiale di ‘un salario dignitoso’ per tutti i suoi dipendenti. Dando così applicazione al concetto che era stato definito nel Global Compact delle Nazioni Unite, di cui Michelin è firmatario dal 2010.

Michelin ha ricevuto all’inizio del 2024 la certificazione “Global Living Wage Employer” dal Fair Wage Network, un’organizzazione non governativa di fama mondiale, che attesta che tutti i dipendenti del gruppo ricevono una retribuzione almeno equivalente al salario dignitoso.

Entrando nel merito di quanto previsto dal Fair Wage Network, una retribuzione equa è definita come la remunerazione che consente a ciascun dipendente di provvedere ai bisogni essenziali della propria famiglia (alimentazione, alloggio, trasporti, istruzione dei figli, assistenza sanitaria, tanto per citarne alcuni), provvedendo anche a eventi imprevisti e all’acquisto di beni di consumo.

Il Fair Wage Network tiene conto delle componenti fisse della retribuzione dei dipendenti. Nella maggior parte dei casi, i riferimenti salariali dignitosi forniti dal Fair Wage Network sono superiori al salario minimo legale.

Come spiega Michelin, l’attuazione effettiva del salario dignitoso integra l’attuale implementazione di una protezione sociale di base universale nell’ambito del programma Michelin One Care. Il programma prevede un pacchetto di benefici sociali a tutti i dipendenti del Gruppo in tutto il mondo, concentrandosi su tre priorità:

garantire il tempo necessario per un bambino, con l’introduzione di almeno 14 settimane di congedo di maternità/adozione e di quattro settimane di congedo di paternità/adozione a retribuzione intera.

tutelare la famiglia del dipendente deceduto, con l’erogazione di un’indennità in caso di morte pari ad almeno un anno di retribuzione e di una rendita scolastica per gli orfani fino al termine degli studi post-secondari, indipendentemente dall’anzianità di servizio del dipendente.

garantire l’accesso a un programma sanitario per tutti i dipendenti e le loro famiglie, attraverso una copertura sanitaria che comprende non solo il ricovero o le emergenze, ma anche l’assistenza alla maternità, le visite e le cure ambulatoriali.

Di fronte alla trasformazione sempre più rapida della vita lavorativa e dei posti di lavoro, Michelin “ha rivisto la propria offerta di formazione continua, sviluppando un approccio unico di apprendimento permanente al fine di favorire l’occupabilità dei propri dipendenti”, dedicando ogni anno più di 240 milioni di euro alla formazione. “L’ambizione è quella di andare oltre la formazione continua standard, occasionale, in caso di necessità specifica o cambio di lavoro, per offrire a tutti i dipendenti del gruppo un accesso facile e permanente all’apprendimento durante tutta la loro carriera”.

Questo progetto innovativo si baserà sullo sviluppo di The Talent Campus, l’università aziendale di Michelin inaugurata nel 2022. Con i suoi 1.000 collaboratori didattici, The Talent Campus offre già a tutti i dipendenti del gruppo, indipendentemente dal loro livello, corsi di formazione in tutti i campi: tecnici, scientifico, manageriale, comportamentale, e tanti altri. Oltre all’accesso illimitato a un catalogo di formazione online che comprende 55.000 moduli disponibili 24 ore al giorno, The Talent Campus sfrutterà le proprie competenze in ingegneria della formazione per sviluppare corsi online e in aula per soddisfare le aspirazioni dei dipendenti e le esigenze future dell’azienda.

In occasione del Michelin Media Day 2024, Florent Menegaux, ad del gruppo, ha dichiarato: “La Michelin si sta trasformando. Il gruppo è impegnato in un ambizioso approccio di creazione di valore, basato sulla performance economica e finanziaria, e al tempo stesso su azioni per la salvaguardia del pianeta e per favorire lo sviluppo delle persone. Queste tre dimensioni sono reciprocamente vantaggiose e interdipendenti. Possiamo realizzare le nostre ambizioni solo se teniamo pienamente conto della dimensione umana. Ciò significa che in Michelin ci preoccupiamo di offrire alle persone una soluzione migliore”, ha aggiunto.

