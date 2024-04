Nasce l’Innovation Hero Club, piattaforma di scambio per gli imprenditori italiani

In un mondo in costante evoluzione, la ricchezza del nostro pensiero si rivela nella diversità delle prospettive che esploriamo e nella molteplicità delle azioni che intraprendiamo. Ora più che mai, le imprese che ambiscono a fare la differenza richiedono una sinergia collettiva di intelligenza, un tessuto dinamico di sapere, creatività, abilità e esperienze condivise, per navigare e dare forma al futuro.

Innovation Hero Club: la piattaforma degli innovatori

In questo scenario, l’Innovation Hero Club emerge come un’esclusiva evoluzione del magazine digitale Innovation Hero, che dal 2022 ha dato voce a oltre 100 tra imprenditori, manager e responsabili ricerca e sviluppo. Nato dalla volontà di creare un punto di riferimento tangibile per coloro che stanno al centro dell’innovazione industriale e rappresentano il Made in Italy nel mondo, il Club si propone come una piattaforma di scambio per idee e strategie d’avanguardia nel campo dell’innovazione sostenibile.

Ideale per coltivare relazioni professionali significative e per accedere a workshop avanzati condotti da leader di settore, all’interno dell’Innovation Hero Club i membri ritrovano un ambiente riservato e stimolante, efficace per facilitare un networking di alto livello tra imprenditori visionari e innovatori.

Manuele Lucisano, direttore editoriale di Innovation Hero e ceo di Next Design Innovation, riflette sull’importanza di un luogo fisico per l’innovazione: “L’Innovation Hero Club nasce da un’esigenza chiara: trasformare il dialogo digitale in azioni concrete. Questo spazio è il frutto di due anni di intensa attività editoriale, durante i quali abbiamo dato voce a chi sta ridefinendo l’innovazione in Italia, dimostrando che l’innovazione sostenibile può diventare un catalizzatore di cambiamento reale e tangibile”.

Il primo evento all’Auditorium Ducati

L’evento di lancio dell’Innovation Hero Club è un momento cruciale in questo percorso innovativo. Previsto per il 24 maggio presso l’Auditorium Ducati di Borgo Panigale a Bologna, rappresenta un’opportunità per alcuni speaker selezionati di confrontarsi sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030. Queste discussioni non solo metteranno in luce le sfide e le progettualità di alcune aziende italiane, ma saranno anche un’occasione per condividere pratiche e strategie innovative.

L’evento sarà un’importante vetrina mediatica, sarà ripreso e trasmesso dal sito di Forbes Italia in quattro puntate, offrendo così una visibilità estesa a un pubblico più ampio. Per l’occasione, una serie di manager e imprenditori potrà raccontare la propria storia, mettere in luce le iniziative intraprese e condividere i successi raggiunti, specialmente quelli legati agli obiettivi di sostenibilità e di innovazione.

Alessandro Dattilo, giornalista a capo della redazione di Innovation Hero, aggiunge: “Guardando indietro ai successi degli ultimi due anni, è evidente che Innovation Hero ha non solo raccontato l’innovazione, ma ha anche ispirato una vera comunità di innovatori. Il Club è il prossimo passo naturale, un ambiente dove le idee possono crescere e dove da ogni incontro possono scaturire nuove opportunità di sviluppo sostenibile e responsabile”.

L’inizio di una serie di incontri

Questo evento di lancio non è dunque solo una celebrazione, ma l’inizio di una serie di incontri e attività che si svolgeranno nel corso dell’anno, con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo sull’innovazione e di costruire una comunità sempre più forte e coesa, pronta a rispondere alle sfide del futuro con soluzioni sostenibili. L’Innovation Hero Club aspira a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono essere protagonisti dell’innovazione a livello nazionale, trasformando le idee in azioni concrete che possono realmente fare la differenza.

“Per i prossimi eventi ci aspettiamo che l’Innovation Hero Club continui su questa linea, esplorando ulteriormente i temi in agenda attraverso incontri con esperti, case studies e collaborazioni strategiche”, conclude Lucisano. “L’idea è ampliare gli orizzonti includendo nuovi argomenti di grande dibattito come l’intelligenza artificiale, la bioeconomia, l’energia green, sempre con l’obiettivo di stimolare un dibattito costruttivo e offrire agli iscritti strumenti concreti e soluzioni sostenibili”.

