Lavazza compra le macchinette del caffè di Ivs Group: lanciata opa e delisting del titolo

Lavazza e Ivs Partecipazioni hanno lanciato un’opa totalitaria su Ivs Group a 7,15 euro per azione. L’obiettivo? Il delisting. Lavazza quindi punta decisa sul vending garantendo a Ivs la stabilità dell’assetto azionario e la continua manageriale.

I dettagli dell’operazione

E-Coffee Solutions , società controllata da Lavazza, e Ivs , azionista di maggioranza di Ivs Group, hanno firmato accordi per la promozione da parte di Grey, società di nuova costituzione, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di Ivs Group volta a ottenere il delisting da Piazza Affari .

, società controllata da Lavazza, e , azionista di maggioranza di Ivs Group, hanno firmato accordi per la promozione da parte di Grey, società di nuova costituzione, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di Ivs Group . L’Opa prevede un corrispettivo di 7,15 euro per azione , che incorpora un premio pari all’8,1% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato alla chiusura del 22 aprile 2024, un premio pari al 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato alla chiusura del 19 aprile 2024 e un premio pari al 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati delle azioni degli ultimi 6 mesi precedenti alla data del 22 aprile.

, che incorpora un premio pari all’8,1% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato alla chiusura del 22 aprile 2024, un premio pari al 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato alla chiusura del 19 aprile 2024 e un premio pari al 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati delle azioni degli ultimi 6 mesi precedenti alla data del 22 aprile. Ecs, Ivsp e Grey ritengono che “il Gruppo IVSG rappresenti un esempio dell’eccellenza italiana nel settore del food & beverage e intendono assicurare la piena stabilità dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie per consentire al Gruppo IVSG di adottare una strategia di lungo periodo ed accelerare ed ampliare i piani di crescita finalizzati a una leadership europea nel Vending e nei segmenti di mercato ad esso collegati”

L’impegno di Lavazza nel vending

Lavazza ritiene, si legge in una nota, che “il Gruppo Ivsg rappresenti un esempio dell’eccellenza italiana nel settore del food & beverage e intendono assicurare la piena stabilità dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie per consentire al Gruppo Ivsg di adottare una strategia di lungo periodo ed accelerare ed ampliare i piani di crescita finalizzati a una leadership europea nel vending e nei segmenti di mercato ad esso collegati”.

Inoltre, spiega la nota “l’operazione si inserisce nel più ampio percorso che il Gruppo Lavazza ha intrapreso ormai da alcuni anni e che riguarda il canale OCS / vending, che continua a essere caratterizzato dalla presenza di una moltitudine di piccoli operatori locali o regionali, risultando quindi ancora estremamente frammentato. Tale operazione, pertanto, potrà contribuire a rendere ECS e, quindi, il Gruppo IVSG un importante player del mercato del Vending su scala internazionale. La possibilità, inoltre, di sviluppare tecnologie e strategie di omnicanalità grazie all’operazione renderebbe sempre più agevole la costruzione di un presidio del canale end-to-end, facilitando così la vicinanza al consumatore finale”.

Vola il titolo di Ivsg

Dopo l’annuncio dell’operazione, il titolo di Ivs, secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack, sale di quasi l’11% a 7,14 euro, in linea ai 7,15 del prezzo dell’offerta.

