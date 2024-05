I cinesi di Silk Road escono dal capitale di Pirelli. E il titolo in forte calo a Piazza Affari

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto in casa Pirelli. Come rivelato da Bloomberg, il fondo cinese Silk Road, attraverso il veicolo di investimento Pfqy Srl, ha venduto la sua intera quota di partecipazione: il 9,02% della società.

Pirelli e la cessione di Silk Road

Ieri sera, come rivelato da Bloomberg, il fondo cinese Silk Road, attraverso il veicolo di investimento Pfqy Srl, ha avviato una procedura di accelerate bookbuilding riguardante la sua intera quota di partecipazione in Pirelli, ossia il 9,02% della società.

Il collocamento è avvenuto è avvenuto a 5,76 euro per azione a fronte di una guidance iniziale di 5,69-6,19 euro. Si tratta di uno sconto del 6,95% rispetto all’ultima chiusura del titolo in Borsa

Silk Road era entrata in Pirelli nel 2015 in occasione del riassetto del gruppo dei pneumatici attraverso l’opa guidata da ChemChina. Il fondo, peraltro, è anche presente nel capitale di Autostrade per l’Italia con il 5% circa.

Intanto oggi, Camfin, la holding controllata da Marco Tronchetti Provera, ha annunciato l’acquisizione del 2,2% del capitale di Pirelli, portando i soci italiani al 22,78%.

Il motivo

Come evidenzia Bloomberg, lo scorso anno Roma si è mossa per limitare l’influenza dell’investitore sull’azienda, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

In cifre

L’intera quota in possesso di Silk Road corrispondeva a 90 milioni di azioni. Ciò significa che si tratta di un incasso lordo di 520 milioni di euro.

La reazione in Borsa del titolo Pirelli

La cessione di Silk Road sta ovviamente avendo anche un impatto sulla performance giornaliera di Pirelli in Borsa. In questo momento, infatti, il titolo sta cedendo a Piazza Affari il 5,5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .