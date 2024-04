Forbes Italian Excellence: a Reggio Emilia la seconda tappa del roadshow

Il road show Forbes Italian Excellence si è dato un obiettivo: “Raccontare l’eccellenza di questo Paese, enfatizzare l’orgoglio italiano”, ha detto il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi. L’ad di Bfc Media, Nicola Formichella, ha aggiunto: “Vogliamo premiare le persone che fanno grandi le aziende italiane, ma anche evidenziare quando questo avviene nelle istituzioni. Fare network”.

Un modello di impresa responsabile

E dopo l’esordio a Palazzo Vecchio a Firenze, ecco la tappa a Reggio Emilia, all’insegna dei motori da sogno, dell’agroalimentare, della sostenibilità e delle startup. “Da questa terra parte un modello di impresa responsabile”, ha affermato Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, “che punta al benessere del territorio e a creare valore importante nel tessile, nella plastica, nella meccatronica”.

Un modello che vede protagonista Reggio Emilia, ma con un ruolo primario anche per le altre realtà urbane: “Con Parma e Piacenza”, racconta Stefano Landi, presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, “si contano 130mila imprese iscritte e 500mila addetti. Il fatturato è il secondo per volume in Italia”.

Forbes Italian Excellence: dall’automobilismo all’industria energetica

In piena Motor Valley non si poteva non parlare di automobilismo. Con Alessandro Mauro Rossi, è salito sul palco Andrea Pontremoli, ceo di Dallara, che ha evocato ricordi dei grandi con cui ha lavorato: da Enzo Ferrari, che lo introdusse nel mondo delle auto sportive, a Lamborghini, fino al ‘telaio di Penelope’ a cui hanno lavorato le 60 donne di Dallara.

È stata poi la volta di Francesca Paoli, ceo di Dino Paoli, la prima donna alla guida di un’azienda di Formula 1, spina dorsale dell’automobilismo made in Italy. È entrata poi in scena la grande tradizione agroalimentare. Ivano Ferrarini, ad di Conad Centro Nord, ha illustrato i numeri che fanno grande Conad, oltre a “una politica di attenzione alle persone, che interpreta l’innovazione tecnologica nel nome della qualità”.

Con il giornalista di Forbes Enzo Argante, quindi, è cominciato un viaggio tra i protagonisti dell’economia circolare. Dall’industria energetica (con Annalisa Stupenengo, ad di Landi Renzo, che ha parlato del ruolo degli energy player) al recupero della materia e agli atout del Centro competenza economia circolare con Regione Emilia Romagna, di cui ha parlato Andrea Grillenzoni, presidente di Garc, ma anche della Fondazione BLab, che riunisce e supporta le aziende b-corp italiane.

Startup e aspiranti imprenditori

Focus Startup, coordinato sempre da Argante, si è aperto con la testimonianza di Ledi Halilaj, Unità Start Cup Art-Er Emilia Romagna, dedicata a startup e aspiranti imprenditori con idee di business innovative sullo scenario regionale.

Quindi è toccato a Fausto Mazzali, presidente di Fondazione Rei (che gestisce Tecnopolo di Reggio Emilia, Tech-Up Accelerator, Digital Automation Lab, digitalizzazione e automazione di processo), che ha presentato alcune startup che ruotano attorno alla piattaforma: Refuel Solutions (con Marco Di Mola, co-founder e coo) per biodeiesel per mezzi pesanti; Proteso (con Stefano Toxiri, ceo), azienda del deep-tech specializzata in esoscheletri motorizzati che riducono fatica e dolore nei lavoratori; SIEve (con Yuri Serra, ceo e cto), che sviluppa filtri modulari per il trattamento di acque reflue, municipali e industriali; ProteinItaly (con Giovanni Turchetti, head of r&d), che alleva mosche-soldato per la produzione di pet food organico.

Alessandro Annovi, strategy and innovation manager e responsabile di Cirfood District (centro di ricerca e innovazione che progetta e sperimenta nuove soluzioni nell’ambito della nutrizione e del food service) ha presentato: Hector (con Riccardo Busetto, ceo e fondatore), robot collaborativo che supporta lo staff di cucina nello svolgimento di operazioni; Krill Design (con Martina Lamperti, ceo e co-founder), soluzione che ridà vita ai sottoprodotti organici dell’industria alimentare; CargoFull (con Filippo Tamburini, ceo e co-founder), soluzione software di logistica smart che aiuta a ottimizzare le operazioni.

In conclusone è intervenuto Andrea Notari, corporate venture capital & open innovation manager di Credem, che ha parlato del ruolo della banca nei processi di innovazione e di Officine Credem, la nuova sede del gruppo al Parco Innovazione di Reggio Emilia. La prossima tappa di Forbes Italian Excellence sarà il 5 giugno a Bergamo.

Formichella Nicola - AD @ Forbes Italia Cordova Francesco - @ BFC Media Rossi Alessando - @ Forbes Paoli Patrizia - CEO @ Dino Paoli SRL Tancredi Laura - @ Made in Modena Travel Zanetti Monica - @ Scuderia Belle EpoqueN Nizzoli Nicola - Presidente @ ASSORPAS Landi Stefano - Presidente @ Camera di Commercio di Reggio Emilia Paoli Francesca - CEO @ Dino Paoli SRL Fantini Giulia - @ BFC Media Parlangeli Roberto - @ Unipol Rental Caleffi Mattia - @ Cantina Caleffi Anceschi Roberta - Presidente @ Unindustria Franceschini Andrea - @ Mini Motor SPA Franceschini Lorella - @ Mini Motor SPA Banchini Alberto - Founder @ Cittadella Parma Carbognani Cristina - @ Uniindustria Reggio Emilia Annovi Alessandro - Manager e Responsabile @ CIRFOOD DISTRICT Pontremoli Andrea - CEO @ Dallara

