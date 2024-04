I 100 Professionals della consulenza selezionati da Forbes nel 2024

Anche quest’anno Forbes Italia ha pubblicato 100 Professionals, che trovate in allegato al numero di aprile. Sono state selezionate 100 società e studi professionali del mondo legale e della consulenza, ordinate in cinque categorie: Consulting firm, Foreign law firm, Italian law firm, Italian boutique e Tax & legal. Per ciascuna è stata indicata la sede e una o più persone chiave, come ceo, soci fondatori, managing partner

Consulting Firm

Bcg

Davide Di Domenico – Milano

Alvarez & Marsal

Stefano Matalucci – Milano

Bernoni Grant Thornton

Alessandro Dragonetti – Milano

Blue Ocean Finance

Giuliano Gigli e Stefania Esposito – Roma

Studio Legale Cacciola-Carpentieri

Francesco Cacciola, Elvira Carpentieri – Salerno

Ceccato Tormen & Partners

Dario Ceccato e Paolo Tormen – Abano Terme (Pd)

Deloitte

Fabio Pompei – Milano

Mpo

Corrado Mandirola e Alessandro Siess – Milano

Studio Gulisano & Partners

Angelo Franco Gulisano – Milano

Imprefocus

Francesco Cardone – Caserta

Nata da un’idea del commercialista Francesco Cardone, Imprefocus è la prima società di consulenza aziendale specializzata nell’aumentare la redditività degli imprenditori, proteggendone allo stesso tempo il patrimonio. Convinta che un imprenditore ‘redditivo’ possa sostenere l’azienda, Imprefocus supera i limiti della contabilità e della consulenza fiscale e progetta e realizza interventi strategici e operativi.

Ingad Trust

Diana Palomba – Firenze

Jacobacci & Partners

Enrica Acuto Jacobacci – Torino

Kon Group

Fabrizio Bencini, Francesco Ferragina e Vincenzo Ferragina – Firenze

McKinsey

Massimo Piccito – Milano

Studio Necchio

Alessandro Necchio – Padova

Oriens Consulting

Giuseppe Piazza – Vicenza

Parva Consulting

Alessandro Viviani – Milano

PwC

Giovanni Andrea Toselli – Milano

Roland Berger

Alfredo Arpaia – Milano

Foreign Law Firm

Andersen

Andrea De Vecchi – Milano

Allen & Overy

Stefano Sennhauser – Milano

Ashurst

Carloandrea Meacci – Milano

Baker McKenzie

Paola Colarossi – Milano

Cleary Gottlieb

Mario Siragusa – Milano

Clifford Chance

Giuseppe de Palma – Milano

Curtis

Alfonso de Marco – Milano

Dentons

Federico Sutti – Milano

Dwf

Michele Cicchetti – Milano

Eversheds Sutherland

Valentina Pomares, Marcello Floris – Milano

Ey

Stefania Radoccia – Milano

Freshfields Bruckhaus Deringer

Francesco Lombardo – Milano

Herbert Smith Freehills

Laura Orlando – Milano

Latham & Watkins

Stefano Ciolla – Milano

Littler

Carlo Majer e Edgardo Ratti – Milano

McDermott Will & Emery

Giancarlo Castorino – Milano

Rödl & Partner

Stefan Brandes – Milano

Withers

Roberta Crivellaro – Milano

Italian Boutique

Ammlex

Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Ada Lucia De Cesaris, Marta Spaini – Milano

Studio Legale Cecatiello

Armando Cecatiello – Milano

Studio Legale Cianci

Andrea Cianci – Torino

Studio Legale Ciarrocchi

Sabrina Ciarrocchi – Porto San Giorgio (Fm)

Colla Di Piazza

Edoardo Colla – Udine

Studio Legale Corte

Paola Corte ed Elena Corte – Milano

Facchinetti Studio Legale

Simone Facchinetti – Varedo (Mb)

Simone Facchinetti, fondatore di Facchinetti Studio Legale, è anche senior partner di Farest, società dove diplomazia commerciale e legale, galateo professionale, raccolta informazioni attendibili attraverso una rete di sorgenti interconnesse sono i pilastri del suo intervento, per una consulenza strategica in materia di internazionalizzazione di impresa, raccolta fondi e gestione finanziaria. Una rottura con i modelli tradizionali di advisory per le imprese, un ponte tra ricerca applicata e impresa, un luogo di incontro tra i sogni dell’imprenditore e le competenze strategiche legali, fiscali, commerciali e finanziarie. Partendo dall’Italia per Londra, ove il sogno potrà prendere forma e sviluppo.



Fimmanò Legal Nikenet

Francesco Fimmanò – Napoli

Futura Law Firm

Raffaele Battaglini – Torino

Green Horse

Carlo Montella – Milano

Studio Legale Integrato

Manuel Verde, Marco Zaia e Maurizio Vicino – Bologna

Studio Lp

Vittorio Largajolli – Roma

Marchionni Romagnoli

Paola Marchionni e Massimiliano Romagnoli – Foligno (Pg)

Studio Legale Mosetti Compagnone

Daniele Compagnone e Giulio Mosetti – Gorizia

Ozim

Roberto Calabresi – Milano

Studio Legale Patrizio

Paolo Patrizio Francavilla al Mare (Ch)

Polimeni.Legal

Antonino Polimeni – Roma

Studio Legale Rocco

Fabio Rocco – Roma

Santaniello e Associati

Orlando Santaniello – Roma

Studio Legale Stradella

Umberto Stradella – Milano

Studio Legale Vesci

Leonardo Vesci – Roma

Studio Viti

Pierfrancesco Viti – Bari

Italian Law Firm

B – Hse

Francesco Bruno e Matteo Benozzo – Roma

Blv – Belvedere & Partners

Antonio Belvedere – Milano

Bonelli Erede with Lombardi

Sergio Erede – Milano

Bruno & Associati

Bernardo Bruno – Milano

Cappelli Rccd

Roberto Cappelli – Milano

Carnelutti

Luca Arnaboldi – Milano

Chiomenti

Filippo Modulo – Milano

Gop

Francesco Gianni e GianBattista Origoni – Milano

Gpbl

Francesco Gatti, Carlo Pavesi, Luigi Arturo Bianchi, Paolo Ludovici – Milano

Lca

Giovanni Lega – Milano

Lca Studio Legale, nell’anno del suo ventennale, conta più di 250 professionisti e sedi in Italia, Belgio ed Emirati Arabi Uniti; offre consulenza su misura per ogni tipologia di cliente, da startup a multinazionali. Giovanni Lega, managing partner di Lca, fondatore e presidente di Asla (Associazione degli Studi legali associati), vanta esperienza trentennale nel campo delle operazioni straordinarie. È membro di consigli di amministrazione di numerose società, enti sociali e associazioni benefiche.



Legance

Alberto Maggi – Milano

Lexia

Alessandro Dagnino – Palermo

Pavia e Ansaldo

Stefano Bianchi – Milano

Polis Avvocati

Andrea Di Comite, Giovanni Di Cagno, Enza Palmiotto, Niccolò Alessandro Dello Russo – Bari

Renna & Vivani

Mauro Renna e Claudio Vivani – Milano

Toffoletto De Luca Tamajo

Franco Toffoletto – Milano

Trifirò & Partners

Giacinto Favalli – Milano

Wi Legal

Gianluca Spolverato – Padova

Tax & Legal

Studio Bifolco & Associati

Luciano Bifolco – Napoli

Biscozzi Nobili & Partners

Francesco Nobili, Carlo Garavaglia – Milano

bureau Plattner

Peter Karl Plattner – Milano

Cagnola & Associati

Fabio Cagnola – Milano

Caravati Pagani

Edoardo Caravati, Filippo Caravati e Pietro Pagani – Milano

Corbello, Cardo, Gravante & Raimo

Francesco Corbello Aversa (Ce)

Daniela Bruno Studio Legale Tributario

Daniela Bruno – Milano

Della Rosa

Andrea Della Rosa – Udine

Di Capua & Partners

Raffaele Di Capua – Roma

Ferlin Tiozzo & Associati

Alberto Ferlin, Marco Tiozzo – Milano

Lex Jus Sinacta

Gianluigi Serafini – Bologna

Lta

Chiara Melotto – Verona

Studio Mandico & Partners

Monica Mandico – Napoli

Marzo Associati

Gianluca Marzo – Roma

Studio Matera

Andrea Matera – Genova

Nacci & Associati

Alessando Nacci – Firenze

Alessandro Nacci ha iniziato a svolgere l’attività professionale nel 1989 ed è da una sua intuizione che nel 1996 ha visto la luce lo Studio Nacci, fino a evolversi in un’associazione di tre professionisti con l’arrivo di Rosella Terreni e Francesco Fiaschi. Oggi lo studio Nacci & Associati conta su oltre una decina di collaboratori, per condividere e integrare le esperienze e i rispettivi percorsi professionali, e con l’intento comune di alzare ulteriormente il livello qualitativo dei servizi offerti ai clienti, come consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria.

Pirola Pennuto Zei

Massimo Di Terlizzi, Luca Occhetta – Milano

Plusiders

Paolo Puri – Milano

Studio Previtali

Giacomo Previtali – Milano

Studio Righini e Associati

Alberto Righini – Verona

Rlvt

Natalia Operti – Torino

Rlvt – Tax Legal Afc Advisory assiste imprese, individui e family office fornendo loro, anche su scala internazionale, servizi specialistici in diritto tributario, contenzioso fiscale, diritto societario e commerciale e in materia di technical accounting e di sostenibilità (report esg). A questi si aggiungono una serie di servizi dedicati ai Cfo e alla funzione Afc e una piattaforma di soluzioni integrate per imprenditori che combina le competenze specialistiche presenti in studio e copre le varie fasi del ciclo di valore.

Studio Savino

Luca Savino – Trieste

Studio Legale Tescione e Associati

Giulio Fortunato Tescione – Reggio Calabria

