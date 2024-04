Un biglietto da visita in versione digitale: così questa azienda vuole rivoluzionare il networking professionale

Articolo tratto dal numero di aprile 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Quante volte, nel presentarsi a un pranzo o un’altra occasione di lavoro, ci si ricorda di non avere con sè i tradizionali biglietti da visita da scambiare ai fini di perfezionare il networking? Quante volte si ha il rimpianto di non averne di aggiornati alle ultime novità della vita lavorativa, magari perché si è cambiato job title o inquadramento, finendo per preferire un ‘ti lascio il mio contatto’?

Oggi però anche quelli che una volta erano semplici cartoncini entrano nel terzo millennio: merito di Marius Maxim e Paula Gramaticu, co-fondatori di Media Creators, web & digital marketing agency che sta rivoluzionando il networking professionale.

Come? Con un progetto: Avacard, un biglietto da visita all’avanguardia che promette di cambiare per sempre il modo in cui professionisti e aziende si connettono e condividono le informazioni. Avacard è uno strumento avanzato in grado di condividere i contatti, i canali social, i dati aziendali e tanto altro in modo intelligente, immediato e impossibile da dimenticare.

Un biglietto da visita digitale

In un’era dominata dalla tecnologia digitale, Media Creators ha realizzato un tool futuristico ma semplice: basta attivare l’nfc o scansionare il qr code disponibile sulla card, nel profilo o nel wallet, oppure inoltrare il link del profilo personale, per scambiare i propri dati con quelli dei contatti professionali.

Con Avacard, utilizzato oltre un milione e mezzo di volte solo nell’ultimo mese, Media Creators risponde all’esigenza moderna di soluzioni di networking efficienti, sostenibili e facilmente gestibili. Avacard si distingue per l’utilizzo di tecnologie che permettono agli utenti di condividere i loro contatti con un semplice tocco o scansione.

Tra i vantaggi dell’intuizione di Media Creators c’è l’aggiornamento immediato dei dati, che facilita la gestione delle informazioni in modo dinamico: con un account master si possono controllare più card; una feature che rende Avacard ideale per professionisti e team aziendali.

Oltre cinquemila aziende nel portfolio

Inoltre il prodotto, con già più di cinquemila aziende nel suo portfolio, è compatibile sia con Apple che con Android; non richiede l’installazione di nessuna app; permette l’aggiornamento dei dati in tempo reale; garantisce, inoltre, la sicurezza dei dati personali e della privacy dell’utente: i dati non saranno usati per scopi commerciali, perché Media Creators non traccia in nessun modo le attività dell’utente o quelle dei suoi clienti che utilizzano la card.

E non finisce qui: Avacard è l’unico biglietto da visita tecnologico che non prevede nessun abbonamento, nessun costo extra per le funzionalità pro e nessun limite di utilizzo o aggiornamento dati. Ci sono poi diverse chicche, come il multi profile: con Avacard il cliente non dovrà preoccuparsi se ha più aziende o più mansioni, perché potrà avere più biglietti da visita all’interno della stessa card e decidere quale condividere con terzi.

Massimizzare il tempo e la produttività con il biglietto da visita 2.0

La funzione auto detect language è perfetta per i viaggi di lavoro all’estero: il biglietto da visita 2.0 di Media Creators riconosce la lingua del dispositivo del cliente e mostra in automatico il contenuto nella sua lingua. Mandando in pensione il tradizionale cartoncino, si potranno cambiare i propri dati in tempo reale su una comoda e innovativa dashboard. Mai più biglietti da visita da rifare, insomma.

Con nfc e qr code si potranno poi condividere i contatti, i profili social, i dati aziendali e i documenti in tempo zero, massimizzando il tempo e la produttività degli incontri lavorativi. Questo biglietto da visita tecnologico non è solo un passo avanti nell’innovazione, ma rappresenta anche un impegno verso pratiche più ecologiche e consapevoli.

L’innovazione portata avanti da Media Creators con Avacard segna un punto di svolta nel mondo dei biglietti da visita. Marius Maxim e Paula Gramaticu vogliono ispirare con la loro visione, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata per creare soluzioni più sostenibili e pratiche nel networking professionale.

I due co-fondatori Media Creators

La storia di Media Creators, che ha sede a Venezia, inizia con la visione di Marius e Paula, due specialisti del digital marketing, che hanno riconosciuto la necessità di un approccio più sostenibile e flessibile alla condivisione dei contatti professionali.

L’obiettivo era creare una soluzione che non solo risparmiasse carta, ma fosse anche facilmente aggiornabile e condivisibile. Chi è Marius Maxim? Lo racconta lui stesso: “La mia filosofia si basa sulla continua sperimentazione, sull’apprendimento e sull’adattamento, con l’obiettivo di superare le aspettative dei clienti e ottenere risultati eccezionali”, spiega.

Marius ha oltre un decennio di esperienza nel campo della seo e del marketing digitale: si è specializzato nell’ideare e attuare strategie innovative per la crescita di e-commerce e l’ottimizzazione di campagne pubblicitarie. Come la sua socia Paula Gramaticu ha una grande passione per il mondo digitale e la costante ricerca di nuove sfide: è ciò che gli ha permesso di collaborare con una vasta gamma di aziende, aiutandole a migliorare la loro visibilità online, aumentare il traffico organico e massimizzare il roi delle loro campagne pubblicitarie.

L’esperienza di Marius e Paula abbraccia diversi aspetti del marketing digitale, inclusa la profonda conoscenza delle dinamiche seo, e passa dall’analisi delle parole chiave alla creazione di contenuti ottimizzati, fino alla strategia di link building e all’analisi delle performance.

Marius è anche esperto nell’utilizzo di strumenti analitici per monitorare e ottimizzare le prestazioni dei siti web, nonché nell’adattare le strategie di marketing alle mutevoli tendenze del mercato e agli aggiornamenti degli algoritmi dei motori di ricerca: un lavoro complesso, che richiede anni di studio e specializzazione, oltre a una costante attitudine all’aggiornamento.

Gestire e far crescere e-commerce è una delle passioni principali del fondatore di Media Creators. “Ho una comprovata esperienza nell’aumentare le conversioni e nel migliorare l’esperienza utente attraverso l’ottimizzazione delle pagine di destinazione, la personalizzazione delle campagne e l’implementazione di strategie di remarketing efficaci”, spiega. E oggi, anche nel rivoluzionare i biglietti da visita.

