New York in testa, Mosca vola al secondo posto: quali sono le dieci città con più miliardari

Quest’anno sono 2.781 miliardari sparsi per il mondo, in posti lontani come l’Isola di Man e Manantiales, un piccolo villaggio di pescatori e località turistica dell’Uruguay. Tuttavia, la maggior parte risiede in una manciata di città. Quasi un quarto dei miliardari vive in dieci centri di sei paesi. Il totale dei loro patrimoni è di 3 miliardi di dollari.

New York è ancora una volta la città con più miliardari al mondo: è la residenza di circa 110 membri della classifica di Forbes, che hanno patrimoni totali per 694 miliardi di dollari. New York domina da tempo questa classifica: è stata al primo posto per dieci degli ultimi 11 anni (Pechino l’ha superata nel 2021). Tra i miliardari della città ci sono 62 tra figure di spicco di Wall Street, della finanza e degli investimenti, 14 magnati dell’immobiliare e una dozzina di super ricchi della moda e della vendita al dettaglio.

Hong Kong e Mosca sono appaiate al secondo posto, con 74 miliardari a testa. Ciò significa che i miliardari di Hong Kong, un territorio autonomo della Cina, sono cresciuti di due unità, mentre quelli della capitale russa addirittura di 12. Mosca è salita dalla sesta alla seconda posizione, perché il paese sta recuperando dopo che le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina di inizio 2022 aveva fatto uscire molti russi dalla classifica dei miliardari. Anche Mumbai ha compiuto un grande balzo in avanti: dal settimo al quarto posto, con un aumento di 13 miliardari rispetto a un anno fa.

Una città che ha perso il posto tra le prime dieci, invece, è Shenzhen. La città cinese, che lo scorso anno era ottava, ha perso 17 miliardari e ora è al 12esimo posto. Altre due città cinesi con molti miliardari, Pechino e Shanghai, sono rimaste tra le prime dieci, ma hanno perso posizioni.

Sia San Francisco che Los Angeles sono salite in graduatoria quest’anno, in parte perché Forbes ha considerato anche i miliardari delle città e cittadine delle loro contee, come Santa Monica e Glendora.

Forbes non è riuscita a determinare la residenza di 59 dei 2.781 miliardari in classifica.

1 | New York

Miliardari totali: 110

Variazione rispetto al 2023: +9

Totale dei patrimoni: 694 miliardi di dollari

Residente più ricco: Michael Bloomberg (106 miliardi di dollari)

Con 110 nomi nella classifica di Forbes – nove in più dell’anno scorso – New York conserva il titolo di capitale mondiale dei miliardari. Un quarto del totale dei patrimoni dei suoi miliardari è riconducibile ai due residenti più ricchi: il magnate dei media ed ex sindaco Michael Bloomberg, che ha una fortuna personale di 106 miliardi – e l’erede delle Koch Industries Julia Koch (64,3 miliardi). New York è anche la città di otto nuovi miliardari, tra cui Jean Madar (1,1 miliardi), cofondatore dell’azienda di profumi francese Interparfums, e Assaf Rappaport (1 miliardo), cofondatore della startup israeliana della sicurezza in cloud Wiz.

2 | Mosca

Miliardari totali: 74

Variazione rispetto al 2023: +12

Totale dei patrimoni: 378 miliardi di dollari

Residente più ricco: Vagit Alekperov (28,6 miliardi di dollari)

Mentre la guerra della Russia contro l’Ucraina continua, la ricchezza dei magnati di Mosca è aumentata di 50 miliardi di dollari. La città è passata così dal sesto al secondo posto in classifica. La città ha 12 nuovi miliardari, alcuni dei quali hanno tratto profitto (direttamente o indirettamente) dalla guerra. Tra loro c’è Vladimir Melnikov (1,7 miliardi), il cui rivenditore di abbigliamento Gloria Jeans ha visto le vendite salire del 28% negli ultimi due anni, fino a raggiungere gli 875 milioni di dollari, in parte grazie alla chiusura di quasi 650 negozi dei concorrenti stranieri H&M e Zara.

2 | Hong Kong

Miliardari totali: 74

Variazione rispetto al 2023: +4

Totale dei patrimoni: 326 miliardi di dollari

Residente più ricco: Li Ka-shing (37,3 miliardi di dollari)

Hong Kong si conferma al secondo posto, questa volta a pari merito con Mosca, con un aumento di quattro unità. Tra i suoi miliardari ci sono otto nomi nuovi, tra cui Jean-Louis van der Velde (3,9 miliardi), cofondatore e amministratore delegato di società del settore delle criptovalute come Tether e Bitfinex, e Solina Chau (3,1 miliardi), il cui fondo di venture capital, Horizons Ventures, è stato tra i primi investitori di aziende come Facebook, Spotify e Zoom.

4 | Mumbai

Miliardari totali: 69

Variazione rispetto al 2023: +13

Totale dei patrimoni: 379 miliardi di dollari

Residente più ricco: Mukesh Ambani (116 miliardi di dollari)

Mumbai ha guadagnato tre posizioni ed è salita al quarto posto. Non solo ha visto il patrimonio dei suoi cittadini più ricchi aumentare di 100 miliardi complessivi, ma ha anche registrato 11 nomi nuovi nella classifica di Forbes. Mumbai è anche la casa della persona più ricca dell’Asia, Mukesh Ambani (116 miliardi), e di Shapoor Mistry (9,9 miliardi), un cittadino irlandese che controlla Shapoorji Pallonji Group, un gigante dell’ingegneria e delle costruzioni con sede in città.

5 | Pechino

Miliardari totali: 63

Variazione rispetto al 2023: 0

Totale dei patrimoni: 211 miliardi di dollari

Residente più ricco: Zhang Yiming (43,4 miliardi di dollari)

Pechino ha perso molti miliardari rispetto al 2021, quando ne aveva 100 e aveva conquistato brevemente la testa di questa classifica. Il numero dei miliardari, 63, è lo stesso dello scorso anno, anche se il totale dei loro patrimoni è diminuito del 14%, a causa delle difficoltà economiche del paese. Nonostante questo, Pechino ha prodotto due nuovi miliardari negli ultimi 12 mesi: Dai Wenyuan (1,6 miliardi), fondatore e amministratore delegato della società di software per l’intelligenza artificiale 4Paradigm, e Zheng Fan (1,5 miliardi), indipendent director di Li Auto, un produttore di veicoli elettrici con sede a Pechino.

6 | Londra

Miliardari totali: 62

Variazione rispetto al 2023: -1

Totale dei patrimoni: 326 miliardi di dollari

Residente più ricco: Len Blavatnik (32,1 miliardi di dollari)

Londra, dopo avere perso una posizione nel 2023, ha fatto lo stesso quest’anno. La capitale britannica non ha prodotto alcun nuovo miliardario negli ultimi 12 mesi e ha perso uno dei più celebri, Mohamed Al Fayed, famoso soprattutto per essere stato il proprietario dei grandi magazzini londinesi Harrod’s e come padre di Dodi Al Fayed, che morì in un incidente d’auto assieme alla principessa Diana nel 1997. Al Fayed è morto in agosto, a 94 anni.

7 | Shanghai

Miliardari totali: 54

Variazione rispetto al 2023: -11

Totale dei patrimoni: 167 miliardi di dollari

Residente più ricco: Colin Huang (38,9 miliardi di dollari)

Shanghai è la città che ha perso più miliardari tra le prime dieci della classifica di quest’anno: da 65 a 54. Più della metà di coloro che rimangono nella lista di Forbes sono meno ricchi di un anno fa, secondo una tendenza comune ad altre città cinesi, come Pechino. Ciò nonostante, Shanghai ha prodotto otto nuovi miliardari, per la maggior parte nell’ambito della tecnologia, e ha visto il suo residente più ricco, Colin Huang (38,9 miliardi), fondatore del gigante dell’e-commerce Ppd Holdings, aumentare il suo patrimonio di 8,7 miliardi di dollari.

8 | Los Angeles

Miliardari totali: 53

Variazione rispetto al 2023: +19

Totale dei patrimoni: 222 miliardi di dollari

Residente più ricco: John Tu (13,6 miliardi di dollari)

Il boom delle celebrità miliardarie sta facendo lievitare il numero di residenti di Los Angeles nella classifica di Forbes. La città californiana entra così tra le prime dieci al mondo, anche grazie al nuovo metodo di conteggio, che include anche le città circostanti. Tra i miliardari di Los Angeles ci sono la stella della Nba LeBron James (1,2 miliardi), la star dei reality e imprenditrice dell’intimo Kim Kardashian (1,7 miliardi) e la cantante Rihanna (1,4 miliardi).

9 | Singapore

Miliardari totali: 52

Variazione rispetto al 2023: +6

Totale dei patrimoni: 156 miliardi di dollari

Residente più ricco: Eduardo Saverin (28 miliardi di dollari)

Singapore continua la sua ascesa tra le città più popolari al mondo tra i super ricchi. Rispetto al 2023, quando era entrata in lista al nono posto, la città-stato ha aumentato il totale dei suoi miliardari di sei unità. Singapore è la casa di Eduardo Saverin (28 miliardi), cofondatore di Facebook, e di due terzetti di fratelli: Bachtiar Karim (1,4 miliardi), Burhan Karim (1,2 miliardi) e Bahari Karim (1,2 miliardi), che guidano insieme l’azienda di olio di palma Musim Mas, e Wei Ee Cheong (1,6 miliardi), Wee Ee Chao (1,3 miliardi) e Wee Ee Lim (1,3 miliardi), nipoti del cofondatore di United Overseas Bank, istituto di credito con 500 filiali.

10 | San Francisco

Miliardari totali: 50

Variazione rispetto al 2023: +13

Totale dei patrimoni: 185 miliardi

Residente più ricco: Dustin Moskovitz (18,3 miliardi)

Moltissimi miliardari sono nati dalle radici della Silicon Valley. Tra loro c’è il residente più ricco di San Francisco, Dustin Moskovitz (18,3 miliardi), cofondatore di Facebook e Asana, ma anche il professore di informatica di Stanford David Cheriton (12,6 miliardi) e sei nomi nuovi, tra cui Ivan Zhao (1,5 miliardi), cofondatore e amministratore delegato del software per la produttività e le app di lavoro Notion, e Sam Altman (1 miliardo), ad di OpenaAI e investitore.

