Un’azienda vicentina ha costruito una delle giostre più alte e più veloci del mondo

In America è stata inaugurata la montagna russa a triplo lancio più veloce del mondo. Chi l’ha realizzata? L’italiana Zamperla, azienda veneta che fornisce attrazioni per i colossi del divertimento in tutto il mondo. Dopo due anni di lavoro, il Top Thrill 2 è stato inaugurato nel parco divertimenti di Cedar Point a Sandusky, Ohio. I numeri: 193 chilometri all’ora di velocità e 128 metri di altezza.

“Top Thrill 2 è un’attrazione unica per Cedar Point, Zamperla e l’intero settore del divertimento”, ha dichiarato Antonio Zamperla, ceo e presidente dell’azienda di Altavilla Vicentina. “Questo progetto significa moltissimo per i nostri 450 dipendenti, entusiasti di aver portato sul mercato globale la nuova generazione di tecnologie nella progettazione dei roller coaster. Siamo orgogliosi di presentare un’attrazione da record come il Top Thrill 2 e sappiamo che diventerà l’attrazione preferita di tutti nel parco. Chiamateci pure giostrai, è quello che facciamo da tre generazioni.”

I numeri di Top Thrill 2

Il Top Thrill 2 è la montagna russa a triplo lancio più veloce al mondo. Presenta tre lanci, ciascuno con momenti di airtime (ovvero la sensazione di assenza di peso), oltre al lancio all’indietro più veloce del mondo. Il primo lancio (in avanti) è a 119 chilometri orari, il secondo (all’indietro) a 163, il terzo (in avanti) a 193. Oltre ai lanci, l’attrazione è caratterizzata dalla guglia verticale di 128 metri, alta quanto il famoso Top Hat, offrendo ai visitatori uno dei momenti di assenza di peso più lunghi su un roller coaster.

Zamperla non è nuova a queste sfide. Nel 2010 ci fu anche quella storica di Coney Island, il più antico parco al mondo, che venne rilanciato proprio dalla Zamperla quando il Sindaco di New York, Michael Bloomberg, nel 2010 indisse una gara per il rilancio di ‘Luna Park’. Dopo meno di 100 giorni Zamperla riuscì a riaprire il parco e ad accogliere i primi visitatori, tra cui lo stesso Bloomberg.

“Un progetto che ha spinto al limite l’ingegneria”

Adam Sandy, direttore sales e marketing di Zamperla Roller Coaster, ha definito il Top Thrill 2 “un progetto in unico, in cui abbiamo spinto al limite l’ingegneria. Battere record mondiali significa saper affrontare nuove sfide”.

La giostra ha un telaio pensato per ridurre i costi di gestione, perché privo di saldature, e usa ruote grandi quasi il doppio rispetto a quelle usate nella maggior parte dei ‘coaster’ in acciaio. Zamperla ha inoltre collaborato con l’azienda responsabile della maggior parte dei progetti in fibra di carbonio nel settore delle auto da corsa, per rendere il treno più leggero e applicare a una giostra il design aerodinamico di un’auto da corsa.

