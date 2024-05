Coima compra 3 palazzi storici di Roma per oltre 200 milioni: ecco gli studi legali coinvolti nell’operazione

Coima Sgr, società specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, ha rilevato tre immobili di pregio nel centro storico di Roma. Coima ha infatti acquisito le quote del fondo Sapphire (fondo alternativo d’investimento immobiliare riservato a investitori qualificati, che ha in corpo i tre stabili) finora detenute da Zurich e Morgan Stanley, assumendo la gestione del fondo.

Gli immobili, con un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro e una superficie totale di circa 45.000 mq, sono: Palazzo Verospi e Galleria Sciarra, in zona Via Del Corso, rispettivamente sede della Presidenza del Consiglio e di ANAC; Palazzo Monte, in zona Campo de’ Fiori, ospita il Consiglio di Stato.

Gli studi legali che hanno seguito l’operazione

Coinvolti nel deal diversi studi legal: lo studio Molinari Agostinelli per la due diligence, la contrattualistica e la negoziazione dei principali aspetti dell’operazione; lo studio Giliberti Triscornia Associati per la negoziazione e contrattualistica inerente al finanziamento; lo studio Gianni & Origoni per l’analisi degli aspetti regolamentari e di governance.

L’operazione è stata conclusa attraverso Coima Core Fund I e Coima Core Fund II, due fondi partecipati da primari investitori italiani con una strategia di investimento focalizzata sull’acquisto e la gestione di immobili a reddito ubicati nelle principali città italiane. Il piano di intervento è destinato a ottenere la classificazione del fondo Sapphire ai sensi dell’art. 8 della direttiva Sfdr attraverso l’ottenimento della certificazione Breeam in use, con la riduzione delle emissioni operative degli edifici.

La compravendita è stata supportata dall’emissione di un sustainability linked loan – una particolare tipologia di finanziamento le cui le condizioni finanziarie dipendono dal raggiungimento di obiettivi di sostenibilità predeterminati – da parte di un pool di istituti bancari costituito da Credit Agricole e Bper (entrambi in qualità di sustainability coordinator) e Ing.

Gabriele Bonfiglioli, chief investment officer di Coima, ha commentato: “Roma è un mercato con una valenza strategica per Coima e una città con un grande potenziale per interventi di riqualificazione urbana, dove si può celebrare finalmente una capacità italiana di fare squadra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .