Futura ha raccolto 14 milioni di euro per migliorare l’apprendimento degli studenti

Futura, startup edtech italiana, ha chiuso un round di investimento di serie A da 14 milioni di euro, il più grande nel settore italiano. Il round è stato guidato dal fondo francese Eurazeo, United Ventures, Axon Partners Group e imprenditori del settore tech tra cui Dario Brignone e Alberto Dalmasso, fondatori di Satispay e Alessandro Fracassi, fondatore di MutuiOnline. “Questo round ci permetterà di intensificare i nostri investimenti in tecnologia e nelle persone”, ha commentato Francesco Salvatore, co-fondatore di Futura.

Com’è nata Futura, la startup che migliora l’apprendimento degli studenti

Futura è una startup che realizza modelli di intelligenza artificiale che personalizzano i processi di studio e ottimizzano le traiettorie di apprendimento degli studenti. Attraverso l’utilizzo della piattaforma, gli studenti hanno una probabilità di superare i test 3,5 volte superiore rispetto ai metodi tradizionali. È stata fondata nel 2020 da Andrea Chirolli, Francesco Salvatore e Lorenzo Pinto, inseriti nel 2023 nella lista Forbes Italia Under 30.

Dopo il seed round di 1,8 milioni di euro nel 2022, Futura ha avuto una crescita rapida, triplicando i ricavi ogni anno. Con il nuovo finanziamento, l’azienda punta ad espandersi in tutta Europa e a sviluppare nuovi prodotti e nuove linee di business, dopo essersi concentrata inizialmente sulla preparazione ai test di ingresso per la facoltà di medicina. L’ambizione è quella di diventare il player EdTech europeo di riferimento e il prossimo unicorno italiano.

Futura , si legge nella nota stampa, crede che l’intelligenza artificiale rappresenti un’opportunità per rivoluzionare i processi di apprendimento, rendendone la personalizzazione accessibile su larga scala. L’obiettivo è garantire l’accesso a un’istruzione d’eccellenza adattando, tramite algoritmi di intelligenza artificiale, l’erogazione di contenuti di qualità alle esigenze degli studenti, simulando così l’esperienza di apprendimento con un insegnante privato estremamente qualificato.

Investimenti in tecnologia

Futura ha dichiarato che utilizzerà i fondi raccolti per rafforzare la propria piattaforma tecnologica e investire ulteriormente nell’intelligenza artificiale. L’azienda sta inoltre pianificando di espandersi in nuove linee di business e di aumentare la propria presenza in Europa. Per realizzare questi piani, Futura prevede di raddoppiare le dimensioni del proprio team nel corso del prossimo anno, con una particolare attenzione alla crescita in Italia e in Spagna.

