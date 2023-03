Chi sono gli under 30 di Forbes Italia per il 2023

Per il sesto anno consecutivo Forbes Italia premia il meglio dell’imprenditoria giovanile. Una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove personalità divise in 20 categorie, insieme ai 600 di Forbes Us che, dalla sanità allo sport, dalla moda alla tecnologia passando per la finanza e la musica, stanno cambiando il nostro Paese con le loro idee.

Ragazzi che, con il loro coraggio e intraprendenza, stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare e startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti ambiziosi.

Le cover story del numero di marzo

A rappresentare la copertina del numero di marzo 2023 è Luca Toscano, ceo del gruppo Artech, che offre soluzioni spettacolari ed effetti speciali per lo show-business. La loro specialità? Fornire effetti speciali per format televisivi come l’Eurovision Song Contest, X-Factor e Italia’s Got Talent.

Il mondo dei matrimoni occupa la seconda cover story del magazine con Nicole Cavallo, creative director del brand di abiti da sposa Nicole Milano. A seguire, Emin Haziri, head chef del ristorante Cannavacciuolo Bistrot di Torino, 1 Stella Michelin.

Alcune delle storie under 30 protagoniste

Sono tante le iniziative a sfondo sociale, tra queste quella fondata da Jules-Arthur Sastre e Giorgio Seveso, che con la loro startup Tundr hanno creato un ecosistema evoluto di welfare aziendale, ispirato dai valori di un codice etico e di una responsible supply chain policy nel segno della sostenibilità sociale e ambientale. La loro missione? Generare benessere per le persone e nuovo valore per le imprese.

Strizza sempre l’occhio al sociale ma in ambito sanitario la startup This Unique, la prima realtà italiana a occuparsi di cura mestruale, frutto di un’idea di Ludovico Grassi, Alice Carbonara, Lisa Iannello e Vincenzo Mansi. La startup offre box in abbonamento di assorbenti compostabili, 100% cotone organico, che si degradano in 6 mesi (contro i 500 anni di quelli tradizionali), e attraverso i suoi canali social cerca di abbattere il tabù sul tema, creando informazione.

Chiara Maresca, Giulio Santabarbara e Marco Apollonia hanno pensato invece a rendere più efficiente la gestione dei lavori in cantiere e di aumentare la sicurezza delle persone che vi lavorano. Hanno fondato quindi MyAedes, il cui software è utilizzato oggi da migliaia di professionisti in Italia ed Europa.

Tecnologia, media, e-commerce

Ma si sa: le idee più brillanti arrivano spesso dalla constatazione di un gap nel mercato. O da una necessità personale. Così è stato per il romano Riccardo de Bernardinis, 28 anni, che nel 2017 mentre si trovava a casa si trova a dover affrontare uno dei problemi più comuni che accadono tra le mura domestiche: un tubo rotto. Trova però poche opzioni e così decide di fondare ernesto.it, un marketplace che mette in contatto i professionisti con i clienti in cerca di servizi locali tramite una piattaforma dove i professionisti possono creare un profilo, pubblicare i loro servizi e ricevere richieste di preventivo da parte di potenziali clienti.

Largo spazio anche alla tecnologia: con Zwap, startup che mette in contatto i lavoratori da remoto attraverso un algoritmo, Federico Pedron, Luca Tamborino Frisari e Luigi Adornetto vogliono facilitare la ricerca di professionisti con partita iva.

Si rivolge invece alla città l’idea di Nicolas Lorenzo Zeoli che con la sua Hoooly introduce una novità smart per l’arredo urbano: un cestino autoalimentato e dotato di intelligenza artificiale, che favorisce un risparmio di denaro e di CO2.

Anche il mondo dei media sta cambiando. E a testimoniare il fenomeno ci sono realtà che, come CncMedia, fondata da Francesco Brocca (dal 2022 è anche testata giornalistica), stanno rivoluzionando le dinamiche dell’informazione.

I volti (più noti) dello spettacolo

Anche il mondo dello spettacolo vuole fare la sua parte. Dalla musica allo sport alcuni sono volti noti, altri faranno presto parlare di sé.

C’è Lazza, re indiscusso della scena rap italiana. Il suo ultimo album, Sirio, è costantemente in vetta alla classifica Fimi e nel 2022 è stato il più venduto in Italia. E all’ultimo Festival di Sanremo si è posizionato secondo. Insieme a lui gode di successo anche Tananai, sul palco dell’Ariston con il brano Tango, che ha raggiunto grandi soddisfazioni posizionandosi al quinto posto della classifica.

Tra i nomi protagonisti del piccolo schermo troviamo Valentina Romani, oggi star della serie “Mare fuori”, in onda su Rai Play e Netflix, e Jody Cecchetto, 28 anni, presentatore del Prima Festival di Sanremo 2023.

E lo sport? La più giovane della sua categoria è Sofia Raffaeli, ginnasta di 19 anni, che nel 2022 ha conquistato cinque ori ai Mondiali di Sofia. Una passione coltivata sin da ragazzo anche quella del motociclista Francesco Bagnaia, diventato il settimo italiano a conquistare il Mondiale nella categoria regina.

