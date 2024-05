Apple svela l’iPad Pro con chip M4 e il nuovo iPad Air ancora più grande

Come previsto da numerose anticipazioni, Apple, nel corso dell’evento Let Loose, ha svelato i suoi nuovi tablet, che sono ancora più performanti rispetto ai modelli della generazione precedente. Si tratta delle nuove versioni di iPad Air e di iPad Pro.

Il nuovo iPad Air

A essere svelato per primo, il nuovo iPad Air con chip M2 ora disponibile anche nella misura da 13 pollici. Il nuovo chip offre prestazioni ancora più elevate a maggior supporto delle funzionalità che ricorrono all’intelligenza artificiale, la fotocamera frontale da 12 megapixel con inquadratura automatica è stata riposizionata sul lato più lungo del dispositivo per offrire un’esperienza migliore durante le videochiamate e grazie alla banda di memoria più veloce è quasi il 50% più prestante rispetto al modello precedente con M1 e garantisce prestazioni tre volte superiori.

“Studenti e studentesse, content creator, piccole aziende e utenti di ogni tipo adorano iPad Air perché è un dispositivo portatile, potente e versatile a un prezzo conveniente. Oggi, iPad Air sale ancora di livello”, ha detto Bob Borchers, vice president of Product Marketing di Apple. “Siamo entusiasti”, ha aggiunto, “di presentare iPad Air 11 riprogettato e il nuovo iPad Air 13” offrendo per la prima volta la possibilità di scegliere fra due misure. Con un brillante display Liquid Retina, le performance fenomenali del chip M2, funzioni AI incredibili, il suo design portatile e colorato e il supporto per nuovi accessori, iPad Air è più potente e versatile che mai”.

Disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale con capacità da 128GB fino a 1TB, il nuovo iPad Air con chip M2 può essere già ordinato a partire da 719 euro per il modello Wi-Fi da 11 pollici e 969 euro per quello Wi-Fi da 13 pollici. Il debutto ufficiale, invece, è previsto dal prossimo 15 maggio.

L’iPad Pro

Per gli utenti più esigenti c’è il nuovo iPad Pro, che arriva in due misure. Un modello da 13 pollici e uno da 11 pollici. Entrambi sono dotati di display Ultra Retina Xdr con tecnologia Oled tandem e un design più sottile e leggero di sempre. Ad alimentarlo è il nuovo chip M4 basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione ancora più efficiente nei consumi per garantire prestazioni fino a 1,5 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti con chip M2 segnando un passo avanti significativo in termini di performance e capacità, rendendolo un tablet estremamente potente per l’intelligenza artificiale.

“Le prestazioni”, ha commentato Johny Srouji, senior vice president of Hardware Technologies di Apple, “ad alta efficienza energetica del chip M4 unite al nuovo motore del display, rendono possibili il design ultrasottile e il rivoluzionario display di iPad Pro, mentre i miglioramenti sostanziali alla Cpu, alla Gpu, al Neural Engine e al sistema di memoria, rendono il chip M4 perfetto per le più recenti applicazioni basate sull’AI. Complessivamente, questo nuovo chip rende iPad Pro il dispositivo più potente della sua categoria”.

Monta una fotocamera posteriore da 12 megapixel in grado di catturare immagini e video Smart Hdr di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità e, ad affiancarla, c’è un sistema composto da quattro microfoni di qualità professionale oltre a un nuovo flash True Tone adattivo. A supporto delle videochiamate, invece, c’è il sistema di fotocamere TrueDepth che ora si trova sul lato più lungo migliorando così l’esperienza soprattutto quando il dispositivo è collegato a una Magic Keyboard che, nella nuova versione svelata durante l’evento, è ancora più sottile e leggera oltre ad essere dotata di un appoggio in alluminio per i palmi e un trackpad più ampio in grado di offrire un feedback aptico come quello di un MacBook.

Il lancio di iPad Pro con M4 segue la stessa tabella di marcia del nuovo iPad Air, tuttavia è prevista la disponibilità solo nei colori argento e nero siderale da 256GB fino a 2TB a partire da 1.219 euro per il modello Wi-Fi con display da 11 pollici e 1.569 euro per la versione Wi-Fi da 13 pollici.

La nuova Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro, compatibile anche con il nuovo iPad Air, è la nuova penna smart dotata di un sensore in grado di rilevare quando il fusto viene premuto con le dita consentendo l’accesso a una palette utile per cambiare strumento, spessore del tratto e colore, senza interrompere il processo creativo. Inoltre, grazie al giroscopio, basta ruotarla per cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si scrive con carta e penna: in arrivo con i nuovi iPad, può essere acquistata a 149 euro.

